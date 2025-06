Felipe Miñambres anuncia que no hay ofertas encima de la mesa

Sin ofertas sobre la mesa. El CD Tenerife no ha recibido aún ninguna proposición formal sobre aquellos futbolistas con mejor cartel. Aunque la previsión del consejo de administración es transferirlos y hacer caja, este martes Felipe Miñambres fue muy claro en su mensaje y subrayó que, si no hay acuerdo para sus respectivos traspasos, entonces se quedarán. «Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo; por poner un caso, si Luismi Cruz se quedase, haríamos uno o dos fichajes menos», ejemplificó. En situaciones análogas se encuentran otros jugadores con mercado, tales como Yussi Diarra o Anthony Landázuri.

«Una cosa es que los jugadores gusten y otra distinta es que ya tengamos ofertas encima de la mesa; de momento, no hay ninguna», respondió el profesional astorgano, quien hace las veces de presidente, portavoz y director general de la sociedad anónima. De paso, clarificó que la intención es que Teto y Maikel Mesa inicien la pretemporada a las órdenes de Álvaro Cervera. Ahora bien, no hay ningún pronunciamiento oficial que invite a pensar que se quedarán definitivamente en nómina. En el caso del 21 blanquiazul, es altamente improbable. De hecho, su nuevo agente ya trabaja en buscarle acomodo en otro destino.

Aunque a Felipe no le hizo demasiada gracia que la presentación de la campaña de abonos se convirtiese por momentos en un interrogatorio sobre nombres propios, las preguntas sobre la situación de determinados jugadores sí le llevaron a responder con claridad sobre Enric Gallego. «Sabemos que está aquí (viviendo), pero no hay nada», replicó ante las declaraciones efectuadas por el barcelonés, que estaría dispuesto a adaptar su salario para quedarse en el proyecto del representativo.

Hecho un rápido repaso por la posición de diversos jugadores, Felipe quiso detenerse en la relevancia de la afición y su ayuda: «Creemos que la gente nos va a apoyar, nos va a respaldar y nos va a tender la mano, como se hace en la lucha canaria», dijo, haciendo uso del motivo alegórico elegido en esta ocasión para lanzar la campaña.

Además, subrayó que ya no hacen falta fichajes mediáticos para estimular la venta de los abonos. «Eso es antiguo», aseveró. «En todos los proyectos hay gente que se va, gente que acaba... No sé el porcentaje por el que un futbolista nuevo te hace subir en abonados; en Primera RFEF, la mayoría de jugadores no son conocidos. No es lo mismo que en Primera División o en Segunda. No creo que un futbolista debe cargar con la responsabilidad en una campaña de abonos. Creemos que hay un número de fieles fijo, y por que demos un nombre que llame mucho la atención... eso no nos va a cambiar mucho nuestras ventas de abonos. No creo en eso, creo en otras cosas», indicó.

A renglón seguido, se le preguntó por el descuento mínimo que experimentan los abonos si se atiende al número de partidos. En este sentido, admitió que la rebaja es casi imperceptible: de 5,7 euros a cinco. «Pero también es verdad que nosotros vamos a ingresar menos. El descuento lo hacemos sobre el conjunto del abono, no sobre el partido», aclaró. En todo caso, agradeció el compromiso intachable de la feligresía blanquiazul.

«El esfuerzo lo hacen siempre los abonados; para la mayoría de la gente, abonarse supone un sacrificio. Pero en la vida todo sube. Pareciera que el fútbol tiene que mantenerse, y no; nosotros sabemos que es complicado pagar estos precios y que la situación no es fácil en el país, así que agradecemos el esfuerzo e intentaremos dar facilidades. Además, estamos hablando con determinados empresas para que tengan una gentileza con nuestros socios en forma de beneficios y descuentos», anticipó.

Aunque ya lo había advertido en numerosas ocasiones, el presidente pidió paciencia para cerrar la plantilla de forma satisfactoria. «El número de fichajes será parecido al de todas las campañas. Pero el objetivo no es rellenar ahora todo el plantel porque luego te tiras de los pelos cuando en los últimos días tengas opciones de acceder a futbolistas de una categoría superior.

Habrá novedades ahora, sí, en eso está la dirección deportiva; pero también más adelante. De momento, nos hemos estrenado con Marc Mateu, que viene de jugar en Segunda. Lo que queremos es involucrar al jugador: que sepan dónde vienen, qué representamos y cómo es este club. El objetivo es conformar la mejor plantilla posible, pero queda mucho aún para el 31 de agosto», explicitó.

Por otro lado, y en cuanto a los compromisos de pretemporada, dejó entrever su intención de que el ya pactado amistoso contra la UD Las Palmas tenga lugar en el Heliodoro, inmerso en estos momentos en el proceso de renovación de sus butacas. «El calendario del verano forma parte de las gestiones de la dirección deportiva, que sigue trabajando. No tenemos las fechas cerradas, algunos rivales sí. Lo que ya conocemos es el número de partidos amistosos que quiere el míster», completó Felipe.