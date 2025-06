La Segunda División se rifa a Yussi Diarra: pretendientes, caché, situación en el CD Tenerife...

Pretendientes por Yussi. El maliense Diarra (Bamako, 1998) está siendo el futbolista del CD Tenerife con mejor cartel y más equipos al acecho durante este verano de profunda transformación en el plantel del representativo. El indeseado cambio de categoría hace casi inviable que el mediocampista pueda seguir en el representativo. Lo que desprenden las conversaciones con su entorno es que «le ha costado mucho llegar al fútbol profesional». Dicho de otro modo, su prioridad es continuar en Segunda.

En este sentido, prácticamente la mitad de los equipos de la categoría de plata -al menos siete- se han dirigido a los jerarcas del Tenerife o a la nueva agencia de representación de Diarra (Goal Management) para sondear cuáles son su posición e inquietudes. A estas alturas de junio, todas las partes priorizan una posible transferencia frente a la opción de una cesión por una temporada. Es más, esta última posibilidad ni la contemplan en estos momentos.

Junto a Landázuri y Luismi Cruz, el primer maliense en enfundarse la elástica del representativo blanquiazul a lo largo de su centenaria historia es el jugador que concita un mayor interés. Le avala su trayectoria y también sus dígitos en este último curso, donde destacó además por su aportación anotadora. También despuntó por su regularidad, erigiéndose en uno de los futbolistas de campo más utilizados por los tres técnicos que desfilaron por el banquillo insular.

Hasta la fecha, el club no reconoce ninguna oferta encima de la mesa por sus distintos activos. Eso sí, admite el presidente de la institución, Felipe Miñambres, que «aún es pronto» para que las haya. Entienden en el Tenerife que es momento de tanteos y conversaciones preliminares; no tanto el de lanzarse a por un objetivo con una propuesta formal, lo cual seguramente sí se dé más adelante. No hay demasiadas pistas tampoco respecto a la tasación que harían en el Tenerife. «Preferimos que sean otros los que pongan el precio, y luego ya nosotros decidiríamos», arguye Miñambres. Entretanto, la dirección deportiva se afana en buscar nuevos pivotes, toda vez que el único confirmado para la venidera campaña es el recién renovado Aitor Sanz. También ha de producirse la desvinculación de Yann Bodiger, que se uniría a la de Aarón Martín, transferido al Al Qadsiah FC. También se ha ido Fabio González, con la intención de firmar por un club extranjero.

Otro cambio de agente

Los hombres de los despachos blanquiazules afrontan un mes crucial para aligerar la nómina de profesionales con la que cuenta la entidad. Algunos futbolistas se han desvinculado de forma automática porque sus contratos incluían una cláusula de extinción automática por descenso (Mellot, por ejemplo) pero hay otros con los que habrá que negociar. En este sentido, el club da por hecho que tendrá que hacer un esfuerzo económico por rescindir anticipadamente las relaciones con Adri Guerrero o Juande Rivas.

Menos espinoso resulta el caso de Teto. El isleño asume que no tendrá demasiado margen para progresar con Cervera, entrenador que le dio una exigua cuota de protagonismo en las jornadas finales del curso pasado. Ahora, aspira a revertir esta tendencia regresiva (lleva dos años adelgazando sus números de partidos jugados y minutos disputados). En la misión de hallar destino ha cambiado de agente y se ha encomendado a Cristovinho, el de su ídolo Jonathan Viera.