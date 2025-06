Sergio Batista presidente del CD Tenerife Femenino: «No somos enemigos; somos los salvadores»

¿Cambio de ciclo para el proyecto que dirige?

Cambiamos de nombre, de escudo, de himno... Así lo hemos acordado. A partir de ahora seremos un solo equipo con un solo nombre, con la misión de ser el Tenerife Femenino para representar a nuestra isla dentro y fuera de Canarias.

Se le vio durante el acto con la insignia del CD Tenerife en la solapa. ¿Señal de que ya el matrimonio es realidad?

Como ya está todo firmado, podemos lucir el escudo del Tenerife. Antes, preferí que no. Pero yo he sido, soy y seré birria. Eso que nadie lo discuta.

Durante la ceremonia, remarcó que no hay «ni vencedores ni vencidos».

Lo tengo muy claro. El gran beneficiado es el fútbol femenino. Salen fortalecidos los dos clubes, pero sobre todo las jugadoras que practican este deporte. Todos somos del CD Tenerife. En mi equipo, todos somos tinerfeñistas de toda la vida. Que la gente pudiese vernos como rivales o enemigos, o que se dijera que queríamos perjudicar... eso era completamente inadmisible y propio de voceros.

"No dejamos a Adeje porque seguimos vinculados con el 'naming' y con el patrocinio"

Este proyecto calla muchas bocas pero aún tenemos mucho trabajo por hacer. Viene un año de transición y nuestra obligación es asumirlo con la mayor responsabilidad del mundo.

¿A qué se refiere?

Va a haber dificultades: la adaptación al Heliodoro, el nivel de la competición, el escaso tiempo que tenemos para confeccionar las plantillas... Son factores que quizá no son los más convenientes, pero vamos a poner todo de nuestra parte.

Ya les ha bendecido el alcalde Bermúdez. ¿Habrá un acuerdo de patrocinio con el Ayuntamiento de Santa Cruz?

Antes que eso, déjeme decirlo por activa y por pasiva: no dejamos a Adeje porque seguimos vinculados con el naming y con el patrocinio. Si no puede ser acogiendo los partidos oficiales por causa de fuerza mayor, no pasa nada. Igualmente nos sentimos muy agradecidos a Adeje y a su municipio. Pero por supuesto no quiero dejar pasar la ocasión de agradecer a José Manuel Bermúdez su asistencia al acto y la bienvenida tan calurosa que nos ha tributado. Su comportamiento hacia nosotras ha sido sensacional.

"Cada partido te sale por un par de euros. Incluso los encuentros ante Real Madrid o FC Barcelona"

El pacto es bueno para la Isla, pero también para la ciudad. Las familias podrán ir a ver fútbol masculino y femenino. Será algo atractivo y bueno para todos. Sé que había alguna voz disonante, que se quería oír más que las demás, pero este proyecto llega para contentar a la gente. De algún modo, para satisfacer la demanda de la afición de Tenerife.

¿Han logrado aplacar las críticas?

Con todo el respeto, carecían de fundamento esas críticas. Lo digo sin acritud: que tengan claro que la situación económica del CD Tenerife era de grave riesgo. Había un gran peligro de que no pudieran salir a competir. Todos los padres y todas las madres que escribían que «el fútbol o el escudo no se vende», que sepan hoy que por respeto a ellos y al trabajo que han cumplimentado hemos dado este paso. Pero que no nos vean como el enemigo. Es al revés, somos salvadores. No salvadores de la patria, pero sí de este proyecto. Si no es por esta alianza en defensa del fútbol femenino, íbamos a perder equipos y licencias.

¿Cuándo presentarán los abonos?

Pronto. Lo económico es relevante, pero lo pasamos a un segundo plano. Hemos ideado una campaña de abonos conjunta. El Tenerife mantiene sus pases, los presentará la próxima semana, pero cada afiliado podrá comprar un abono del Femenino por precios especiales. Cada partido te sale por un par de euros. Incluso los encuentros ante Real Madrid o FC Barcelona. Prima el proyecto, el precio es casi ridículo.