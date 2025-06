Felipe Miñambres avanza que el CD Tenerife ya tiene fichajes "cerrados" para la próxima temporada

Al margen de la tormentosa coyuntura institucional, que acapara esta semana todos los focos en la actualidad del CD Tenerife, el nuevo presidente de la entidad, Felipe Miñambres, repasó también en su reciente comparecencia la actualidad deportiva y económica de la entidad. “Que no se esté hablando no significa que no se esté haciendo”, recalcó el dirigente.

Así, el también director general del representativo insular avanzó que, en el capítulo de incorporaciones, “habrá que esperar por algunas, mientras que otras ya están cerradas”. “No tengo dudas de que vamos a hacer un buen equipo”, deseó el presidente. En el apartado de salidas, “están a punto de producirse una serie de noticias, cuatro o cinco situaciones en poco tiempo”. Para que se concreten, apenas restan los “últimos detalles”.

Waldo y Fabio, casos similares

La operación salida será clave en los tiempos, pero también en las formas. Un ejemplo reciente es el de Waldo Rubio, con el que se acordó la ruptura de su contrato el 31 de mayo, justo el último día del mes. ¿El motivo? Ahorrar la última mensualidad del acuerdo que se iba a romper de forma automática el 30 de junio tras el descenso a Primera Federación.

“Nosotros siempre trataremos de ahorrar. Con Waldo surgió, igual que antes con Fabio [González]. Cuando haya circunstancias que lo permitan y podamos ahorrar un dinero, lo haremos. Eso es independiente de que tengamos mayor o menor liquidez. El club sigue trabajando para tratar de llegar de la mejor manera posible al final de temporada en el aspecto económico. Es duro, pero yo soy optimista y pienso que lo conseguiremos. Si no es así, hablaremos para tratar de llegar a acuerdos”, argumentó Miñambres antes de apuntar que, en el peor de los casos, si ninguno de los futbolistas contratos en vigor (o de los que se rompan) esté dispuesto a renunciar a parte de sus emolumentos, “se les pagará a todos” porque los futbolistas "siempre son los primeros que cobran".

En la búsqueda de la identidad

A medias entre lo deportivo y lo institucional, el de Astorga lanzó una última reflexión en la que destacó que el objetivo final es del de darle unos “valores e identidad al club” porque pretenden “ser reconocibles”. "No leo ni veo nada de prensa ni para bien ni para mal. Me da igual lo que digan, no me ocupa. El anterior presidente puede decir lo que quiera, me da igual porque hay un camino y es el de trabajar con unos valores y un orden. A partir de ahí, conseguir cosas, a veces en el fútbol, porque la pelota es muy caprichosa, no se consiguen, pero las que no sean tan caprichosas trataremos de conseguirlas”.