El fin de un ciclo en el CD Tenerife, la principal consecuencia de la última Junta Extraordinaria

Monopolizado ahora el Consejo de Administración por Rayco García y su equipo de confianza, el devenir de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada este viernes en el Hotel Escuela de Santa Cruz ha marcado el comienzo de un nuevo ciclo en el CD Tenerife.

El relevo de los consejeros Francisco Miguel Heredia y José Daniel Díaz y la entrada en su lugar de Sheila Trujillo provoca que el reparto de fuerzas en el Consejo (antes 4-2 en favor de García) pase ahora a unanimidad absoluta en favor del empresario del norte de Tenerife. Además de sí mismo, como vocal, figuran en el órgano de control de la entidad Felipe Miñambres en calidad de presidente, Ayoze García como vicepresidente, el secretario Antonio Porro (ayer protagonista por conducir la Junta, pero especialmente por sus enganchones con José Daniel Díaz) y ahora Sheila Trujillo, quien a la espera de la primera reunión y el acuerdo de la distribución de funciones apunta ahora a ocupar la vacante libre como vocal. Sale un 5-0.

Sheila Trujillo, la nueva consejera del CD Tenerife. / María Pisaca

Mismo poder, más comodidad

La modificación en la composición del Consejo, no obstante, no marcará un cambio en la forma de gestión del club. García ya disponía de una amplia mayoría desde la Junta de febrero y, desde entonces, ha tomado cuantas decisiones ha considerado adecuadas por el bien del representativo. Prueba de ello fue el controvertido cese de Díaz y el nombramiento en su lugar de Miñambres. Ahora sin la oposición de Heredia y el expresidente, con quienes la división era absoluta desde hace meses, el trabajo será más fácil.

Los cambios, eso sí, ponen de manifiesto que el relevo al frente del club es total. Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González tienen ahora las manos atadas y José Miguel Garrido, quien marcó la diferencia en febrero y de nuevo en julio, no solo ha renunciado a participar en la toma de decisiones, sino también a colocar a alguien de su confianza en el Consejo. Sus razones no están del todo claras, pero el propio García reconoció hace semanas su intención de adquirir las acciones de Garrido, que ya había manifestado estar dispuesto a escuchar ofertas.

Los perdedores

Mientras Rayco celebra su victoria en la Junta en forma de monopolio en el Consejo y veto a la ampliación de capital y Garrido sonríe en Londres por haber vuelto a ser decisivo, son Concepción, Achi y González los que salen peor parados. Forzaron la asamblea para votar una ampliación y no solo perdieron la votación, sino que además se quedaron sin representantes en el Consejo. Ya no mandan y, desde este sábado, tampoco participan. Aunque eligieran seguir forzando cuantas juntas extraordinarias deseen, no servirán para nada porque la pinza Garrido-Rayco, con el apoyo de Juan Pelayo, ganaría todas y cada una de las votaciones. Triunfo de García y venganza de Garrido, que sintió traicionado y humillado en diciembre.

De esta manera, lo sucedido este viernes apenas a apenas diez metros de distancia del Rodríguez López no es otra cosa que la ratificación de un relevo ahora ya absoluto en el CD Tenerife. García negó en su intervención tener “una alianza” con Garrido. Puede que lo que una ambos no sea tanto las voluntades que comparten, sino los enemigos que tienen en común. Los que ahora, 20 años después, están fuera.