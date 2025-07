Vía libre para Rayco García al frente del CD Tenerife: José Daniel Díaz y Francisco Heredia son destituidos del Consejo

Gana Rayco García, pierden los empresarios locales del sindicado y manda José Miguel Garrido. No hubo sorpresas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del CD Tenerife celebrada este viernes, aunque sí novedades. La asamblea, forzada por Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado González para votar una ampliación de capital, no solo no sirvió para ejecutar la propuesta, sino que puso en bandeja a García la posibilidad de eliminar del Consejo de Administración a José Daniel Díaz y Francisco Heredia, nombrando en su lugar a la empresaria tinerfeña Sheila Trujillo Méndez.

La Junta, celebrada en primera convocatoria al superarse el mínimo de 50% de cuórum necesario (se reunió el 82,90% del capital social del club), contó con representantes de todos y cada uno de los grandes accionistas de la entidad (Juan Pelayo, Achi, González, Concepción y Garrido) salvo García, quien al igual que en diciembre y en febrero, acudió físicamente al Hotel Escuela. Allí levantó el cartel de sus votos con un 'Sí' o un 'No', dependiendo de su voluntad en cada momento, y alzó la voz en la parte final de la Junta para disparar contra Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González, así como contra José Daniel Díaz y Francisco Heredia.

Las votaciones

El primer punto del orden del día, y el que propició la Junta aunque no acabase siendo el más comentado, fue la votación de la ampliación de capital. No hubo sorpresas. O sí. Porque José Miguel Garrido votó 'No' a la moción con las acciones que maneja fuera del sindicado, pero también dentro, propiciando así un resultado de 79,07% de los votos representados en contra, por un 20,03% a favor. Votaron en contra fundamentalmente, Garrido y García (con sus acciones propias y las delegadas por Juan Pelayo). A favor, los proponentes y algunos de los pequeños accionistas.

Seguidamente, se aprobaron los nombramientos por cooptación de Felipe Miñambres y Antonio Porro (con 53% a favor y un 47% en contra) y, a propuesta del delegado de Glez Bacallado Inversiones, las destituciones de Miñambres, Porro y Ayoze y Rayco García. El propio Porro, que ejerció de presidente y condujo la Junta a petición de Miñambres, recalcó con ironía que no tenía sentido alguno que se votaran su cese y el de Felipe cuando habían sido ratificados unos minutos antes. El resultado estaba cantado: los cuatro mantuvieron sus cargos por un resultado en porcentajes de 53-47.

Francisco Heredia (izquierda) y José Daniel Díaz (derecha) / María Pisaca

El momento de Rayco

Despachado el orden del día y las primeras solicitudes al margen de este, Rayco García tomó la palabra. Lo hizo con un discurso en el que cargó contra Concepción, Achi y González, además de Heredia y Díaz. "Esta gente que tanto habla, lleva 17 años en el club. El señor José Miguel Garrido, al que algunos llaman 'Godo de mierda', vino aquí poniendo su dinero. Igual que yo. Me duele mucho que, después de haber desembolsado tres millones de euros porque había un problema legal, ahora digan que no tengo un chavo. Esa persona tuvo muchos años para demostrar quién era y lo que quería para el club", dijo en referencia a Miguel Concepción mientras miraba a Díaz (su yerno).

Seguidamente, el de Santa Úrsula prosiguió con su exposición. "La política, que es el arte de la mentira, conmigo en el Tenerife está fuera. Los señores que ustedes representan, bastantes bulos han inventado sobre mí. Deberían, los señores a los que ustedes representan [en referencia a Heredia y Díaz], respetarme. Yo puse el dinero para que ellos no fueran a la cárcel. Dije públicamente que quería ser el presidente, igual que tú, pero yo puse el dinero. Me levantaron lo más grande para que no pudiera ser presidente el día de la anterior Junta. Mi honor no lo mancha nadie".

Díaz, que había asegurado al comienzo de la reunión seguir siendo el legítimo presidente del Tenerife, lamentó que Rayco sacase a la palestra cuestiones personales y asumió con estoicismo su destitución, una posibilidad de la que aseguró entraba en sus planes. La votación para su salida, igual que la de Heredia, fueron propuestas por Rayco García. Las dos salieron adelante con un 53% de los votos. Esto es, de nuevo Garrido (con sus acciones extrasindicado) marcó la diferencia tras el equilibrio técnico entre García-Pelayo y el paco del sindicado.

Sheila Trujillo Ménedez / HMS Intelligence

La nueva consejera

La Junta Extraordinaria concluyó con un nombramiento, el de Sheila Trujillo Méndez. La empresaria (actualmente dirige la empresa HMS Intelligence y es vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias) y expolítica tinerfeña (fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz), accedió a la sala para tomar posesión de su cargo y lanzó su primer discurso. "Me hace mucha ilusión formar parte de este equipo. Agradezco a Rayco García por la confianza depositada para liderar un proyecto tan interesante", manifestó emocionada.