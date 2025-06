Un CD Tenerife judicializado: el destituido Gómez Abril lleva su reprobación a los tribunales

El CD Tenerife va camino de convertirse en el club más judicializado del país. Al cruce de reclamaciones entre los grandes tenedores de acciones, al embargo que pesa sobre José Miguel Garrido y a la posible solicitud de medidas que pudiese adoptar José Daniel Díaz tras el fin de su presidencia, se suma ahora la admisión a trámite –en el Juzgado de lo Mercantil de la capital tinerfeña– de una reclamación formulada por Samuel Gómez Abril, consejero destituido y reprobado en la última Junta General de la entidad insular, que determinó además emprender una acción social de responsabilidad contra el directivo, entonces responsable del área económica. Ese mismo día, la asamblea dejó irse de rositas a los dos ejecutivos que tenían mayor capacidad decisoria en el anterior grupo de gobierno, Santiago Pozas y Juan Guerrero.

La denuncia formulada por Gómez Abril es «en defensa propia», aseguran fuentes de su entorno profesional. El economista entiende que aquella acción social de responsabilidad «no se justificó de ninguna manera». De hecho, han transcurrido ya más de 30 días desde que se celebrase la asamblea y no ha habido ningún avance conocido para llevar a cabo el mandato de la Junta. Aquella tarde, primero a instancias del accionista Fran León (presidente de la Federación de Peñas)y luego por parte de JoséLuis Canal (en representación de Unidad Blanquiazul), se sometieron a votación acciones de responsabilidad contra el propio Gómez Abril, en primer lugar;y a renglón seguido contra Paulino Rivero y Conrado González.

En qué consiste la demanda

La demanda formulada por el consejero destituido busca ahora «impugnar ese acuerdo» de la Junta. En las horas posteriores a la asamblea, aún aturdido por la inesperada noticia de su cese, Gómez apoderó a un letrado para que emprendiese las acciones relativas a su defensa. Según ha podido confirmar EL DÍA, recientemente se ha producido la correspondiente respuesta del CDTenerife, de la cual se ha ocupado el consejero Antonio Porro. Por la relevancia de estas noticias de índole judicial, el asunto se llevó a la reunión del consejo de administración del pasado lunes, mismo día en que se producía el cese de Díaz y su relevo en la presidencia. Antes de que se acometiese esta permuta en la cúpula de la sociedad anónima, el propio Porro informó al resto de comparecientes de que había habido una denuncia de Samuel, y que había sido contestada, pero sin da r detalles. El abogado jerezano se amparó en que había en el consejo al menos dos personas relacionadas directamente con el denunciante, de ahí que optase por guardar sigilo.

Más recientemente, el directivo Francisco Heredia alertaba del creciente riesgo de que el club se judicialice y que algunos acuerdos puedan ser revocados.Sea como fuere, la intención de Samuel Gómez Abril no es volver a órganos de gestión y dirección en el representativo, ni tampoco solicitar su readmisión en el consejo, pues da aquella etapa por cerrada. La intención de esta demanda contra el acuerdo de la Junta es defenderse y poner de manifiesto que su cese fue nulo y no cumple los requisitos legales. Aquel día, algunos de los partícipes de aquella asamblea subrayaron que la acción social contra Samuel Gómez venía motivada por unas declaraciones que había realizado solo unos días atrás. Su defensa considera que en sus palabras no había motivo alguno para aquella reacción furibunda. LaJusticia determinará si fue un cese justo. O solo fuegos de artificio.