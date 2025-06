Así queda la plantilla del CD Tenerife: 13 futbolistas con contrato, 14 liberados y un acuerdo de desvinculación

Ya es oficial. El CD Tenerife publicó este lunes la lista de futbolistas que seguirán con contrato en vigor con la entidad insular a partir del mes de julio, así como los que no. Esto es, y fundamentalmente, la relación de jugadores que quedan liberados de vínculo alguno con la entidad insular y los que, a pesar del descenso, siguen perteneciendo a la disciplina blanquiazul. De esta manera, y al margen de los fichajes ya confirmados –cuatro– y de los renovados –tres–, 13 son los futbolistas que, por ahora, seguirán siendo parte del elenco dirigido por Álvaro Cervera y otros 14 los que concluyen su periplo en la Isla. A ese segundo grupo debe añadirse a Nikola Sipcic, que figuraba inicialmente en el primer listado, pero cuyo pacto de salida se hizo oficial esta misma tarde.

Para empezar, merece ser aclarado que los futbolistas que durante las últimas semanas han firmado sendos acuerdos de renovación con el club no forman parte del recuento. Estos son los casos del canterano César Álvarez y el capitán Aitor Sanz. Tampoco aparecen en la lista Anthony Landázuri, cuya opción de continuidad por dos campañas ejecutó formalmente el Tenerife una vez concluida la 24/25, ni los recién incorporados (estos por razones obvias) Marc Mateu, Josep Calavera, Juanjo Sánchez y Dani Martín.

Siguen vinculados

Según anuncia el representativo, siguen con contrato 13 de los futbolistas que participaron en la temporada pasada, así como los que regresan tras cesión. Se trata de Salvi Carrasco, David Rodríguez, José León, Jorge Padilla, Yussi Diarra, Luismi Cruz, Adrián Guerrero, Maikel Mesa, Alberto Martín (Teto), Juande Rivas, Gabri Palmero (que pasa a formar parte de la primera plantilla) y los que vuelven de préstamo: Javi Alonso y Mo Dauda.

Sin contrato

Por contra, concluyen su relación contractual con la entidad insular otros 14 profesionales. Son Fer Medrano, Sergio González, Fabio González, Ángel Rodríguez, Marlos Moreno, Rubén Alves, Yann Bodiger, Waldo Rubio, Enric Gallego, Alejandro Cantero, Jeremy Mellot, José Amo, Edgar Badia y Aarón Martín.

Desvinculado

Aunque figuraba inicialmente en la lista de futbolistas con contrato en vigor, poco tardó el Tenerife en hacer oficial la marcha de Nikola Sipcic. Tras 149 presencias oficiales como futbolista blanquiazul, el internacional por Montenegro, y la entidad blanquiazul han acordado dar por finalizada su relación contractual. Sipcic, que llegó a la Isla en 2019, llegó a portar el brazalete de capitán y ocupa, junto a Rommel Fernández, el tecer puesto del ranking de extranjeros con más partidos disputados con la camiseta del representativo. La lista la encabeza Jeremy Mellot.

Marchas anticipadas

En el apartado de salidas, no sorprenden las de futbolistas como Rubén Alves, quien se quedará en el Córdoba tras haber completado de forma notable la segunda mitad de la temporada en el Arcángel, las de Fabio González y Waldo Rubio (sus salidas se pactaron antes incluso de que concluyese la campaña para ahorrar una parte de sus respectivos salarios) y Aarón Martín (traspasado en enero al Al-Qadsiah de Arabia Saudí por 1,4 millones de euros a pesar de que concluyo el curso a préstamo en la Isla). También figuran en el recuento Jeremy Mellot y Edgar Badia, quienes se despidieron de la entidad tras el último partido de la 24/25 en Almería y cuyos fichajes por Castellón y Cultural y Deportiva Leonesa se dan por cerrados. No extrañan, tampoco, el vencimiento de los acuerdos con los veteranos Ángel y Enric Gallego.

Contratos rotos

El descenso de categoría trae consigo que se activen de forma automática diferentes cláusulas de ruptura contractual en los acuerdos firmados entre Tenerife y muchos de sus futbolistas. Estas condiciones figuran en los documentos suscritos con jugadores que, aunque teóricamente tenían previsto seguir en el Tenerife más allá de la 24/25, quedan liberados de esa responsabilidad (y viceversa). Son los casos de Sergio González, Fer Medrano, Marlos Moreno, Yann Bodiger, Alejandro Cantero y José Amo. Lo mismo sucedía con Alves, Mellot y Waldo, aunque fue el propio francés quien adelantó su salida en Almería, ciudad a la que Waldo ni siquiera llegó a viajar.

La letra pequeña

Que algunos de los vínculos entre futbolistas y la entidad continúen vigentes desde el punto de vista formal no significa que su presencia en el proyecto de la 25/26 esté asegurada. De esta manera, hay futbolistas que no cuentan para dirección deportiva encabezada por Manu Guill (Juande y Adri Guerrero son los casos más claros) y otros a los que será complicado retener, como Luismi o Diarra. Maikel Mesa, quiere continuar, pero tiene un contrato muy alto y no es considerado como clave para Cervera.

Finalmente, debe ser aclarado un detalle con respecto a las rupturas automáticas y a los contratos que vencen. Que los contratos expiren o se rompan no significa que no se puedan acordar nuevas vinculaciones, siempre atendiendo a la nueva coyuntura del representativo. Esta es una posibilidad excepcional, pero las sorpresas no deben descartarse del todo.