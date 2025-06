Coge cuerpo la división entre norte y sur de la categoría en la que competirá el CD Tenerife

Queda menos para que el Club Deportivo Tenerife sepa en cuál de los dos grupos de Primera RFEF va a competir la temporada que viene y a qué rivales se va a enfrentar. La Federación procederá a realizar el reparto la próxima semana, cuando termine la promoción de ascenso a Segunda, queden cubiertas las cuarenta plazas y celebre la correspondiente junta. Pero todos los indicios apuntan a una división norte-sur.

El presentimiento del presidente

Felipe Miñambres aseguró ayer que en el Tenerife no saben todavía cuáles serán los compañeros de viaje del equipo que entrenará Álvaro Cervera, pero sí reconoció que «coincide bien» la distribución de los clubes en una parte norte y en otra sur. «Uno podría pensar que el grupo norte es más fácil, pero los cuatro que llegaron a la final del playoff son de esa zona», advirtió refiriéndose a las eliminatorias Real Sociedad B-Nástic y Ponferradina-Andorra, que terminarán este fin de semana. «Y parece que los equipos del sur pagan más por los jugadores, pero luego hay buenos filiales...», reflexionó el presidente del Tenerife, atento a lo que decida laFederación. «Como no es algo que podamos manejar y no tenemos influencia, no queda otra que competir con el que nos toque y tratar de ganar», resumió Felipe.

Los posibles rivales

Si se confirman las previsiones, el Tenerife coincidirá con tres equipos de la Comunidad de Madrid (Alcorcón, Castilla y Atlético B), dos de Extremadura (Cacereño y Mérida), dos de Castilla La Mancha (Talavera de la Reina y Guadalajara), dos de los tres que hay en la Comunidad Valenciana (Eldense y Hércules), uno de Baleares (Ibiza), dos de Murcia (Cartagena y Real Murcia) y siete de Andalucía (Marbella, Antequera, Betis Deportivo, Atlético Sanluqueño, Juventud Torremolinos y Sevilla Atlético). En este bloque entrarían tres de los cuatro descendidos de Segunda División, Tenerife, Eldense y Cartagonova –el cuarto es el Racing de Ferrol–, y cuatro ascendidos –Torremolinos, Guadalajara, Cacereño y Talavera de la Reina–.

En el otro grupo estarían los perdedores de las finales Real Sociedad B-Nástic y Ponferradina-Andorra, más el Racing de Ferrol, Ourense, Celta B, Lugo, Arenteiro, Pontevedra, Avilés Industrial, Barakaldo, Bilbao Athletic, Arenas de Getxo, Sabadell, Europa, Villarreal B, Tarazona, Teruel, Zamora, Unionistas y Osasuna Promesas.