La Audiencia Nacional condena a 22 meses de prisión a José Miguel Garrido

La Audiencia Nacional dictó este lunes una condena de 22 meses de prisión -que no cumplirá, pues no tiene antecedentes y no alcanza los dos años- para el máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido Cristo, por cinco delitos contra la Hacienda Pública con la concurrencia de atenuante simple de dilaciones indebidas, la atenuante cualificada de reparación del daño y la atenuante simple de circunstancia análoga a la confesión de los hechos.

La sentencia, de 257 páginas, se enmarca en el muy mediático caso Nummaria, una trama de defraudación fiscal urdida por el despacho del mismo nombre, conocido por asesorar por asesorar a empresarios y artistas como los actores de la serie Cuéntame Inmanol Arias o Ana Duato.

Condena a José Miguel Garrido. / E.D.

Condena a José Miguel Garrido. / E.D.

Consecuencias

A Garrido, además, se le inhabilita para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas; así como del derecho de gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social por cuatro años. Asimismo, se le impone una multa equivalente al doble de la cuota defraudada con cuatro meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

El auto recoge que Garrido Cristo utilizó la sociedad patrimonial Global Exchange SL, a través de la que titulariza inmuebles y otros activos y desde la que realiza gastos y consumos de sus inmuebles, personales y de su familia (colegio de hijos, vehículos, electricidad, telefonía, seguros médicos, etcétera), utilizándola también como instrumento para ocultar parte de sus ingresos profesionales, mediante la facturación por esta misma sociedad de servicios que han sido prestados personalmente por él y que, una vez localizados en esta sociedad, soportan una tributación directa mucho menor a la que correspondería por su correcta tributación en el IRPF de José Miguel Garrido. De hecho, las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Sociedades de Global Exchange SL fueron de únicamente 8.160,07 € en el año 2011; 20.851,71 € en el año 2012 y 22.930,94 € en el año 2013; no habiendo satisfecho nada en los años 2014 y 2015.

Asimismo, José Miguel Garrido queda ahora expuesto a una delicada situación. Con un litigio en marcha en Tenerife, el empresario no podría permitirse ser objeto de una segunda pena de cárcel. De ser así, no podría volver a esquivar la prisión. Garrido fue querellado a principios de 2025 por un empresario inglés que le acusa de un delito de estafa. El origen del conflicto radica en la venta al inversor extranjero de una parte de las acciones del CD Tenerife que maneja Garrido. Una vez en marcha el proceso de venta, Garrido asegura que el comprador no cumplió con los plazos de pago, por lo que este se quedó finalmente con el paquete de acciones en cuestión, además de con una parte que había adelantado el ahora denunciante. El británico, mientras, mantiene que la versión de Garrido es falsa.

Los delitos

En el año 2013 José Miguel Garrido utilizó, en cambio, las sociedades Northern Travel Limited, Sancroft Trading Limited y otras más que el también acusado y condenado Fernando Peña le proporcionó para ocultar los ingresos que obtuvo de su actividad profesional en Thesan Capital S.L. para luego remitir los fondos a las sociedades Global Exchange SL, Goloso Investiments SL y a la entidad gibraltareña CSJ Limited; evitando de esta manera la tributación de dos ingresos por importe de 541.000 € y 968.333 € recibidos en Global Exchange SL los días 5 de marzo de 2013 y 28 de agosto de 2013, respectivamente. Al objeto de dejar sin riesgo de exigibilidad los créditos utilizados para canalizar fondos a Global Exchange SL, fondos que provienen de las estructuras de ocultación creadas por el despacho Nummaria, desde este mismo despacho se llevan a cabo contratos de cesiones de créditos hasta dejar los mismos bajo el control de su sociedad en Gibraltar. El mantenimiento y gestión de esta estructura ha sido realizado desde la creación de la misma hasta el inicio de las presentes actuaciones por el despacho Nummaria.

El informe del auxilio judicial cuantifica las cuotas defraudadas por Garrido en su IRPF: 238.954,65 € en el año 2011; 318.174,51 € en el año 2012; 888.371,25 € en el año 2013; 156.615,30 en el año 2014 y 160.650,67 € en el año 2015. A las bases imponibles sobre las que el auxilio judicial ha calculado las anteriores cuotas resulta aplicable una deducción del 5% por gastos deducibles por mantenimiento de la actividad profesional; tras ello las cuotas defraudadas resultantes ascienden a las siguientes cantidades: 222.979,09 € en el año 2011; 295.730,34 € en el año 2012; 838.546,55 € en el año 2013; 144.986,85 € en el año 2014 y 150.974,45 € en el año 2015.

El Día

Garrido reconoció los hechos

El 20 de junio de 2016, con posterioridad al inicio de las actuaciones, José Miguel Garrido Cristo presentó declaración complementaria por el IRPF del año 2013 ingresando 466.632,86 €. Casi cuatro años después, con fecha 27 de febrero de 2020, el inversor madrileño ingresó en la cuenta de consignaciones del juzgado la cantidad de 1.406.184,11€ para pago del resto de la cantidad correspondiente a las cuotas defraudadas, intereses tributarios y de demora.

Garrido Cristo había llegado a un acuerdo de conformidad con el ministerio público para evitar la cárcel. Los hechos declarados y probados en relación con el accionista blanquiazul se deducen del reconocimiento expresado de los hechos realizado en el juicio oral, que está corroborado por otras pruebas practicadas. El acusado ratificó expresamente en juicio las manifestaciones prestadas en documento firmado por el acusado de fecha 27 de febrero de 2020, aunque las partes no pudieron interrogar en juicio a José Miguel Garrido sobre el contenido de dichas manifestaciones, al haberse negado el acusado a contestar a sus preguntas.

No afecta directamente al CD Tenerife

En el documento, al que ha tenido acceso EL DÍA, se recogen un delito contra la Hacienda Pública, referido al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2011; y otros por idénticos motivos pero relativos a los años posteriores, de 2012 a 2015.

Cabe recordar que Garrido no ostenta cargo orgánico alguno en el CD Tenerife. De hecho, uno de los motivos por los cuales no se hizo con la presidencia, o con un puesto de consejero, tenía que ver con su implicación en estos hechos recogidos este lunes en sentencia judicial; y de los que ya estaban al tanto los socios con los que se embarcó en el llamado Pacto de Roma, que le permitió auparse a lo más alto del escalafón de los grandes accionistas del representativo, un lugar que aún ocupa.