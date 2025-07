El CD Tenerife traspasa a Luismi Cruz al Deportivo de La Coruña

Luismi Cruz ya no es jugador del CD Tenerife. El club cerró este viernes su traspaso al Deportivo por una cantidad que no especificó. Sí detalló que se guarda un porcentaje de una futura venta del futbolista gaditano.

Se trata de una baja que entraba dentro de lo previsto, dadas las circunstancias. Luismi tenía contrato con el Tenerife hasta el 30 de junio de 2027. Lo firmó hace un año después de terminar con un notable rendimiento una campaña de cesión por parte del Sevilla. En ese momento, de camino al curso que empezó dirigiendo en el banquillo Óscar Cano, la entidad deportiva isleña pagó para hacerse con sus servicios en propiedad. La suma rondó los 250.000 euros. En el acuerdo, los hispalenses se reservaron un 30 por ciento de los beneficios de un futuro traspaso.

Pero los planes iniciales se torcieron por el descenso del representativo a Primera RFEF unos meses más tarde. En el contrato no se incluyó la opción de que Cruz quedara liberado por la pérdida de la categoría, que es algo de lo que sí se pudieron beneficiar otros compañeros. Siguió ligado al Tenerife, pero en una situación especial por contar con ofertas para prolongar su estancia en el nivel profesional.

El Deportivo, decidido

La entidad presidida por Felipe Miñambres asumió la realidad. Supo que no iba a poder retener a Luismi pero tampoco le abrió la puerta a cualquier precio. «El que esté interesado, tendrá que pasar por caja», avisó hace poco Rayco García, consejero y segundo máximo accionista, pendiente de la puja que se pudiera abrir por Cruz. Porque propuestas no faltaron.

Pero fue el Deportivo el más hábil de todos, y el que se animó a poner sobre la mesa una cantidad convincente –podría estar cerca del millón–. Sabía que había competencia y no quiso esperar a que se acercara el final del mercado para comprobar si Luismi entraba en el paquete de gangas finales.

Su nuevo entrenador, Antonio Hidalgo, pensó en el mediapunta andaluz para potenciar un frente de ataque en el que coincidirá con jugadores como el grancanario Yeremay Hernández, que ha sido renovado, o David Mella. La incorporación de Luismi confirma la voluntad del equipo de Riazor de pelear de verdad por volver a Primera. Es un futbolista que vivió desde dentro un descenso de categoría, pero que no perdió ni valor ni prestigio por ese fatal desenlace.

Al final, ni siquiera hubo culebrón. Luismi no tuvo que presentarse en el inicio de la pretemporada del Tenerife, programada para finales de la semana que viene. El jueves se extendió el rumor de que estaba muy cerca del Deportivo y al día siguiente se selló el pase. Su compromiso con el equipo coruñés es hasta el 30 de junio de 2029.

Carta de despedida

Luismi no quiso pasar página sin más. En sus redes publicó una carta de despedida. «Después de darle muchas vueltas, he decidido escribir estas líneas para cerrar una etapa que, a nivel personal, ha estado llena de aprendizajes», comienza. «Ha sido un año complicado, con momentos duros e inestables, tanto para mí como para todo el equipo, pero también lleno de crecimiento», añade antes de dar las gracias «especialmente» a sus compañeros. «Defender esta camiseta ha sido un orgullo, y en cada entrenamiento y en cada partido intentamos dar siempre lo mejor de nosotros», garantiza. En su nota no se olvida de la afición. «Sentir vuestro respaldo en los buenos y malos momentos ha sido muy especial. Nos habéis hecho sentir que no estábamos solos, y es algo que me llevo para siempre». Un adiós de camino a La Coruña.