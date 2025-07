La camiseta que llevará Ayoze Pérez en la Champions, más barata que la del CD Tenerife

Al contrario de lo que cabía esperar, el descenso de categoría del CD Tenerife no se ha visto reflejado ni en el precio de los abonos ni en el de la camiseta. El coste por partido del pase de temporada 25/26 será casi idéntico al de la 24/25 (el precio del abono es algo inferior esta temporada, pero permitirá el acceso a dos partidos menos porque en Segunda hay 22 equipos, por los 20 de Primera Federación) y el de la piel del representativo se mantiene en 80 euros (el verano pasado 79,65 y este 79,95).

De esta manera, se puede convenir en que la equipación del Tenerife ni era barata antes ni lo es ahora. No obstante, es menester precisar que el aumento en el precio de las camisetas es una tónica habitual en España en los últimos años. Los diseños han mejorado (se cuidan mucho más) y las prendas que antes se utilizaban para ir al fútbol o para practicarlo se han convertido en un artículo de uso diario (para muestra, los modelos retro que se han puesto tan de moda recientemente). El fútbol, históricamente el deporte del pueblo, es más negocio que nunca. Todo cuesta más: entradas, cualquier prenda de ropa, artículos de merchandising de todo tipo y hasta ver los directos por televisión.

Comparaciones

Que hayamos normalizado el salvaje aumento de los precios de las camisetas no significa que se deba justificar. De hecho, algunos equipos se resisten a que les arrastre la tendencia. En Primera División, por ejemplo, el Barcelona se lleva el récord del sablazo. La camiseta azulgrana no tiene música, pero sale 115 euros. Es más, hay diseño premium denominado match collection –del mismo material que usan los futbolistas en los partidos– que asciende a 165 eurazos. En teoría, transpira mejor, no tiene costuras y se ajusta mejor, aunque es también más delicada, el material es más fino y se rompe con mayor facilidad. En las pachangas del barrio, cualquier agarrón podría acabar en drama. Real Madrid y Atlético igualan en 100, mientras que el Sevilla se quedan en 95 y el Athletic en 90. Curioso es el caso del Villarreal. La equipación del submarino, que competirá en la Champions en la 25/26 amarillo cuesta 75 euros, cinco menos que la del Tenerife. La camiseta del Zarra Ayoze Pérez se consigue por cinco euros menos que la de Jesús de Miguel, el 9 incorporado por el Tenerife este verano. También en Primera División, la del Celta calca en cuantía a la blanquiazul. El 10 de Iago Aspas, al mismo precio que el 10 que hasta hace unos días portaba Marlos Moreno. Además, Tenerife y Celta comparten marca (la alemana Hummel, ahora de propiedad danesa).

Camiseta del Villarreal para la temporada 25/26. / Villarreal CF

También viste Hummel al Real Betis (en teoría el buque insignia de la marca). La zamarra verdiblanca, que porta ahora Isco Alarcón apenas cuesta cinco euros más que la blanquiazul (85). Igualmente en Primera División, y al mismo precio que la del Tenerife (80), se consiguen las del Deportivo Alavés y el Espanyol.

La Segunda, de Primera

El vicio de ofertar productos a precio promedio de Primera pese a competir en inferior categoría no corresponde al Tenerife. Todo lo contrario, es la norma. Equipos como Deportivo de La Coruña, Elche o Granada lanzaron en la 24/25 camisetas a un precio de 85 euros (fueron las tres más caras de la categoría). Es el mismo coste que la del Cádiz 25/26. El Málaga, por su parte, se queda en 80. La pasada campaña, el precio promedio en Segunda fue de 76 euros. De los 70 solo bajaron Burgos, Cartagena y Racing de Santander (todas por 65).

Más allá del umbral de Segunda, espacio límite del fútbol profesional, se desempeñará el Tenerife en la 25/26. ¿Tiene sentido comprar al representativo con el resto de equipos de Primera Federación? Deportivamente, por supuesto que sí. ¿En lo demás? Hay margen para el debate. Por ejemplo, porque aparte de los filiales, que son ocho (Bilbao Athletic, Celta Fortuna, Osasuna Promesas, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Betis Deportivo, Sevilla Atlético y Villarreal B) y comparten camiseta con sus primeros equipos, solo Tenerife, Alcorcón (59), Sabadell (70), Ibiza (75) y Murcia (70) han presentado y puesto a la venta sus camisetas para la próxima temporada en la categoría de bronce. Este detalle es buena muestra de las enormes diferencias de infraestructura que puede haber en la categoría.

Bajan las categorías, pero no los precios

También en Segunda RFEF queda patente que el descenso de categoría no se traduce en precios más bajos. La diferencia entre Primera y Segunda es abismal en casi todo salvo en el coste de las equipaciones. En la de bronce sucede lo mismo, aunque aquí sí hay mayores diferencias. La propia naturaleza de la competición, con hasta 40 equipos, resulta propicia para que la distancia entre los más poderosos y los más humildes sea mayor. Para empezar, son numerosos los clubes modestos cuyas tiendas online no están vinculadas a la propia página web del club, sino que se remiten a portales digitales especializados en ventas de material deportivo. Debes pinchar en un enlace y tecleas una contraseña para poder visualizar los productos de ese club en concreto. Luego, porque hay incluso alguna de las entidades que, al menos hasta la pasada campaña, solo vendían sus camisetas en establecimientos físicos ubicados cerca de sus estadios. La clásica tienda de deportes que no pertenece a ninguna cadena. Esa del pueblo o la pequeña ciudad, la del vecino al que llamas por su nombre y que, generalmente, hace descuentos a los pibes de la base.

José Callejón, ex del Real Madrid, con la camiseta del Marbella de la pasada temporada. / Marbella FC

El Marbella, de récord

En cuanto a los precios del resto de clubes, si se toma como referencia la pasada campaña –sirve para hacerse una idea, pero no para dar nada por sentado–, sorprende por abajo lo baratas que fueron las elásticas del recién ascendido Real Avilés (40 euros), el Antequera (también 40 y que jugó promoción de ascenso a Segunda) y el Europa (otro recién llegado desde Segunda Federación). El Juventud de Torremolinos, el Teruel y el Sanluqueño empataron a 50, cinco menos que el Barakaldo (55). Por arriba, destacan los 80 euros del Hércules –que acababa de ascender en la 23/24– y del Marbella, cuya camiseta costó la escandalosa cifra de 90 euros. De la multinacional Adidas, sí, pero a un precio disparatado. «Las traen en yates de lujo desde Alemania», preguntó indignado un aficionado al combinado marbellí.