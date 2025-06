Roberto Perera, segundo de Álvaro Cervera: "Ha sido gratificante haberme encontrado con el 99% de esta plantilla"

Sin Álvaro Cervera en la expedición a Almería por prescripción médica –además de sancionado–, a Roberto Perera no solo le tocó dirigir al equipo desde la banda, sino además comparecer en sala de prensa para asumir la difícil responsabilidad de ejercer la portavocía del club en la tarde del adiós definitivo a una dolorosa temporada para el CD Tenerife.

Perera mandó un mensaje de ánimo a Cervera, adujo desconocer los pormenores de la desvinculación de Waldo Rubio, agradeció al «99%» de la plantilla su comportamiento y auguró que la 25/26 será una temporada «bonita».

Un 'partido resumen'

Del duelo, el primer entrenador en funciones lamentó haber padecido «el resumen de la temporada». «Conseguimos manejar el partido en muchas fases frente a un equipo que es candidato al ascenso, con una plantilla con jugadores muy importantes. Llegamos a situaciones de llegadas en las que nos faltaba un pelín para generar ocasiones claras y claro, ahí se nos adelantan. Con lo poquito que nos llegan... un mal despeje, el balón que lo desvía el defensa, el portero al otro lado, y gol. Entonces, ya es complicado. Pudimos haber tenido alguna oportunidad más, pero es el resumen de todo lo que ha pasado».

A colación de su primera reflexión, el preparador insistió en lo «dura» que ha sido la temporada, «sobre todo para la gente que lleva desde el principio». «Intentamos todo lo que estuvo en nuestras manos. Hubo un momento en el que parecía que lo podíamos conseguir, pero no pudo ser. Yo, desde aquí, más que pedir disculpas, que también, quiero agradecer el comportamiento de nuestra gente. Nos han respetado hasta el último día. Les traslado mi agradecimiento personal y también el de la plantilla».

Teto y Ángel, impecables

En el apartado de agradecimientos, hubo también palabras bonitas para la plantilla, puesto que, «en una situación tan complicada, no ha habido ningún problema». «El comportamiento de jugadores como Teto o Ángel, que no han participado mucho, ha sido excepcional. Eso lo quiero remarcar porque es muy difícil gestionar una situación así. En una parte ha sido gratificante haberme encontrado con el 99% de esta plantilla. Eso a nivel humano, en lo deportivo, el descenso es duro para todos», reconoció Roberto. Sus indicaciones desde la banda llevaron el sello de Cervera, con el que estuvo en contacto «continuamente». «Álvaro y yo somos familia, nos conocemos muy bien. Le mando un fuerte abrazo y le deseo que se recupere pronto. El año que viene va a ser bonito».

La salida de Waldo

La incógnita sobre la anticipada salida de Waldo Rubio, cuya ruptura contractual se anunció el sábado, no se pudo resolver con la comparecencia de Perera, que aseguró desconocer los detalles del pacto. «A nosotros nos transmiten que Waldo se va a desvincular y yo me imagino que es una situación beneficiosa para el club. Si no, no se haría. Imagino que el club saldrá ganando. Poco más puedo decir».

El técnico, finalmente auguró una campaña «complicada» en Primera RFEF, pero destacó la unidad que existe en la parcela deportiva y deseó que, tras vivir este año «la cara marga», el próximo toque disfrutar de «la parte bonita». «El primer paso lo ha dado la gente», manifestó orgulloso sobre la afición blanquiazul.