La presidencia del Tenerife entra en un laberinto jurídico

José Miguel Garrido, muy feliz. El empresario madrileño, aún máximo accionista de la institución insular, reaccionó vía Whatsapp, como casi siempre que se producen acontecimientos relevantes en el seno del CD Tenerife. La publicación de su mensaje es coincidente en horario con el de la finalización de la reunión del consejo de administración que el lunes votó a Felipe Miñambres como presidente.

«Y el ganador es...», anotó Garrido en inglés. A continuación, añade: «Me lo merezco, en serio, creedme y gracias a los que os alegráis», rubrica el empresario propietario de Eolus Capital Ltd. y Only One Way. La forma de expresarse de Garrido ante los últimos acontecimientos relevantes en el CD Tenerife ha sido siempre a través de la misma vía. En una ocasión anterior, cuando Rayco García tuvo que declarar ante los tribunales, apuntó: «A cada cerdo le llega su San Martín». Ahora, son aliados. | M. Daswani