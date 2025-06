José Manuel Pitti: «El espíritu de la lucha canaria es más necesario que nunca en el CD Tenerife»

Parece que ha gustado, y mucho, su papel en la campaña de abonos de este año.

He visto muchas reacciones favorables. Más que por mí, me alegro por el club. Esta campaña de abonos es crucial, estratégica. Viene en un momento delicado en la biografía colectiva de nuestra entidad. Pero también me alegro por quienes están conmigo, por el equipo de El Plan SL, especializado en la elaboración de contenidos audiovisuales de alto nivel.

¿Cómo surge la idea?

Es una propuesta de la productora al club. Al Tenerife le gustó la idea, la hizo propia y decidió darle vida y personalizarla. Hemos hecho un grupo solvente, incluyendo en ese grupo al club, que es quien impulsa la obra. La inspiración no hacía falta; está en nuestro amor al Tenerife. Y además en un terrero, apelando al espíritu de la lucha canaria, que ahora es más necesario que nunca. Hemos caído, pero solo hemos perdido una agarrada. El desafío es mucho más largo. Hay posibilidad real, como en el deporte vernáculo, de superar este desafío y levantarlo. Yo al representativo lo he visto en Segunda B e incluso en Tercera; de esta saldremos también, seguro.

¿Confía en un ascenso al primer intento?

La historia de los pueblos es cíclica, la de los clubes también. Pienso que ya hemos abandonado la melancolía y la reflexión. Ahora, toca el trabajo, toca volver. No tengan la mejor duda nuestros birrias, nuestros afines blanquiazules, de que volveremos no solo a la liga profesional; también al esplendor que la isla de Tenerife se merece. Volveremos a brillar como aquel día que cantamos todos juntos el himno del Centenario. En ese propósito estamos los veteranos si nos llama. Para ayudar y para colaborar en lo que haga falta.

¿A quién ve como el gran puntal de este proyecto?

A Felipe Miñambres. No oculto mi gran simpatía personal a Rayco García, a quien profeso admiración. En la sombra, da fiabilidad, que es justamente lo que habíamos perdido en la etapa lúgubre y opaca de José Miguel Garrido. Pero si me preguntas por un líder, doy el nombre de Felipe Miñambres. Es un presidente de verdad, con galones, con competencias reales, con palabra y con conocimiento. Tiene la sabiduría, la credibilidad y el reconocimiento colectivo para llevarnos otra vez a Segunda División. Le conozco bien y sé de lo que es capaz.

Concretamente le conoce desde el día de su debut.

El Tenerife pagó una millonada para traerlo del Sporting con 23 años. Recuerdo que tras su primer partido me lo llevé al estudio de Televisión Española en la avenida Buenos Aires y nos dio paso desde Madrid el presentador de la tercera edición del Telediario, que entonces era Vicente Vallés (ahora en Antena 3). Tengo recuerdos de Felipe ante el micrófono, pero sobre todo en el campo. Era un líder que mandaba, y ahora lo noto también como un líder facultado y concienciado, con la capacidad necesaria para mandar. Y eso a mí me inspira mucha confianza.

Hábleme de la campaña de abonos. ¿Cómo guardaron el secreto?

Honradamente, porque hicimos un pacto indestructible para que nada saliera, para que nada se supiera. Rodamos en el terrero de Los Campitos, ahí donde inicié en el amor a la lucha a otro gran tinerfeñista: Fernando Redondo.

Pero supongo que sería difícil que no se descubriese ningún secreto.

Si te refieres a la visibilidad del montaje y a la grabación, fuimos discretos. Como la misma empresa produce el programa Terrero y gloria, de Televisión Canaria, si alguien nos veía, que pensara que estábamos con eso. Y no con la campaña de abonos del club de nuestros amores.