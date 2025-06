Aitor Sanz y la eternidad

«Lo más importante es que el club ha creído oportuno que yo estuviera: al Tenerife, no le puedo decir que no». Con estas palabras confirmó ayer Aitor Sanz Martín su continuidad en el proyecto del CD Tenerife, que la entidad insular anunció el domingo a última hora de la noche. El madrileño rubrica probablemente su último contrato con el representativo y estirará su carrera hasta pasados los 41 años, como así publicó EL DÍA el pasado jueves. El profesional madrileño había pedido un tiempo para tomar una determinación deseada por todos, también por su entrenador, Álvaro Cervera. «Si se queda, sé que va a hacer para ayudar», había anunciado su técnico, que ya era el mandamás del banquillo el día que Aitor se estrenó en partido oficial con el equipo de sus amores.

el primero de todos.

«Como ya he dicho, el Tenerife es el club de mi vida», enunció ayer el protagonista. En el primer once de Sanz como blanquiazul estaba un ilustre como Sergio Aragoneses –ahora Aitor ya coincidido con su hijo–, un campeón de Europa como Ayoze Pérez y jugadores ya retirados de la práctica del fútbol como Carlos Ruiz (ahora jefe de la cantera) o Ricardo Léon. El resultado no fue feliz en el campo del Alcorcón, que batió al representativo por la mínima, y nadie podía sospechar entonces [18 de agosto de 2013] que aquel encuentro en el Municipal de Santo Domingo iba a ser el primero de 380 para el ahora icónico y emblemático capitán.

siempre relevante.

Sanz fue indispensable desde entonces para todos los técnicos que le tuvieron a sus órdenes. 34 partidos en su primer año, 37 al siguiente, luego 39 y llegó a 43 a las órdenes de Martí. Fue en la temporada que el tinerfeñismo rozó con la yema de los dedos la gloria contra el Getafe, pero el ascenso se esfumó en el último suspiro. El madrileño jugó los cuatro partidos de la promoción. Y todos con el rol de titular. Su bagaje de comparecencias por año nunca bajó de la treintena excepto la vez que tuvo que parar por una lesión. Pareció que aquel percance le retiraría para siempre, pero de Sanz emergió otra vez su mejor nivel para pujar por otro ascenso. Que tampoco se hizo realidad.

la opción del cádiz.

Tras quedarse otra vez a las puertas del paraíso, en esta ocasión contra el Girona y en el año del Centenario, el madrileño tuvo la posibilidad de emigrar e irse a Cádiz para jugar en Primera. No debutar en la máxima categoría ha sido su gran espinita clavada, pero se debía y se debe al Tenerife. En su caso, el equipo que le cambió la vida para siempre. En la Isla fue padre y se erigió en uno de los grandes referentes de la afición del Heliodoro, de la que no se despidió el día de su último partido, ante el Oviedo. Fue señal de que volvería. Lo hará en agosto, con otro reto: recuperar para el representativo su sitio a escala profesional. «No nací aquí, pero me siento un chicharrero más. Estoy donde quiero estar. Mis hijos nacieron aquí y afrontamos una situación complicada, pero estoy a gusto donde estoy. He priorizado eso por encima de todas las cosas. Y no me arrepiento». n