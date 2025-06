Juanjo Sánchez, un jugador "intenso y trabajador" para el CD Tenerife

Juan José Sánchez, el segundo fichaje del CD Tenerife de este verano, es de los que prefieren darse a conocer en una situación real de competición y no con su propia descripción, pero a modo de anticipo se definió como un centrocampista "bastante trabajador", un futbolista que no se deja "nada" en el campo y que es "muy intenso". Pero lo suyo no es solo el despliegue físico. Asegura que se siente cómodo tocando el balón y relacionándose de esta manera con sus compañeros. Son algunos de los apuntes que dejó Juanjo en sus primeras declaraciones como blanquiazul, publicadas en los canales de comunicación del club.

Su descripción

"Diría que soy un jugador bastante trabajador, que no se deja nada. Soy muy intenso y también me gusta tener el balón y relacionarme con mis compañeros", manifestó el que fuera futbolista de la plantilla del Mérida en la última temporada y media.

El volante sevillano, de 25 años, ha aprovechado parte de sus días de vacaciones para informarse sobre su nuevo destino profesional, un Tenerife con el que firmó un contrato de tres años de duración. En cierto modo, ya sabe lo que le espera en la Isla, y está deseando iniciar esta etapa para poder "disfrutar del club y de la gente". Todavía en su lugar de descanso antes de ponerse en marcha en la pretemporada que supervisará Álvaro Cervera, Juanjo contó que estuvo recopilando información sobre el Tenerife. "He estado viendo la historia del club y me he dado cuenta de todo lo que mueve y de toda la gente que hay detrás", comentó Sánchez, que ya ha percibido la "ilusión" que transmite el tinerfeñismo con la esperanza de que el equipo "vuelva al lugar que merece", es decir, a las categorías profesionales del fútbol nacional. "Espero que lo podamos vivir cada domingo en el estadio", añadió imaginando las tardes de fútbol en el Heliodoro Rodríguez López.

Una oportunidad

Las ganas que detecta en el entorno del club son las mismas que ya va sintiendo por formar parte del Tenerife y vivir desde dentro "este gran proyecto". De hecho, considera que su incorporación al plantel blanquiazul es una "oportunidad" en su carrera. "Lo que quiero es seguir creciendo en cada entrenamiento y en los partidos, y mejorar como futbolista", afirmó.

A Juanjo le seduce la idea de ser local en el Heliodoro, un estadio que todavía no conoce. "Tengo ganas de pisar el estadio y de hacer las cosas bien para devolver al equipo a la categoría que merece", insistió el mediocentro andaluz.

Experiencia en Primera RFEF

Y desde su experiencia en Primera RFEF, competición en la que acumula 81 partidos, sin contar los dos de la semifinal de la promoción de ascenso disputada por el Mérida ante la Real Sociedad B, aconsejó constancia a la hora de encarar cada jornada. "Un club como el Tenerife tiene que centrarse en sí mismo. En este caso, tenemos que ir partido a partido y sumar de tres en tres para poder estar donde queremos al final de la temporada", planteó Juanjo, el segundo fichaje del club tinerfeño.