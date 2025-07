Los motivos que convencieron a Balde para fichar por el Tenerife

«Cuando me dijeron que podía ir al Tenerife, ni me lo pensé». Son palabras de Mahamadou Balde, un atacante de 21 años (1/1/2004) nacido en Granollers y con antepasados senegaleses que ha fichado por el club tinerfeño para las próximas tres temporadas. Se trata del octavo refuerzo incorporado a la plantilla blanquiazul para la operación retorno a Segunda División. Balde da este paso, entre otras cosas, seducido por el «proyecto ambicioso» que le planteó el director deportivo del Tenerife, Manu Guill.

Su club de origen informó sobre el cambio de destino de Balde con una breve nota. «La S.S. Lazio comunica la cessione a titolo definitivo di Mahamadou Balde al Club Deportivo Tenerife», reveló el equipo romano refiriéndose al traspaso de un jugador con el que tenía contrato hasta 2026 y que se estaba formando en su filial. Porque la corta carrera futbolística de Mahamadou se ha desarrollado en España y también en Italia. Empezó en la FCB Escola y enlas categorías inferiores del Damm y el Cornellá, y en el verano de 2022 se animó a probar suerte en un equipo italiano de la Serie D, el Nocerina. Si bien las condiciones no fueron favorables, el rendimiento de Balde como extremo derecho, con cinco goles en su estadística en solo 15 partidos, no pasó por alto para clubes más potentes.

Minutos en la Liga Europa

Y fue la Lazio la que apostó por él como fichaje para su equipo de la Liga Primavera. En la campaña 22/23 ayudó con cuatro tantos y cinco asistencias a que la Lazio B ascendiera al primer nivel de la competición de filiales. La siguiente temporada no fue del todo satisfactoria para el nuevo delantero del Tenerife. Una lesión de rodilla le impidió participar durante varios meses. Pero en la 24/25 consiguió retomar el ritmo que llevaba. Lo demostró con siete dianas y un pase de gol en la Liga Primavera. Ese no fue su techo. En ese curso vivió la experiencia de intervenir en dos encuentros del primer equipo, ambos de la fase de grupos de Liga Europa, uno en el Olímpico de Roma ante la Real Sociedad –sustituyó en el minuto 76 a Boulaye Dia– y otro en el estadio municipal de Braga, relevando ese día a Taty Castellanos. En ambos encuentros tuvo como compañero al tinerfeño Pedro Rodríguez Ledesma, que continuará en la Lazio, al menos, un año más.

Llegado a ese punto, Balde pensó que la Liga Primavera se le había quedado pequeña. Necesitaba dar un salto, asentarse en una categoría profesional o tener una perspectiva clara de acercarse a ese nivel para lanzar su carrera. Fue entonces cuando el Tenerife se cruzó en su camino. «Desde el primer momento me mostraron mucho interés», admitió en los canales de comunicación del club blanquiazul. La oferta coincidió con otro deseo del catalán, el regreso a España. «Quería volver y cuando me dijeron que era el Tenerife, no lo pensé», comentó Balde, un jugador ofensivo que sabe desenvolverse en todo el frente de ataque.

El ambiente del Heliodoro

A Mahamadou ya le había dado tiempo de ponerse en situación y tomar algunas referencias de lo que le espera en su nueva etapa deportiva. Por ejemplo, contó que ha podido ver «muchas cosas» del equipo tinerfeño y del clima que se genera en el Heliodoro Rodríguez López. «Me han hablado muy bien de la afición, me han dicho que es muy cariñosa y que el ambiente en el estadio es muy bueno», apuntó con «muchas ganas de empezar» los entrenamientos a las órdenes de Álvaro Cervera. «Después de mi etapa en Italia, quería cambiar de aires, y qué mejor opción que el Tenerife», insistió Mahamadou, entusiasmado por pertenecer a un «club grande e histórico» y por formar parte de un «proyecto ambicioso y que mira hacia arriba».

Balde debutará en una Primera RFEF que debería ser «momentánea» para el Tenerife. Pero recomendó «humildad» desde el punto de partida para no dar nada por ganado antes de tiempo. «No hay que estar pensando si vamos a subir o no, sino ir partido a partido con ambición y hambre para poder volver a Segunda», aconsejó.