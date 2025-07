Cris Montes, a punto por tres temporadas

A falta de que el Tenerife lo haga oficial, Cristian Montes López será jugador blanquiazul por las tres próximas temporadas. El suyo es un caso singular. Nació en la Isla el 10 de agosto de 1997, pero desarrolló su carrera deportiva en otros lugares, inicialmente en Gijón, donde su familia fijó su residencia cuando él tenía ocho años. Una vuelta a casa para sus padres y, sin saberlo en ese momento, una oportunidad para un futuro futbolista. Tras formarse en la escuela de Mareo, a los 19 y sin llegar a jugar con el primer equipo del Sporting, empezó una variada trayectoria que incluye dos paradas en el extranjero y que tendrá su siguiente etapa en el Tenerife.

Aparte de la evidente conexión de su DNI, hay otra que sí reforzó su condición de inminente refuerzo para el equipo de Álvaro Cervera, y es la presencia en el club de Manu Guill. Es el mismo director deportivo que fichó a Cris para el Eldense en el verano de 2022, cuando los del Pepico Amat estaban en Primera RFEF, a las puertas de la temporada de su ascenso a Segunda División. En esa campaña, Montes participó en 37 partidos, marcó seis goles y repartió cuatro asistencias –dos en la promoción–. O lo que es lo mismo, fue una de las piezas básicas para el salto de categoría del Eldense. En LaLiga Hypermotion intervino en 30 encuentros del curso 23/24, pero no pasó de nueve en el posterior. Fue un ejercicio que no completó en España. En la ventana de altas y bajas de enero aceptó una oferta de un club chileno, el Unión Española. Pero esa aventura duró menos de lo previsto. El 30 de junio se produjo la ruptura anticipada de la relación laboral por deseo del jugador. «Comunicamos que el futbolista Cris Montes ha manifestado su decisión de no continuar en la institución por motivos personales y su necesidad de regresar a España. La directiva, tras sostener conversaciones con el jugador, comprendió su situación y ambas partes acordaron que se pondrá término a la relación laboral», explicó en una nota el Unión Española, que tuvo al futbolista menos de lo esperado: solo cinco actuaciones en Primera, aparte de otras tantas en la Copa chilena.

Montes ya había probado suerte antes en el extranjero, en Chipre, en los equipos Omonia Nicosia y Nea Salamina. Fue durante un periodo en el que alternó esos intentos de hacer carrera fuera de España con otros en Segunda B y Primera Federación en las filas del Lealtad, Badalona y Unionistas de Salamanca, donde coincidió con el nuevo delantero del Tenerife, Jesús de Miguel.

Después de un año y medio en el club salmantino –firmó en enero de 2021–, Montes llamó la atención de Manu Guill, que le planteó la opción de incorporarse al Eldense en el verano de 2022.

Los caminos del futbolista y el director deportivo volverán a unirse, ahora en un Tenerife que ya se ha reforzado para la temporada 25/26 con dos exjugadores del Eldense, Marc Mateu y Dani Martín, y con Juanjo Sánchez, Josep Calavera, Jeremy Jorge, Ander Zoilo y Jesús de Miguel. n