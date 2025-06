Thierno Arévalo se ofrece al CD Tenerife: «Si algún club se lleva a Luismi Cruz, yo podría ser perfectamente su sustituto»

"Listo y preparado". Thierno Arévalo, canterano que llegó a disfrutar de minutos con el Tenerife, ha cruzado fronteras para crecer. Más curtido, más completo y “más maduro”, como él mismo dice, valora el viaje, pero no olvida el punto de partida. Tras sellar su billete a la previa de la Conference League con el Cherno More de Bulgaria, su brújula vuelve a apuntar al Rodríguez López.

¿Cómo le va?

Bueno, cuando salí de la Isla fui a un equipo de Segunda División en Chipre. Me arriesgué porque Segunda o Primera RFEF eran las ofertas que manejaba. Pero yo quería salir, sobre todo porque tenía cerca la Copa de África y sabía que eso me podía abrir más puertas. Mi sueño era, y sigue siendo, jugar una Copa de África, y para eso tenía que estar en una liga de Primera o Segunda, que era lo que me pedía el seleccionador. Allí, la Primera RFEF la ven como una Tercera División. Ellos lo interpretan así, ¿sabes? Y aunque no me sirvió para ir finalmente a la Copa de África, sí es verdad que conseguí cuatro internacionalidades. Me ayudó a abrirme camino, a darme a conocer más fuera de España.

Cierra la temporada con el Cherno More de Bulgaria sellando un billete para la previa de la Conference League.

Sí, salimos de Chipre con la idea de seguir creciendo, de expandirnos, de darnos a conocer y, sobre todo, de seguir subiendo. El Cherno More es un equipo que el año pasado quedó segundo, compitiéndole al Ludogorets. Es un equipo que siempre está peleando arriba. Llegamos a semifinales de Copa, nos eliminó el CSKA Sofía, que es un histórico, y quedamos terceros en liga. Pudimos entrar a la fase previa de la Conference League y, la verdad, estoy supercontento. Nunca había vivido la experiencia de quedar tercero y entrar en una previa europea.

Pero al tratarse de una cesión, debe regresar a Chipre; ¿ha habido contactos para seguir en Bulgaria?

He estado hablando con el entrenador. A mí, personalmente, es una experiencia que me gustaría vivir, y él también quiere que la viva. Pero creo que no se va a poder dar, porque tengo contrato con el Paralimni y son muchas cosas que no dependen de mí.

¿Y usted? ¿Cómo se está viendo a sí mismo?

Desde que salí de Tenerife me veo más maduro. Es cierto que los primeros meses se pasan mal. Económicamente, en el Tenerife me podía haber quedado y seguir cobrando bien, pero decidí irme a Chipre, y te digo que se pasa muy mal al principio. Aproveché la oportunidad, en 22 partidos hice 10 goles y 7 asistencias, y eso me sirvió para que me firmara el Pafos. Lo que pasó fue que el Pafos se metió en Conference League y yo me había operado de los dos meniscos, así que tuve que parar unos cuatro meses. Por eso firmé por el Paralimni. Estoy superagradecido con ellos, pero es un equipo recién ascendido a Primera División, y es muy difícil. En enero me fui al Cherno More para seguir creciendo. Salir fuera te hace madurar, sobre todo mentalmente. Estar solo, sin tu familia, muchas veces sin tu pareja, es muy duro. Pero pienso que he madurado mucho, tanto personalmente como en el juego. Ya no tengo errores que antes sí cometía.

Se nota que el inicio en Chipre no fue fácil.

Sí, la verdad es que me costó mucho. A las dos semanas ya me quería volver. Tenía a mi representante diciéndome: Tranquilo, que al fin y al cabo son muchos kilómetros fuera de casa. Vivía en una residencia y, al final, mira, casualidades de la vida llegó Borja Llarena, uno de mis mejores amigos, y empezamos a vivir juntos allí, en el mismo equipo. Ya te imaginarás, al final superbién. Me acabé adaptando muy bien y, la verdad, es un país al que le tengo mucho aprecio.

«Del Tenerife salgo por Guerrero y Garrido; ellos llegan al club y ni me conocen» Thierno Arévalo — Exfutbolista del CD Tenerife

Como exblanquiazul, ¿ha seguido al Tenerife desde la distancia?

Sí, sí, he seguido todos los partidos. Lo que le pasó al Tenerife este año duele por cómo se dio, ¿no? Al final, no es solo fútbol, también hay una parte de política. Ahora parece que todo se ha calmado, que vamos a hacer las cosas bien, y eso es de agradecer. Al fin y al cabo, el Tenerife lo ha cogido gente de aquí, y eso es importante, porque a la gente de aquí le duele este descenso. Creo que lo mejor es la renovación de Cervera y que el club esté en manos de personas que realmente lo quieren.

No se conocieron muchos detalles sobre su marcha, ¿por qué se dio?

Mira, del primer equipo estoy superagradecido con Ramis y Cordero. Aunque creo que estaba preparado. Después de Shashoua fui el jugador con mejores números en la pretemporada. Yo pienso que estaba listo, pero personalmente era muy niño, no veía las cosas con la madurez con la que las veo ahora, y eso me pasó factura. Y sobre mi salida del Tenerife, pues salgo por Guerrero y por Garrido. Ellos llegan y ni me conocen. A un tío que lleva 12 años en el club, que ha pasado por todas las categorías... cuando vuelvo de la cesión me dicen que no me conocen, y vienen con la política de cantera. Y ya vemos cómo va el club. Al final, me dolió también porque sigo al equipo, tengo amigos allí, he estado 12 años y sé lo que es vestir esa camiseta. Y duele salir así, que venga gente de fuera y no te valoren.

¿Visualiza la opción de volver?

Obvio. Hablando claro y sin pelos en la lengua, a mí me gustaría volver, porque por la situación en la que está el Tenerife pienso que tengo las condiciones, y sobre todo, he madurado tanto personal como futbolísticamente. Sería un sueño volver, pero no como Thierno el canterano, ¿sabes?, sino como lo que soy ahora, y demostrar que me siento preparado y listo. Y pienso que, si algún club paga lo de Luismi Cruz, yo podría ser perfectamente su sustituto. El Tenerife, en la cantera, tiene extremos, como Alassan, que es un jugador potente, pero creo que no tienen ese extremo zurdo, de calidad, de uno contra uno, que es lo que yo busco todo el rato. Y al final, creo que les puedo servir.

La categoría que viene es una invitación directa a mirar a la cantera, ¿no cree?

Sí, la cantera viene muy preparada. El año que hicieron en Segunda RFEF fue muy bueno, y he visto dos o tres partidos del juvenil; pienso que también vienen buenos jugadores. El Tenerife tiene que mirar hacia abajo, porque yo, como canterano que lo viví, sé que solo con el hambre se gana. Y creo que eso es algo que el club debería tener en cuenta: los jugadores que vienen de abajo tienen hambre, y solo con eso ya se puede ganar.