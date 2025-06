El brazalete de capitán del CD Tenerife, en riesgo de quedarse huérfano

Mucho más que un trozo de tela pintado de blanco y azul y rematado con velcro en los extremos, el brazalete de capitán del CD Tenerife convierte a quien lo porta en el símbolo físico de un sentimiento con más de 100 años de historia. El distintivo lo han portado históricos como Toño Hernández, Felipe Miñambres, Suso Santana, Alberto Molina, Cristo Marrero o Aitor Sanz. En la 24/25, que quedará para siempre marcada por ser la del noveno descenso histórico de la entidad, el quinto al fútbol no profesional y el primero a la recientemente creada Primera Federación, fueron Ángel Rodríguez, Aitor Sanz, Enric Gallego y Sergio González los responsables de ejercer la capitanía del combinado insular.

Además de un doloroso borrón en su hoja de servicios como blanquiazules, estos cuatro tienen en común que sus contratos, bien por caducidad o bien por ruptura automática tras confirmarse el descenso, expiran a finales de junio de 2025. Esto es, ninguno tiene garantizada su presencia en el elenco que dirigirá Álvaro Cervera en la campaña venidera: Ángel no continuará con casi total seguridad, lejos parece que pueda seguir Sergio González, Gallego estaría dispuesto pero el club no ha movido ficha y Aitor Sanz, al que se ha tratado de convencer, todavía no ha comunicado su decisión definitiva. De una temporada a otra, y de un plumazo, fuera los cuatro capitanes de la nave.

Aragoneses y Sicilia continuaron

La demolición natural en cualquier plantilla en caso de descenso apunta a cebarse especialmente con el Tenerife de la 24/25. Sin ir más lejos, tras el descenso de la 10/11 y la natural profunda renovación del equipo, continuaron dos veteranos como Sergio Aragoneses y Pablo Sicilia.

Un total de 872 son los partidos que suman entre Aitor Sanz, Sergio González, Enric Gallego y Ángel con la elástica insular. El delantero lagunero alcanza los 177 partidos en tres etapas: dos temporadas entre 2005 y 2007 y otras tantas entre 2008 y 2010 y 2023 y 2025. Seis campañas repartidas de forma casualmente idéntica (dos, dos y dos). Ángel, que debutó con el Tenerife a la tierna edad de 18 años a las órdenes de David Amaral y se despedirá con 38, suma un total de 29 goles. Especialmente dolorosa será para él su última campaña, en la que disputó 27 duelos y solo fue capaz de anotar un gol.

Aitor Sanz, un capitán de récord

Mucho más veterano se estrenó Aitor Sanz con el que ha acabado siendo el club de su vida. El madrileño jugó sus primeros minutos de blanco y azul en la 13/14 a las órdenes de Álvaro Cervera, actual técnico de la entidad. Con el paso de los años, que ya son 12, se ha convertido en el tercer futbolista con más partidos disputados en la historia del club (380 además de 11 goles) a solo cinco de Toño (385) y algo más lejos de Alberto Molina (413).

Sanz, ahora con 42 años, ostenta el tope absoluto de jugador más veterano en jugar un partido con el Tenerife. En su cifra récord de duelos disputados, para más de 30.000 minutos totales, no solo se debe reseñar que ha acumulado casi todos sus guarismos por encima de los 30, sino que se quedó en blanco en la 18/19 por culpa de un problema en el tendón que a punto estuvo de llevarse por delante su carrera.

Aitor Sanz abandona el campo tras jugar, frente al Real Oviedo, el último partido de la 24/25 en el Heliodoro. / María Pisaca

Gallego, un amor tardío

Mucho más experimentado aterrizó en la Isla Gallego. Fue en verano de 2021 y con 35 años (este septiembre cumple 39), después de desvincularse de Osasuna. En cuatro campañas, Gallego acumula 154 apariciones y 36 dianas. Entre sus goles destacan los dos (uno de cabeza y otro de penalti) que le hizo a Las Palmas en el duelo de vuelta de semifinales de promoción de ascenso en la 21/22.

Sergio, el más joven

Bastante más joven que Sanz, y sobre todo que Gallego, llegó Sergio González. Lo hizo a préstamo procedente del Cádiz con 23 a mediados de la 20/21. Ese mismo verano se quedó libre y firmó con el Tenerife. Cuatro temporadas y media para todos sus partidos como profesional, 161, porque con el Cádiz no llegó a debutar ni en Segunda ni en Primera. Siempre amenazante a balón parado, alcanza los ocho aciertos.

De acabar materializándose la marcha de los cuatro, el representativo no solo perdería liderazgo, sino también mucha veteranía. La edad media de los capitanes es de 36 años. De sacarse a Sergio de la ecuación (el único por debajo de 30), ascendería hasta casi 39. Por detrás en experiencia llegarían Mellot, Waldo o José León (no van a continuar), además de Luismi Cruz (con contrato, pero futuro incierto). El brazalete del CD Tenerife busca dueño.

Gallego, dispuesto a seguir

Enric Gallego quiere quedarse en el Tenerife y está a la espera de que el club le haga una propuesta para continuar, al menos, una temporada más. Gallego, galardonado por la peña Zoneros en la modalidad Compromiso, ha manifestado estar «muy feliz» en la Isla y trasladado su voluntad de seguir. «Toca esperar a ver que pasa, está todo en al aire. Yo estoy muy contento aquí, si tengo una opción de seguir, lo miraremos. Si deciden que no, intentaremos coger otro camino. Estoy a la espera. No sé lo que falta. No ha habido contactos por parte del club. Yo aquí estoy muy feliz y este es un club que siento, pero no es solo cosa mía».

Gallego, afectado pese al reconocimiento, valoró positivamente un premio que recogió con «orgullo», porque ser valorado en una temporada tan complicada «es de agradecer». «A veces, por más que lo intentes, las cosas no salen. Yo, y todo el grupo, estamos dolidos. Un descenso te marca», lamentó el barcelonés en declaraciones a la Cadena Ser.