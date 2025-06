Así queda la plantilla del CD Tenerife: 14 futbolistas siguen con contrato y otros 14 quedan liberados

Ya es oficial. El CD Tenerife ha confirmado públicamente qué futbolistas de la primera plantilla pasan a ser agentes libres a partir de este martes 1 de julio. Algunos de estos jugadores finalizaban contrato hoy 30 de junio, pero otros cuyos compromisos con la entidad blanquiazul debían prolongarse durante una o varias temporadas más, se van a extinguir automáticamente tras consumarse el descenso a Primera Federación. Esto es, en sus acuerdos figuraban cláusulas de ruptura en caso de que el combinado insular perdiera la categoría.

Al margen de los fichajes (Marc Mateu, Juanjo Sánchez, Josep Calavera y desde hace unas horas Dani Martín), y de los renovados Aitor Sanz, César Álvarez y Anthony Landázuri, quedan con contrato en vigor 14 futbolistas. Con algunos de ellos no cuenta la dirección deportiva, por lo que habrá que negociar una salida.

Los que se quedan

Los 'liberados'

Por contra, concluyen su vínculo con el Tenerife 14 miembros de la campaña 24/25. Entre ellos Rubén Alves (cuyo fichaje por el Córdoba ya ha sido confirmado), Fabio Gonález (se marcha se confirmó a principios de mayo), Waldo Rubio (que ni siquiera participó en el último partido de Liga), el traspasado Aarón Martín o el delantero Ángel Rodríguez. En este segundo grupo, no obstante, debe ser reseñado que existe la posibilidad, aunque muy remota en la mayoría de los miembros de la lista, de que se pudieran negociar nuevos contratos.

Se abre a partir de este martes una ventana clave para la estructura deportiva encabezada por Manu Guill. En su primer verano en la Isla, el director deportivo tendrá que montar una plantilla casi desde cero, elegir a las mejores piezas disponibles en el mercado y encontrar la manera de resolver de forma satisfactoria muchos de los problemas que se le presentan en forma de situaciones particulares: los casos de Luismi Cruz y Yussi Diarra (ambos con contrato en vigor pero interés de muchos clubes de Segunda), el de Maikel Mesa (quiere seguir, pero no es considerado como capital para Cervera, tiene uno de los salarios más altos de la plantilla y Felipe Miñambres no se ha atrevido a asegurar su continuidad cuando se le ha cuestionado al respecto), los de Adri Guerrero y Juande Rivas (aunque ninguno de los dos cuenta para el club, ambos profesionales están en disposición de hacer valer lo firmado) e incluso Mo Dauda, quien afronta su último año como blanquiazul y no podrá volver a salir cedido.