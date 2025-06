José Daniel Díaz Armas: «Han obrado de mala fe, de forma ilegal y a sabiendas»

¿Sigue siendo presidente del CD Tenerife?

Sigo siendo presidente. Así lo considero porque fui elegido por el resto de miembros del consejo de administración, además por unanimidad, y además después de celebrarse la última Junta General de la sociedad anónima.

¿Y qué le sugiere que se haya elegido a Felipe Miñambres para sustituirle sin estar usted presente en el momento de la votación?

Mi posición ante estas informaciones es de cautela, como así además me han aconsejado. No puede destituirme el consejo porque así lo establecen con claridad los Estatutos. Es una situación de sobra conocida por el resto de miembros del consejo de administración. No pueden alegar desconocimiento, porque además hubo una conversación previa en el seno del consejo sobre la propia redacción de los Estatutos. Si esto que se ha publicado ha sucedido, han obrado de mala fe, ilegalmente y a sabiendas.

¿Cómo se llega a la reunión del pasado lunes?

Hubo que forzar una convocatoria por parte de la presidencia para poder aprobar el acta de la reunión anterior, del 6 de mayo, y también para aprobar la fecha de la Junta General solicitada por una serie de accionistas del club. Había un plazo que debíamos cumplir y era mi deber velar por que así fuera. Pero desde luego, la situación no es la idílica para la administración de un club deportivo.

No parece que se den los mejores parámetros para una convivencia pacíficada dentro del consejo.

Tanto el señor Heredia como yo nos hemos quejado de falta de documentación y de transparencia. De hecho, hemos solicitado vía burofax o documentalmente información sobre contratos, altas y bajas... No es lo deseable ni lo decente dentro de un consejo donde todos somos administradores de la entidad. Todos tenemos responsabilidades, tanto activas como pasivas, respecto a lo que ocurre en esta institución.

Revelan algunos empleados que ha habido reuniones a voz en grito, en algunos casos incluso con descalificativos graves de unos consejeros a otros.

En ese tipo de cosas prefiero no entrar. Al final, suele decirse que por sus obras les conoceréis. Aquí cada uno tiene la fama que tiene. Yo soy una persona muy calmada, taimada y educada; cada uno sabrá cómo son los demás. Las acciones de los otros les delatan.

¿Le preocupa el colapso económico de la entidad?

Sí me preocupa. Hay que intentar conseguir mayor grado de liquidez para iniciar una temporada que queremos que sea brillante, de ascenso para nuestro primer equipo. En ese sentido hacen falta más recursos económicos para tapar las carencias, que existen, y que ya transcendieron en juntas anteriores. Yo no me estoy inventando nada, ni he llegado y levantado nada. Hay un desvío evidente, y hay que corregirlo con medidas. Nosotros pensamos que hay que acudir a una ampliación de capital. Si hay otras medidas, que se pongan sobre la mesa. De momento, no se ha propuesto ninguna otra.

¿Cómo está de ánimos?

De ánimos estoy bien, en parte por un aspecto fundamental. Esta misma semana nos hemos encontrado que se estaba negociando desde hace un mes un acuerdo para cargarse la sección femenina de nuestro club, que me parecía aberrante. Lo que primero parecía un murmullo o un rumor, al final se pensaba incluso anunciarse este miércoles en el Cabildo, al parecer, porque incluso se había acordado un documento sin tener en cuenta al consejo de administración ni al patronato de la Fundación. Yo me siento henchido de ánimos y voy a presentar batalla. No se juega con el escudo del CD Tenerife. Hay que defenderlo en todas las circunstancias, jueguen hombres o mujeres, niños o niñas. La mejor estructura de base de Canarias no se vende, no está en venta.

¿Saldrá adelante esa alianza para la unidad del fútbol femenino en Tenerife?

Es algo que tiene una gran dimensión. No basta con una pequeña firma. Hace falta un grado de consenso elevado y hace falta pasar por una Junta General. No es una cuestión de unos pocos accionistas; la masa social tendría que opinar al respecto.