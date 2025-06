El mensaje de José Miguel Garrido tras la nueva crisis institucional del CD Tenerife: "Me lo merezco, en serio..."

El Club Deportivo Tenerife está lejos de ser un remanso de paz. Pese a la relativa tranquilidad que se ha vivido durante un final de temporada donde se ha certificado el descenso a Primera RFEF y la salida así del fútbol profesional, una nueva crisis institucional azota al club blanquiazul con otro teórico movimiento en la presidencia.

Tras una reunión celebrada el pasado lunes, 2 de junio, cargada de tensión, los consejeros del ala de Rayco García han votado a favor de la destitución de José Daniel Díaz como presidente blanquiazul y ha nombrado a Felipe Miñambres Fernández como máximo responsable institucional del club. Un movimiento ante el que el hasta ahora presidente y Francisco Miguel Heredia se han mostrado en contra, considerándolo como un nombramiento ilegal.

¿Y José Miguel Garrido?

No hay un movimiento importante en el Club Deportivo Tenerife en el que no esté, directa o indirectamente inmerso, José Miguel Garrido. El máximo accionista del Tenerife, pese a encontrarse lejos de la Isla y cada vez mostrarse menos ante los medios de comunicación y redes sociales, no ha perdido la oportunidad para mandar un mensaje.

Estado de Whatsapp de José Miguel Garrido / E. D.

Garrido ha subido a los estados de su Whatsapp el siguiente mensaje: "Me lo merezco, en serio, creedme y gracias a los que os alegráis". Esto adjunto a una imagen del anuncio del ganador de un Oscar, el premio más importante del mundo cinematográfico. No sabemos si se refiere a alguna de sus actuaciones alrededor del Club Deportivo Tenerife, pero todo apunta a que estaba al tanto de lo ocurrido en estos días en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López.

Así empieza un verano que promete movimiento institucional y que puede ser el principio de una mala planificación deportiva. Ya el curso 2024/25 comenzó con ciertas tiranteces entre los acciones y la apuesta unilateral de Garrido por Óscar Cano, a lo que le siguió una serie de decisiones que ha terminado con el club en la tercera categoría del fútbol nacional.