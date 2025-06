Aitor Sanz, renovado una temporada: el capitán competirá por el ascenso

Cerca de las once de la noche del 15 de junio, el CD Tenerife hizo oficial una de las noticias más esperadas por la afición, la renovación del contrato de Aitor Sanz por una temporada más. El madrileño seguirá capitaneando la plantilla hasta el 30 de junio de 2026. Podrá competir por devolver al representativo a Segunda División y sacarse la espina del reciente descenso a Primera RFEF. A tres meses de cumplir 41 años –soplará las velas el 13 de septiembre–, el centrocampista se adentrará en su decimotercera campaña como futbolista de un club al que se unió en el verano de 2013, procedente del Real Oviedo y con los isleños de vuelta a la ahora llamada LaLiga Hypermotion.

Los planes van saliendo

Felipe Miñambres ya había dejado indicios claros de que Aitor no iba a colgar las botas tras el decepcionante curso 24/25. En su última intervención pública, el presidente se había encargado de asegurar que las partes estaban muy próximas y que el acuerdo se iba a sellar más pronto que tarde. Así ha sido. A dos días de la presentación de la campaña de abonos, el Tenerife confirmó la permanencia de Sanz.

Se trata de un paso más en la construcción del proyecto que se está diseñando para que la estancia en Primera RFEF no pase de un año, a ser posible. La entidad blanquiazul ya se había asegurado la continuidad del entrenador Álvaro Cervera. Con el paso de los días también dio a conocer la ejecución la opción de compra de los derechos de Anthony Landázuri y a continuación ató al canterano César Álvarez con un contrato de categoría profesional de tres años.

La posterior novedad fue el fichaje del veterano Marc Mateu, un todoterreno para la banda izquierda. El valenciano fue el primero de muchos en una renovación de la plantilla que todavía está en una fase embrionaria: falta definir algún asunto pendiente, como la continuidad o no de Sergio González o Enric Gallego –Maikel Mesa ya ha aclarado que sí quiere seguir–. Pero la intervención principal estará en el apartado de altas.

Sea con quien sea, el liderazgo está garantizado. Aitor será, un año más, la extensión del entrenador en el vestuario y en el campo. En este caso, de un técnico que ya había expresado su deseo de tenerlo otro año mas como jugador. La relación entre ambos es especial. Surgió de manera natural entre dos profesionales que se entendieron a las mil maravillas en el verano de 2013, con el técnico reforzado por la conquista del ascenso a Segunda y el mediocentro recién llegado junto a otros fichajes como Cámara o Carlos Ruiz, el nuevo director de la base del club.

Por detrás de Toño y Molina

Sanz reactivará el contador de partidos desde los 380 que suma como blanquiazul, en Liga de Segunda División, promoción de ascenso a Primera y Copa del Rey.

Si no surgen contratiempos, en su estreno en Primera RFEF–sí tiene experiencia en Segunda B pero no en esta categoría con su nuevo nombre–, tendrá la oportunidad de convertirse en el jugador con más partidos disputados con el Tenerife. Al segundo de esa clasificación, Toño Hernández, no lo tiene muy lejos (387). Otra cosa será dar alcance a Alberto Molina, que se retiró con 413 actuaciones.

Por presencia en el club, Aitor ya habría podido estar al frente de ese ranking, pero se vio condicionado por una lesión que le impidió tener minutos en la campaña 18/19. Fue un curso que pasó en blanco, para mayor problema de Etxeberria, Oltra y Luis César, los profesionales que pasaron por el banquillo blanquiazul en ese año.

El paso por la enfermería fue otro obstáculo que tuvo que saltar Aitor el año pasado. Tras terminar el ejercicio 23/24 con una lesión de rodilla, llegó al inicio de la Liga posterior sin la garantía de poder participar de entrada. Y así fue. Óscar Cano no pudo contar con él. Ytampoco Pepe Mel. Los meses fueron pasando sin que el madrileño pudiera dejar atrás del todo sus molestias. Finalmente, en una situación casi límite y tras el regreso al club de Álvaro Cervera en enero de este año, Sanz hizo el esfuerzo de soportar los dolores residuales y saltar al campo. Su entrenador no lo dudó ni un momento. Supo que con él, las opciones de permanencia iban a ser mucho mayores.

Así, Aitor subió al tren en marcha el pasado 11 de enero, coincidiendo con el necesario triunfo en el Rodríguez López contra el Castellón. Su inclusión en las alineaciones titulares fue habitual, solo interrumpida en la visita al Deportivo por unas dolencias leves. Ahora, podrá seguir sumando desde dentro para pelear por subir.