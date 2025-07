El Tenerife resuelve la salida de Adrián Guerrero

El CD Tenerife anunció este lunes (apenas unas horas después del anuncio del fichaje de Zoilo) la desvinculación de Adrián Guerrero. El futbolista catalán abandona la entidad blanquiazul después de una sola campaña en la Isla (firmó en verano de 2024 por un contrato de dos temporadas que finalmente no cumplirá) en la que apenas participó. Guerrero no contó para Óscar Cano y tampoco para Pepe Mel ni Álvaro Cervera, con el que no llegó a disputar ni un solo minuto.

Solo ocho partidos

En total, el ex de Reus, Valencia, Lugano y Zurich disputó solo ocho partidos en la 24/25, seis en Liga y dos en la Copa del Rey. Guerrero no alcanzó los 500 minutos como blanquiazul, no gozó de la confianza de sus técnicos a pesar de la decepcionante temporada de Medrano (cuyo fichaje hizo ya ha hecho oficial el Mirandés) y tampoco se hizo con el cariño del tinerfeñismo. De sus ocho intervenciones, solo una fue en el Rodríguez López, cuando disputó los 90 minutos del duelo liguero de la primera vuelta frente al Elche (concluyó 1-1).

Su marcha, deseada por la entidad incluso en el pasado mercado de enero (llegó a estar apartado, pero no encontró acomodo lejos de la entidad insular) supone para la Dirección Deportiva encabezada por Manu Guill una rotunda satisfacción.

Habrá más salidas

Guerrero, en todo caso, no será el único de los futbolistas con contrato que abandone este verano el barco capitaneado por Álvaro Cervera. A los casos de los deseados por innumerables equipos Yussi Diarra y Luismi Cruz, hay que sumar los del también descartado Juande Rivas, así como las complejas situaciones de José León y Maikel Mesa, ambos con importantes contratos en lo que a emolumentos se refiere.