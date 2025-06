El CD Tenerife suprime el descuento por fidelidad en su campaña de abonos

El CD Tenerife ha decidido suprimir el descuento por fidelidad que había implantado hace dos temporadas, y que permitiría a sus abonados beneficiarse de una importante rebaja (hasta del 20%) en la compra de sus pases para el curso siguiente. Este será el último verano que se produzca esta bonificación, pero quienes acudan a todos (o a la mayoría) de los partidos de la 25/26 en Primera RFEF no obtendrán descuento alguno en la 26/27.

No es la única novedad que plantea el representativo en una campaña de abonos con descuentos muy tenues, y que comenzó este lunes con precios diferentes para renovaciones y nuevas altas. La venta de los pases ha arrancado de forma telemática y comenzará este jueves –con cita previa– en la modalidad presencial en el Heliodoro Rodríguez López. El martes, el club no detalló las tarifas para nuevas altas y no accionistas. De momento, tampoco aparecen en la guía publicada por la institución en su web oficial, donde se limitan a destacar que el incremento en estos casos rondará el 10%.

Para animar la venta de pases, el Tenerife publicó este miércoles un vídeo de su primer capitán, Aitor Sanz, quien confirmó que él sí piensa abonarse. «Por supuesto», responde el emblemático jugador blanquiazul, quien remarca que la grandeza de un club no depende de la categoría en que milite. Eso sí, pide máxima humildad y trabajar «como un equipo más de la Primera RFEF» para abandonar cuanto antes esta categoría. En esta dirección, hizo énfasis en la relevancia de la renovación de Álvaro Cervera, cuyo nombramiento él mismo sugirió a la directiva. «Con el míster, está garantizado el trabajo diario y también la meritocracia dentro del vestuario», enunció el centrocampista, tercer jugador de la historia blanquiazul con más partidos disputados.