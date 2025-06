El CD Tenerife refuerza el centro del campo con su segundo fichaje para la temporada 25/26

Juan José Sánchez Romero. Así se llama el segundo fichaje anunciado por el CD Tenerife para la próxima temporada, después de que abriera el apartado de altas con el lateral y también extremo zurdo Marc Mateu. Juanjo es sevillano, tiene 25 años (22/3/2000) y ha desarrollado su carrera futbolística como centrocampista. Su último equipo fue el Mérida, del que se despidió este martes después de completar dos temporadas y media y participar en 43 partidos en Primera Federación, una categoría que ya conocía por su paso por el Rayo Majadahonda. Su compromiso con el Tenerife es por tres campañas.

Formado en la cantera del Real Betis, la trayectoria de Sánchez empezó a canalizarse cuando destacó en la Tercera andaluza con el Antoniano. En la campaña 19/20 llegó a disputar una eliminatoria de la Copa del Rey ante el Betis. No hubo sorpresa. Pasó el conjunto entrenado en ese entonces por Juan Francesc Ferrer, Rubi (0-4).

Del Antoniano al Rayo Majadahonda

Su siguiente equipo fue el Rayo Majadahonda. Con el club madrileño subió un escalón y se estrenó en la desaparecida Segunda B, modificada como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Solo pudo intervenir en ocho encuentros de esa temporada, la 20/21.

En la posterior sí tuvo más protagonismo, con la novedad de debutar en la recién creada Primera RFEF. Entrenado por el exfutbolista Abel Gómez, el Rayo Majadahonda fue quinto en el Grupo 1 y accedió a las eliminatorias de ascenso, resueltas en ese ejercicio a partido único. Su adversario en semifinales, el Albacete, fue superior y se impuso por 2-1 en Balaídos –la fase se concentró en Galicia–.

No hubo final feliz en el plano colectivo para Juanjo en ese curso, pero su rendimiento le sirvió para volver a su Sevilla natal e integrarse en el filial del Real Betis. Para ello tuvo que bajar a Segunda RFEF tras aceptar una cesión con opción de compra por parte del club verdiblanco. Lo del regreso al origen fue toda una realidad, ya que Sánchez había crecido en la cantera bética desde alevines a cadete. En esa temporada amplió su rodaje con 28 partidos y un gol anotado.

Juanjo Sánchez durante su etapa en el Rayo Majadahonda / E. D.

El filial del Betis

No fue suficiente para que el Betis ejecutara la opción para hacerse con sus servicios en propiedad, de manera que Juanjo tuvo que retornar al Rayo Majadahonda para empezar la campaña 23/24. Sí la comenzó, pero no la terminó, ya que fue traspasado al Mérida en el mercado de invierno de 2023. Juanjo no cambió de nivel, pero sí de grupo y de equipo. Con los madrileños jugó 12 partidos y con los extremeños, 16. Dejó a un Majadahonda que bajó a Segunda RFEF como colista y siguió en un Mérida que pudo sellar la permanencia y dio un paso al frente en la 24/25. Tanto, que logró meterse en la promoción de ascenso como cuarto clasificado del Grupo 2, por detrás de Ceuta, Real Murcia e Ibiza.

El Mérida pasó de la ilusión de poder subir a la frustración de la eliminación en las semifinales a manos de una Real Sociedad B que siguió adelante gracias a su mejor posición en la tabla en la Liga regular –fue el ascendido tras superar al Nástic en el duelo definitivo–. Un 0-1 en estadio Romano José Fouto y un resultado idéntico en Zubieta, con prórroga incluida, pusieron fin a la aventura del Mérida y a la relación de Juanjo con el club, con 25 actuaciones y un gol en ese último ejercicio liguero.

Ganas de empezar

Juanjo utilizó las redes sociales para despedirse del Mérida y saludar al Tenerife. «Muchas gracias a todos, ha sido para mí un privilegio defender esta camiseta y haber sentido lo que es llevar en el pecho el escudo del Mérida. Espero que el club, la ciudad y sobre todo la afición Romana vuelva al lugar que se merecen. ¡Gracias!», publicó en X antes de colgar otro mensaje dirigido al tinerfeñismo. «Es un privilegio y un orgullo defender este escudo. Con muchas ganas de empezar ya y devolver al club al lugar que se merece. ¡La brega nos une».