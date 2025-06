La historia Marc Mateu, primer fichaje del CD Tenerife: de El Planter al Heliodoro Rodríguez López

Marc Mateu Sanjuán (Valencia, 16/6/1990), el primer fichaje del CD Tenerife para la próxima temporada –en realidad, hasta junio de 2027–, tiene su historia. O muchas. Las de un currante del fútbol que ha pasado por diversas etapas y que se consolidó como uno de los clásicos de la última década en Segunda División –368 partidos con cinco clubes, aparte de cuatro del playoff de ascenso con el Numancia–, una categoría que dejó tras sufrir el descenso con el Eldense y a la que intentará regresar vistiendo el uniforme blanquiazul.

Sus inicios se desarrollaron en la escuela de fútbol El Planter, en su Valencia natal. Allí tuvo como entrenador a José Luis Oltra. El que fuera técnico del Tenerife no había colgado todavía las botas. Seguía compitiendo en Tercera con el Ontinyent, pero ya se había adentrado en el terreno de la estrategia. Con 31 años, aparte de preparar al Catarroja en Preferente, asumió la responsabilidad de dirigir la escuela de El Planter, donde coincidió con su amigo Álvaro Cervera, que también estaba en el tránsito de pasar del césped a los banquillos. Mateu aprendió de los dos en esa fase embrionaria.

Noticia por una cláusula

Y debió ser un alumno aventajado, porque no tardó en captar el interés de clubes potentes. Probó en el Villarreal y también en el Real Madrid. En edad cadete de segundo año, se vio dentro de una recién construida Ciudad Deportiva de Valdebebas intentando mostrar sus virtudes como futbolista. Pasó una semana en La Fábrica y llegó a jugar un partido de entrenamiento entre el Real Madrid C y una selección de la comunidad. Pero no superó los ensayos y volvió a casa.

Esta experiencia no alteró la carrera de Marc. Terminó saliendo de El Planter para unirse al juvenil del Levante en 2006. Todo un paso adelante. En esos tiempos empezó a notar que iba a poder hacer carrera como futbolista. La firma de un contrato con una cláusula de rescisión de 10 millones de euros fue todo un acontecimiento para él a sus 19 años. Una estrategia del club para no perderlo o para poder hacer caja.

Con Luis García Plaza como entrenador, Marc se afianzó como un fino centrocampista zurdo, con buena técnica en el golpeo, goleador... Un papel en el que no llegó a encasillarse. Con el paso de los años supo dominar toda la banda, desde el lateral hasta el extremo. Se amoldó a las circunstancias para ser siempre lo más útil posible:es tan defensa como atacante.

El 20 de diciembre de 2008, Mateu debutó en Segunda con el Levante teniendo como entrenador a Luis García Plaza, otro de sus padrinos: un 3-0 al Córdoba en el Ciudad de Valencia. Fue la temporada en la que el Tenerife de José Luis Oltra ascendió a Primera.

Segunda vez con Cervera

En esa campaña y en la posterior, alternó actuaciones en esa categoría con encuentros con el filial. Y en el verano de 2010 empezó su ronda de cesiones, primero al Real Unión, donde coincidió con Cervera (10/11), luego al Badajoz (la segunda vuelta de la 10/11) y por último al filial del Zaragoza. En esa última temporada, en la mitad de la 11/12, estuvo en la dinámica de trabajo del primer equipo del Levante, en la máxima categoría y bajo la supervisión de Juan Ignacio Martínez, pero no pudo debutar. En enero salió a préstamo dejando la Primera División como cuenta pendiente.

Su estancia en el club aragonés marcó un antes y un después en su trayectoria. Estuvo un año y medio, primero cedido y luego en propiedad –tras quedarse sin sitio en el Levante– para jugar en Segunda B. Mateu vivió desde dentro una temporada terrible para el Zaragoza, la 12/13. Los mayores bajaron a Segunda y los pequeños, a Tercera. Las consecuencias no le dejaron un buen recuerdo. «Realmente me despidieron, algunos pagamos el pato. Nos abrieron un expediente disciplinario, no por mala conducta, pero sí por lo que hacíamos fuera del terreno de juego. Y lo sucedido, ese sambenito, me persiguió algunos años, porque cuesta quitarlo. Salí un poco escaldado de allí y es verdad que no es que le tenga odio ni me disguste, pero no es el equipo de mis amores. No se portaron muy bien conmigo», contó Marc Mateu en 2023 en El Periódico de Aragón.

Sin equipo en verano

De repente, cuando parecía que su carrera iba a despegar, se encontró en una situación incómoda: todo un verano, el de 2013, sin equipo y sin ofertas. Hasta que apareció el Villarreal para proponerle jugar en Tercera con su equipo C. No era lo que Marc tenía previsto, pero aceptó, dadas las circunstancias. Casi empezando de cero, aprovechó esa oportunidad y pudo dar el salto al Villarreal B de Paco López para reencontrarse con la categoría de plata y reconducir su carrera (14/15). Con compañeros como los exblanquiazules Fran Sol, Nahuel Leiva o Naranjo, participó en 30 partidos y marcó dos goles. Mateu había vuelto, esta vez para quedarse.

Finalmente, con 25 años consiguió dominar su rumbo a golpe de constancia y de rendimiento. Pudo encontrar su sitio. En 2015 firmó con el Numancia, uno de los clubes de su vida:cinco campañas consecutivas en Segunda, la experiencia de disputar la final de la fase de ascenso a Primera en 2018 y entrenadores del nivel de Jagoba Arrasate, Aritz López Garay y Luis Carrión. Pero el cuento no tuvo el mejor final. El 20 de julio de 2020 se produjo el descenso del Numancia a pesar de derrotar en Los Pajaritos al Tenerife por 2-1. Marc Mateu lo sufrió desde el campo.

Noticias relacionadas Marc Mateu, veteranía y galones para abrir el mercado estival en el CD Tenerife

El nuevo jugador blanquiazul siguió compitiendo en la ahora llamada LaLiga Hypermotion. Pasó por el Castellón –al principio entrenado por Óscar Cano–, el Huesca y el Eldense, mirando de reojo una Primera que se cruzó en su camino alguna que otra vez, pero de manera anecdótica, no solo por alguna convocatoria del Levante, sino por las ofertas que le llegaron del Valladolid y el Espanyol, estando en el Numancia y el Eldense, antes de que pucelanos y catalanes subieran de categoría.