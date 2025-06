El CD Tenerife mantiene en secreto el documento que avala el nombramiento de Felipe Miñambres como presidente

El CD Tenerife oculta el acta por la que el consejo de administración acordó el lunes destituir a José Daniel Díaz del cargo y nombrar a Felipe Miñambres como presidente de la entidad. Este documento, que debería estar avalado por la firma del secretario del consejo (el letrado Antonio Manuel Porro Granados), es la clave para sostener la legalidad del relevo en la dirigencia de la entidad.

Daniel Díaz, mientras, ha declarado a EL DÍA que se sigue sintiendo presidente porque fue "elegido por el resto de miembros del consejo, además por unanimidad". Díaz, de hecho, sostiene que los Estatutos del CD Tenerife impiden una destitución de su puesto (de ahí que el comunicado oficial del club denomine el movimiento como una "redistribución de cargos", y no un cese) y que, de haber sucedido así, el resto de miembros del órgano de control del club habrían actuado "de mala fe, ilegalmente y a sabiendas".

Miñambres no se moja

Cuestionado a este respecto, Miñambres, que compareció este mediodía para analizar los pormenores de su nueva tarea en el CD Tenerife, esquivó todas y cada una de las preguntas, a la vez que no aclaró si, en la tensa reunión del consejo celebrada el lunes, Díaz dio por concluida la sesión al levantarse de la mesa y abandonar el encuentro. "No voy a contar nada. Se levantó y se marchó. Fue así. La gente contará lo que quiera, pero yo no voy a decir lo que pasa ahí dentro. Hay un acta que lo pondrá", adujo el de Astorga.

Apela a los juristas

Antes, Miñambres eludió la posibilidad de hacer público ese mismo acta para zanjar el debate y neutralizar las acusaciones de Díaz. "Hay abogados. Hay un departamento jurídico. Yo no me voy a meter en este tema. Es la verdad, no les dedico ni un minuto, ni a lo que hablan ni a lo que dicen. No me preocupa. Cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera y de poner las denuncias que quiera. Yo, desde el primer día, llegué para ayudar y para tratar de unir, aunque a veces no se pueda. No voy a entrar en ninguna guerra. Esto a mí me aburre. Entiendo, pero no le doy mayor trascendencia porque me perdería en andar mirando", replicó Felipe antes de, eso sí, asegurar con firmeza estar "seguro" de que su nombramiento se efectuó con absoluta legalidad. "Si no, no estaría aquí", replicó.

Guerra abierta en el consejo

Por delante, la Junta General Extraordinaria convocada fijada para el 4 de julio en el marco de un consejo dividido desde el minuto uno, pero en guerra desde hace algunas semanas. La convivencia se antoja imposible, toda vez que Díaz ha sido designado como vocal y Francisco Miguel Heredia mantiene idéntico desempeño. Estos dos seguirán en clara minoría con respecto a Miñambres, Porro, Ayoze y Rayco García, pero ahora con aún más rencillas. "Yo me veo las caras con cualquiera. Las cosas que tenga que decir las diré a la cara, pero no me voy a pelear con nadie. Nuestro departamento jurídico considera otras cosas. Estas peleas no aportan nada, sino que distraen", indicó al respecto en flamante presidente.