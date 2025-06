El CD Tenerife envía un mensaje a la cantera con la renovación de César, que firma hasta 2028

César Álvarez será uno de los protagonistas del nuevo proyecto del CD Tenerife en Primera RFEF. El conjunto blanquiazul anunció este viernes la renovación del isleño hasta el 30 de junio de 2028, en los términos y condiciones que anticipó EL DÍA en su edición del miércoles. De este modo, el lateral derecho se convierte en la primera demarcación ya cerrada para el ejercicio venidero. A la continuidad de David Rodríguez, a quien se le asignará rol de capitán, se suma ahora el acuerdo con César, quien se instaló en el primer equipo durante el ejercicio pasado y se erigió en uno de los zagueros que mejor rendimiento ofreció a Álvaro Cervera.

Las conversaciones para su renovación las ha pilotado José Redondo, el mismo agente con quien el club sustanció la venta de Aarón y próximamente resolverá la desvinculación de Fer Medrano, que no entra en los planes de la dirección deportiva. El contrato se rubricó ante la atenta mirada de Felipe Miñambres, que ha adquirido el rol de hombre plenipotenciario en el representativo. Fue el propio profesional astorgano quien adelantó el jueves, en el transcurso del acto con el CD Tenerife Femenino en el Mencey, que sería esta renovación la segunda noticia que la entidad oficializaría tras el fichaje de Marc Mateu, primera incorporación para el curso que viene.

ADN blanquiazul

En declaraciones a los medios oficiales, Álvarez exhibió satisfección y motivación máxima ante el reto de tener ficha a escala profesional, aunque sea en Primera RFEF. «Es mi primer contrato con el primer equipo», verbalizó. «Tengo un montón de ganas empezar ya y demostrar lo que puedo ofrecer», agregó el isleño, nacido en 2006 y con 12 partidos ya disputados en la Hypermotion. «Con esfuerzo y con trabajo, las oportunidades llegan», resumió tras firmar por tres años más. «Llevo ya once en el club y no tengo ninguna queja;estoy agradecido y contento», dijo César, quien sigue la estela de su compañero y competidor por el puesto David. En trayectorias casi paralelas, han pasado por todos los escalafones del representativo, el club de sus amores.

Para César, el último año ha sido a la vez el de la consolidación y también el del fatídico descenso. «Aunque el equipo no haya ido bien, es una temporada que voy a recordar siempre», anotó. Ytuvo a continuación palabras de gratitud para Cervera, su gran valedor. No en vano, el técnico no tuvo reparos en darle carrete por delante de futbolistas con contrato profesional, como Fer Medrano o Adri Guerrero. «Estoy muy contento con el míster, fue él quien me dio la oportunidad», sugirió el protagonista. Además, también se dirigió a la afición blanquiazul.

Su mensaje a la grada

«He notado mucho cariño y mucho afecto por parte de la fgente Le doy las gracias y le pido que confíen en nosotros;vamos a llevar este escudo y a este club adonde se merece», dijo también. «Quiero acordarme de las personas que me han ayudado siempre. Ahora, el objetivo es llegar a Segunda División otra vez y lo antes posible», cerró. Antes, y respecto a su contrato con la entidad, que obviamente mejora sus condiciones económicas y le da la estabilidad que buscaba, apuntó:«Es lo que sueña todo canterano». De paso, el club aprovecha para dar un mensaje a los futbolistas de sus filiales. En un momento donde se está acentuado la fuga de talentos, con César o David demuestra el club que Tenerife sí es buen sitio para crecer.