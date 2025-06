Aarón Martín, un soñador con billete de vuelta

Cuando Aarón Martín Luis ya había cumplido los once años, sus padres le escribieron una carta para comunicarle cuál sería su siguiente equipo. Era el CD Tenerife, club al que ahora dice adiós dejándole un botín impensable y millonario. «Todo lo que sea para ayudar, bienvenido sea», relata desde una humildad extraordinaria, una educación exquisita y un verbo impropio para quien acaba de cumplir la mayoría de edad. Todo ocurre a velocidad de vértigo en la carrera de este orotavense sobrado de talento, también de honestidad. «Siempre he pensado que lo principal es ser buena persona», responde. «Soy un chico muy joven que con la ayuda de mi familia y los seres más cercanos he encontrado la estabilidad para seguir adelante», añade para describirse a sí mismo.

Todo ocurre deprisa. Su eclosión vertiginosa, su estreno con el primer equipo, su consolidación, la llamada de la selección, los pretendientes, su traspaso, el adiós. «Me emocioné el último día en el Heliodoro, aunque no pienso que sea una despedida; me voy con el ánimo de volver algún día», aduce a modo de clara declaración de intenciones. Su amor al CD Tenerife está fuera de toda duda; también la huella indeleble que ha dejado en unos pocos partidos. «Me siento muy apreciado por la gente», contesta este canterano del Florida al que le salieron los dientes de futbolista con apenas tres años. Cuando iba a entrenar a atletismo, buscaba la manera de llegar antes para poder jugar a la pelota.

Y así fue que descubrió su idilio con el deporte que le ha dado el contrato de su vida. «El miedo a lo desconocido es normal a mi edad, pero intento que se imponga la calma», anota. Por lo pronto, ya ha tomado la decisión de irse solo (la pretemporada del Al-Qadsiah FC será en Países Bajos) y luego, «ya se verá». No está nada claro que Arabia sea su destino definitivo y mientras se especula con una nueva cesión a un destino europeo, Martín Luis responde con la templanza y la serenidad de un veterano.

Revela el tinerfeño que cambió el chip el día del partido contra el Granada. «Me pedí a mí mismo confiar más, creer en mis posibilidades, pero ir con más pausa», explica sobre su propio juego. Y así fue que fue evolucionando hacia una versión mucho más potable de sí mismo, la que se vio en los últimos partidos, donde el de La Orotava hilvanó hasta seis titularidades consecutivas. Aterrizó con los nervios del crío recién llegado y se va hecho un hombre, aunque con mucho que descubrir. «He soñado tantas cosas...», dice sobre sus aspiraciones de futbolista grande. La principal y la más grande, jugar en Primera.

Del Tenerife que ha conocido, revela que su protagonismo creciente ha tenido «sabor agridulce» porque, mientras él crecía, el equipo menguaba. Y aunque su ídolo es Kroos y uno de sus grandes anhelos es jugar al lado de Pedri, señala Aarón que su gran referencia ya es Aitor Sanz. «Me parece increíble que no haya llegado a Primera con el nivel que tiene», afirma. Del madrileño se lleva un catálogo largo de consejos. «Me dijo que cuidase la alimentación, le hice caso y vi resultados. Y así, con todo: con la forma de jugar, entrenar, descansar». Escuchándole, lo fácil es apostar a que llegará tan lejos como quiera. Cuando fue con la selección no le dejaron llevarse la camiseta de recuerdo. Así que tiene una cuenta pendiente: volver... y llevársela.