'Overbooking' en el centro del campo del CD Tenerife

A la espera de la lógica salida en masa de futbolistas de la primera plantilla que producirá este verano en el seno del CD Tenerife –se espera que la operación salida se desbloquee a partir de las próximas horas al alcanzarse el 30 de junio, umbral en el que vencen los contratos por temporada–, algunos de los fichajes ya cerrados y anunciados por el representativo empiezan a dibujar un panorama complejo en la organización de la plantilla para la 25/26.

Una vez Marc Mateu abrió el capítulo de fichajes, Juanjo Sánchez y Josep Calavera se sumaron a la causa de devolver al combinado tinerfeñista al fútbol profesional. Dos futbolistas, Sánchez y Calavera, con cualidades distintas pero misma zona de desempeño: el centro del campo. Precisamente ese espacio en el que se cerró recientemente la renovación de Aitor Sanz, futbolista clave en el vestuario por su liderazgo y condición de capitán y, además, de la máxima confianza de Álvaro Cervera. Por otra parte, y aunque no cuente como fichaje, su condición de cedido al Algeciras la pasada campaña le ha hecho pasar por debajo del radar del aficionado tinerfeñista, el adejero Javi Alonso estará de vuelta al equipo insular.

Exceso de pasajeros

De este modo, en la nave comandada por Álvaro Cervera sobran en este momento alternativas en la medular. El overbooking es evidente, máxime cuando la dirección deportiva encabezada por Manu Guill se ha movido con rapidez para cerrar los fichajes de Sánchez y Calavera. Habrá que hacer espacio pero, mientras tanto, a estos dos se suman como alternativas Sanz y Alonso, además de Yussi Diarra, Maikel Mesa, Teto, Bodiger, incluso el polivalente Sergio González o el canterano Dylan Perera, que terminó la temporada pasada en dinámica del primer equipo. Salen nueve futbolistas del primer equipo (con Dylan pasarían a ser diez), para dos o tres puestos. Dos si Cervera acabase decantándose por el 4-4-2 y tres si, como sucedió en la 24/25, el dibujo de salida del estratega nacido en Guinea Ecuatorial fuese el 4-2-3-1.

En el apartado de salidas, de este modo, se dan por casi seguras las de Bodiger y Sergio González, cuyos contratos se rompen en caso de descenso a Primera Federación. Que el francés y el murciano pasen a ser agentes libres no asegura sendas marchas porque siempre quedaría abierta la posibilidad de negociar un nuevo compromiso, pero no apunta a ser así. Especialmente en el caso del galo, con un contrato muy alto y mercado en Segunda División.

Diarra, el deseado

Jugador revelación en la 24/25, quizá el único de toda la plantilla que rindió por encima de lo que se esperaba de él en agosto de 2024, Yussi Diarra es sin lugar a dudas uno de los activos más valiosos que maneja el Tenerife. El que más solo por detrás de Luismi (más valioso al ser un atacante y muy joven aún), toda vez que Aarón Martín fue traspasado en enero a Arabia. El maliense cuajó una excelente primera campaña con la elástica blanquiazul en la que, a pesar de no poder evitar el descenso con su trabajo incesante y sus goles, consiguió consolidarse en Segunda. Diarra tiene contrato en vigor y el presidente Felipe Miñambres ha asegurado en más de una ocasión que el club está dispuesto a hacer un esfuerzo para retenerlo, pero el futbolista quiere seguir en el fútbol profesional (lo dejó claro en su última comparecencia pública) y, tal y como ha contado EL DÍA, en Segunda se lo rifan. La ventaja con la que cuenta el club es el ventajoso acuerdo firmado en verano de 2024 por el que, en caso de descenso, el salario del ex del Córdoba se reduciría a cerca de la mitad. Diarra, por cierto, ha cambiado recientemente de agente.

Un regreso

Sintió que necesitaba salir y desechó la cómoda opción de quedarse en casa a sabiendas de que apenas iba a participar. El retornado Javi Alonso volverá tras una campaña cedido en el Algeciras, precisamente en Primera Federación, en la que participó en 18 partidos. Antes, en la 23/24, solo disfrutó de minutos en la jornada 40 debido a la grave lesión de rodilla que había sufrido en verano del 23. Su futuro es incierto, pero tiene firmado un compromiso hasta junio de 2026 y no podría volver a salir a préstamo.

De las capacidades de Alberto Martín, Teto, no queda ya duda alguna. Con contrato hasta 2027, Teto suma 97 partidos en tres campañas como profesional con el club de su vida (más uno en el curso de su debut con el primer equipo: en Copa en diciembre de 2021). En la 24/25 participó en 23 partidos (la campaña de las tres en la que menos), pero solo fue titular en cuatro de ellos y apenas completó uno. ¿Su problema? No convence a Cervera. No por falta de talento porque el míster ha asegurado siempre que lo percibe como a un buen futbolista, sino porque no casa en su sistema. A juicio del adiestrador –lo argumentó en sala de prensa–, a Teto le falta gol para jugar por detrás del punta y sus cualidades tampoco se ajustan a las que precisa el técnico para el doble mediocentro. Actualmente en el Burgos, Ramis dijo de él que sería una opción interesante para reforzar al equipo castellano. Su marcha, dolorosa para él, se antoja inevitable.

Un caso espinoso

El caso del lagunero Maikel Mesa es uno de los más complejos de la plantilla. El centrocampista está vinculado contractualmente al Tenerife hasta junio de 2027 (firmó el pasado curso por tres temporadas) y cuenta con un importante salario. De esos que, más que justificados en Segunda al tratarse de un futbolista diferencial en su posición, son casi prohibitivos en Primera Federación. Mesa quiere seguir. De hecho, ha asegurado que por su cabeza «no pasa no continuar» en un club, el de su Isla, por el que peleó para poder fichar haciendo realidad «un sueño». Su voluntad, es más, se tradujo en complicidad con el club cuando hace unos meses aceptó diferir parte de su salario para que la entidad pudiese mitigar los problemas de liquidez que sufre. Sin embargo, y siempre y cuando Diarra continuase y a la vista de las decisiones de Cervera desde su llegada en enero, el lagunero estaría siempre abocado a la suplencia. ¿Tendría sentido una situación así?

Fabio, dispuesto a volver

Primer fichaje invernal del CD Tenerife, Fabio González se despidió del representativo antes de que concluyera la temporada. Sancionado con los mismos partidos (4) que restaban de campeonato tras ser expulsado ante el Levante, el club y el grancanario acordaron su salida en un pacto ventajoso para la entidad blanquiazul. Fabio tenía un acuerdo verbal con un club extranjero, pero el trato se rompió y el centrocampista busca ahora equipo para la 25/26. «Si el Tenerife me llama, me plantearía volver aunque esté en Primera RFEF; será un caballo ganador en esa categoría», se ofreció el de Ingenio en declaraciones recientes a Radio Marca Tenerife.