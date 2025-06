Francisco Miguel Heredia: «La situación actual es un esperpento jurídico»

Letrado de profesión, el directivo ausente en la reunión del pasado lunes muestra su perplejidad por la forma en que se gobierna el representativo. «Es una pena y una vergüenza», denuncia.

¿Por qué no acudió a la reunión del consejo del pasado lunes?

Tuve circunstancias laborales complicadas, se me inundó la oficina. Una vez me enteré, tuve que apoderar al presidente para que votara en mi nombre.

¿Y cómo valora los acontecimientos acaecidos desde entonces?

Son circunstancias que me preocupan. Yo no había apoderado al presidente para discutir ese punto en el orden del día [la redistribución de cargos que se anunció después] sino para aprobar el acta de la reunión anterior, la del 6 de mayo, que todavía no tengo en mi poder. Otro retraso más de los que suele darse en este club últimamente. Y también le apoderé para convocar una asamblea en julio. A partir de ahí, no sé por qué hicieron alguna otra votación. Yo en mi mail, tengo solo dos puntos en el orden del día. El resto me sorprende. Me parece una indecencia y una ilegalidad manifiesta, pero es a lo que, por desgracia, nos tienen acostumbrados en este club.

¿Considera que José Daniel Díaz sigue siendo el presidente?

A efectos míos, yo solo puedo ser citado a una reunión del consejo por el presidente que aparece teóricamente en las actas y que está legitimado por votación del consejo de administración, hasta donde yo tengo conocimiento. Si el presidente no me ha llamado a ninguna reunión ni me ha requerido nada, pues sigue todo igual y entiendo que no se ha celebrado ninguna otra reunión.

¿Ha podido acceder al acta?

Lo normal es que un acta de ese calibre debiera figurar incluso en la web del club. Lo que me parece sorprendente es que hayan pasado 48 ó 72 horas y no se haya revelado un acta de ese calado. Salvo que se esté analizando para intentar adaptarla a la legalidad que unos pocos quieren, pero no tienen.

¿Qué le sugiere que el CSD haya requerido información al club a este respecto?

No sé exactamente por qué se produce esta circunstancia, o por qué se ha pedido de oficio. Entiendo que todas las instituciones públicas, así como los consejeros del Tenerife, tenemos derecho a saber qué ha pasado en el club. Al final las actas son el testimonio de lo que pasa en un consejo. Si yo he tardado hasta abril en obtener todas las anteriores, pues imagínese lo que se puede estar haciendo con todas esas actas de mayo o junio. Me preocupa sobremanera porque no es la manera de actuar de un club serio, riguroso y solvente.

¿Cree que va a judicializarse el futuro del club?

Tiene pinta de que se va a judicializar todo, pero sobre todo me preocupan los graves problemas económicos que arrastramos. Fíjese en que todos los acuerdos, convenios, subvenciones y demás... pueden ser declarados nulos. Todo ello en un club con serios problemas de liquidez que pueden agravarse todavía más por la decisión de unos pocos, que no están siendo lo transparentes que debieran. Los intereses privados nunca pueden estar por encima de los del club. Afortunadamente lo tengo todo por escrito, tengo constancia de lo que se iba a debatir el lunes. El resto, es una pena tener que enterarse por los medios. Eso es una pena y una vergüenza.

¿A usted ya se le ha notificado el cambio de presidente?

No tengo constancia, ni un solo elemento de que se iba a llevar a cabo esa decisión. Es algo tan sencillo como que, habiendo mayoría clara, les bastaba con llevarlo a consejo y someterlo a votación para que lo hubiese aprobado la parte que deseaba hacerlo [el cambio de presidente]. La mayoría estaba clarísima. Otra cosa es que esa nocturnidad y alevosía tenga otros fines. Yo que soy consejero y que actúo en base a unos principios y una ética, no se me pasa por la cabeza destituir a nadie por detrás o de tapadillo si tengo la mayoría.

«Lo que no es posible es llevar a cabo un ERTE cuando estamos contratando directivos»

¿Cuándo empieza a torcerse y a estropearse todo?

Una cosa es que trascienda ahora y otra bien distinta la realidad que llevamos viviendo dentro. Yo no tengo animadversión hacia nadie, ni afán de conflicto con nadie. Pero desde la constitución de este consejo en marzo apenas he tenido acceso a información. La obligación de un consejero es deliberar y emitir opiniones en función de la información de que disponga. Si no se me da información, se están vulnerando mis derechos, porque no se me está permitiendo tener una opinión cualificada. Esto viene pasando desde marzo. Trasciende ahora quizá porque ya ha acabado la temporada. Ante aquel que me impide ejercer mis derechos, tendré que ir a las instancias que correspondan. Una cosa es tener una mayoría y otra, una tiranía. Yo no trabajo para tiranos. Aquí se trata de colaborar, de votar... Si usted tiene mayoría, muy bien, le felicito. Pero las cosas no pueden hacerse así.

¿Es verdad que las reuniones se desarrollan entre gritos y que incluso ha podido haber amago de amenazas?

Que hay tensiones es notorio. Lo que tengo claro es que a mí no me amenaza nadie; y quien me amanece, se verá conmigo legalmente. Fuera de ahí, yo no puedo hablar de lo que allí ocurre. Pero la tensión existe, sí, porque no se me está facilitando información a la que tengo derecho.

No sé si había vivido algo igual.

No, la verdad es que no. He vivido situaciones de desavenencias o discrepancias, pero de oscurantismo absoluto y de bloqueo de información, nunca. Es la primera vez que me pasa. Yo podría estar a favor a cualquier decisión o iniciativa de ellos, incluso a un acuerdo con el Egatesa. Estaría dispuesto a votar a favor incluso, pero mi opinión debe estar fundamentada. A mí nadie me lo ha explicado. Y mientras nadie me lo explique, siempre seré contrario a que se lleve a cabo. Si usted me enseña en qué nos beneficia, le voto a favor. Mientras no sea así, le votaré en contra.

¿Qué ha pasado con acciones sociales de responsabilidad que determinó la última Junta?

Todavía estoy pendiente de ellas. Únicamente me han comunicado que se llevan desde Madrid. Yo he pedido información y me han pedido que me abstenga porque mi voto puede estar ligado a algunos de los afectados. Pero es una cuestión que me preocupa porque un consejero puede ser cesado si no lleva a cabo el mandato de la junta. Yo lo he solicitado por correo y por burofax. El día que me informen, a lo mejor también informan al resto de accionistas. Es a quienes nos debemos.

¿Por qué cobran unos consejeros y otros no?

Yo tampoco lo sé. Eso afianza la posición de rodillo. No es una posición de aunar fuerzas, es una postura de: «Mira, estoy aquí y voy a hacer lo posible por que los míos cobren; y voy a intentar que tú te aburras y te vayas». Pero ya les he dicho que estoy acostumbrado a lidiar con estas situaciones y les he aclarado que no me debo solo a los que me han nombrado. Me debo a todos los accionistas, que tienen derecho a que les contemos lo que pasa ahí dentro. Cuando tomo una decisión, debe estar sustentada en datos e información que se me está hurtando. Y seguiré allí mientras no me echen: no el consejo, sino la Junta general. ¿Los pagos? No sé si se hacen por trabajos o por qué motivo exactamente. Prefiero no responder para evitarme problemas.

¿Cuántos salarios hay en el consejo?

A día de hoy, han trascendido y son conocidos los emolumentos de dos consejeros. Pero desconozco lo que cobran los demás, y si lo hacen en calidad de consejeros. Tampoco conozco cuánto cobra el director general. Lo desconozco, a día de hoy. He solicitado contratos porque es mi obligación y porque hay que tomar medidas de calado. Yo ni sé quién pasa dietas, en qué concepto ni cómo se pagan. Uno puede cobrar incluso contratando personas a su nombre, pero yo lo desconozco completamente.

Esta semana ha habido despidos, ¿no han pensado en abrocharse el cinturón y rebajarse el sueldo los consejeros que cobran?

En mi caso llevo pidiendo este hecho desde hace tres meses. Y me consta que el presidente también lo ha pedido, lo cual nos ha generado bastantes tensiones en el consejo. Con ver los despidos que se están acometiendo y la situación de descontrol que hay, está bastante fundamentado que haya recortes de gastos de forma radical. Debían haberse realizado de otra manera, pero los actuales gestores entienden que la forma es ésta. Yo sinceramente no sé en qué va a influir prescindir de tres, cuatro o cinco trabajadores; cuando incluso es posible que tengamos que readmitir a falsos trabajadores. La realidad es que como consejero no tengo control. Llevo pidiendo el registro horario del club desde hace tres meses y nadie me lo ha aportado. Lo vuelvo a reiterar: yo soy consejero independiente, no soy amigo de nadie.

El presidente sugirió en una entrevista la conveniencia de un ERTE.

Esos planes llevan propuestos desde marzo. Lo que no es posible es llevar un ERTE cuando estamos contratando directivos. Sería improcedente porque un juez dirá: «¿Para qué despide a uno que cobra 30.000 euros y luego contrata a uno que cobra 90.000, o 250.000? Que lo desconozco. Otra cosa es que se tomen medidas de cara a la galería.

Felipe Miñambres, nombrado presidente del club. | / ANDRÉS GUTIÉRREZ