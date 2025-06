El CD Tenerife se queda sin subvención para su cantera por incumplir "obligaciones tributarias con el Cabildo"

El Cabildo de Tenerife ha notificado que el CD Tenerife, así como los equipos incluidos en la Fundación de la entidad, no han cumplido con los requisitos establecidos para tener derecho a recibir la subvención que otorga la institución a los clubes de cantera de la Isla. El Cabildo publicó este martes día 20 la 'Resolución de Desistimiento de solicitudes de subvenciones destinadas para la Ayuda a la Cantera de las entidades deportivas tinerfeñas durante el año 2025', en las que se incluye a las entidades que, habiendo solicitado participar en el reparto de ayudas, no cumplieron con los criterios estipulados.

Antes, el pasado 7 de mayo, se había publicado el anuncio de subsanación de las solicitudes de subvención en las que, según los técnicos, se había detectado “falta o insuficiencia de la documentación que preceptivamente debe acompañar a las mismas”, requiriéndosele a los clubes solicitantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que en el plazo de diez días hábiles trataran de resolver los elementos por los que sus peticiones habían sido denegadas inicialmente.

Los motivos

Superado ese plazo, solo 12 fueron los clubes que desistieron de la causa, no haciendo uso de la posibilidad de aportar la información requerida o efectuar en tiempo y forma los cambios exigidos por la administración competente. Entre ellos, el CD Tenerife y su Fundación. En el caso de la Fundación, la resolución apunta a la no presentación del Anexo I. Es decir, del documento acreditativo de la delegación de la representación legal. En el caso del Tenerife, el motivo trasciende de lo meramente administrativo: el club no puede disfrutar de una subvención del órgano al “incumplir obligaciones tributarias” con el Cabildo Insular de Tenerife. Contra el auto en cuestión, el todo caso, el club tiene la posibilidad de presentar recurso de reposición en el plazo máximo de un mes.

Anuncio de Desistimiento publicado por el Cabildo Insular de Tenerife. / E.D.

Cerca de dos millones y medio a repartir

El Consejo de Gobierno Insular aprobó, con fecha de 6 de marzo, las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones económicas destinadas para la Ayuda a la Cantera de las entidades deportivas tinerfeñas durante el año 2025. A estos efectos, se entiende por categorías de base a aquellas en las que "participen deportistas con edad no superior a los dieciocho (18) años cuando se inicia la temporada correspondiente o durante la misma", conforme a la modalidad deportiva de cada club solicitante (en el caso de aquellas modalidades cuya temporada se corresponda con el año natural o bien cuando la temporada deportiva se inicie en uno y acabe en la siguiente anualidad). No obstante, las licencias de deporte adaptado y de personas con discapacidad serán consideradas íntegramente como licencias de base, sin límite de edad.

En total, la entidad repartirá 2.400.000,00 euros a los clubes beneficiados en función del número de licencias con las que cuenten, el deporte que practiquen los jóvenes inscritos (los minoritarios serán mejor ponderados), e incluso con bonificaciones para los clubes que traten de combatir la brecha entre hombres y mujeres (aquellos en los que en sus respectivos deportes haya una diferencia igual o superior al 70% en el género de los participantes).

Una ayuda para sostener a los clubes

El objetivo de esta subvención no es otro que, según el organismo, “fomentar el trabajo y la dedicación de los clubes y agrupaciones deportivas a sus categorías de base”, contribuyendo a sufragar parte de los costes que afrontan dichos clubes y agrupaciones en relación con sus equipos de cantera, como pueden ser las licencias, los seguros deportivos de las personas deportistas menores de edad con edad no superior a los 18 años en sus distintas modalidades o la presencia de arbitraje colegiado en las competiciones de base.