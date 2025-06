Nahuel Omiliani, exjugador del Tenerife: «Me toca retirarme pronto, aunque he vivido lo que muchos niños sueñan»

Con el CD Tenerife como punto de partida, Nahuel Omiliani, a los 29 años, cuelga las botas tras dos años de inactividad por culpa de una rodilla castigada con tres operaciones, que le impide seguir peleando sobre el césped. Debutó en La Romareda con el representativo y, después, pasó por Murcia, Ejea, Ebro y Zamora.

¿Demasiadas llamadas y mensajes estos días?

Sí, sí. La verdad es que han sido muchos.

Debe ser bonito ver cómo tanta gente se acuerda de usted.

Sí, sí, por esa parte la verdad que sí. Es verdad que recibí mensajes de gente de la que me lo esperaba, y también hubo otra gente de la que pensaba que me diría algo y ni se acordó ni me escribió. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera.

¿Cómo asimila que la despedida venga impuesta por su rodilla?

Pues difícil, la verdad. Me ha costado y me sigue costando aceptarlo. Al final, no depende de mí; no es que quiera dejarlo por gusto, sino que el cuerpo ya dice que no, y hay que hacerle caso. He intentado todo lo posible para seguir, pero la rodilla no está bien, así que no puedo continuar.

¿Se imaginaba regresando?

Sí, a ver, yo, independientemente de cuándo me lesiono, sé la gravedad de la lesión. Mi ilusión y mi esperanza era recuperarme y volver, como la mayoría de compañeros que he tenido, que han tenido problemas de rodilla y lo han superado. Pero bueno, me tocó ser ese pequeño porcentaje que no se recupera. A medida que pasaba el tiempo la ilusión se iba poniendo más cuesta arriba. Ya ves que no puedes, y como te digo, me está costando todavía asimilarlo, pero bueno, es lo que toca.

¿En qué momento dice basta?

Pues ya a partir de la tercera operación. Yo me operé la primera vez con ganas de recuperarme, de volver, poniéndome unos plazos. Pero claro, después tuve que volver a pasar por quirófano, salí de ahí y no estaba igual que cuando entré. Y después, pasar por una tercera operación… Ahí fue cuando dije: Si ya es la tercera vez y no se arregla, algo mal tiene que haber.

Se despide con 29 años y con carrera en todas las categorías del fútbol español salvo en Primera. ¿Se marcha satisfecho?

Sí. Bueno, siempre se me va a quedar el mal sabor de boca de no poder seguir y de no haber tenido la oportunidad de llegar más lejos o, al menos, mantenerme en una categoría superior. Pero bueno, como te digo, no fue una decisión propia. Dentro de lo que cabe, al final viví lo que muchos niños sueñan desde pequeños, aunque me toque retirarme pronto.

Su debut con el Tenerife llegó en La Romareda, en 2017. Disputó 23 minutos en un duelo que acabó con victoria blanquiazul. ¿Un sueño cumplido?

Sí, sí. Un sueño… y muchos nervios, la verdad. Me acuerdo que estaba en el banquillo, fue un partido que se puso de cara para nosotros y, claro, al final veía que el equipo iba bien, y yo por dentro pensaba: Pues puede ser hoy mi oportunidad, ¿no? Y mira, así fue. Me mandan a calentar y, los nervios… te puedes imaginar. Ya cuando el míster me llama para entrar al partido, la ilusión fue mucho más grande. A ese partido le tengo un gran recuerdo.

¿Qué pensaba al llegar al hotel?

Me acuerdo que me llevé la ropa del partido y, nada más llegar a la habitación, lo primero que hice fue sacarla, verla, sacarle fotos... Fotos para mi familia, para mis amigos. Estaba en un momento de muchísima felicidad, la verdad.

Luego vivió dos titularidades en Copa: un 0-3 contra el Rayo, y el 0-0 frente al Espanyol en el Heliodoro. ¿Con cuál se queda?

Con los dos. Al final, contra el Rayo fue un partido en el que personalmente fui de menos a más. Me costó un poco entrar, tenía un rival enfrente que era complicado. Al principio empecé con dudas, pero con la ayuda de los compañeros y sus consejos fui relajándome, haciendo caso, y cada vez me sentí mejor. Luego, el partido contra el Espanyol en casa... el cariño que sentí de la afición, el ambiente, cómo se dio todo… Ese sí es verdad que lo tengo más grabado

Nahuel Omiliani y José Luis Martí. / José Luis González

¿Cuántas veces ha vuelto a ver ese partido?

El partido lo tengo aquí en el móvil. Y sí, es verdad que, cada cierto tiempo, me pongo a verlo. Me da pena, como te comenté antes, pensar: Coño, ya no voy a poder volver a jugar un partido así. Esa es la espinita que se me queda.

Viendo su rendimiento, ¿le sorprendió no recibir más oportunidades con el primer equipo?

Me sorprendió que, por ejemplo, en el partido de vuelta ni siquiera fuera convocado. Pero bueno, al final yo era jugador del B y sabía cuál era mi rol. No tenía derecho a quejarme ni mucho menos. Aun así, sí es verdad que me sorprendió no tener algo de continuidad, aunque fuera en Copa. Pero ya te digo, eso no dependía de mí, era decisión del cuerpo técnico de aquel entonces. Y nada, igualmente estoy superagradecido por esas oportunidades. Para atrás no se puede ir.

Si comparamos su situación con la de David, César o Aarón, ¿piensa que en el Tenerife de hoy se le habría tenido más en cuenta?

Sí, pienso que las cosas han ido cambiando. Son otros tiempos. El primer equipo, tal y como es ahora, es más joven. Antes, cuando estaba yo, era un equipo más veterano, y quizá por eso costaba un poco más entrar en las convocatorias o jugar partidos de liga. Creo que ahora, por suerte, y me alegro un montón por los chicos que están en el B, tienen una oportunidad muy buena para llegar y hacerse un hueco en el primer equipo.

¿Ha seguido al representativo?

Sí, sí. Los sigo todos los años.

¿Le sorprende el descenso?

Sí, es una pena. Da mucha tristeza, sobre todo viendo cómo han sido los últimos partidos y lo condicionado que hemos estado, pero ya eso es otro tema.

Usted también tiene la sensación de que el arbitraje ha perjudicado al equipo.

Sí, creo que ha perjudicado. No hay que ponerlo como excusa, porque está claro que si hubiésemos empezado la temporada como la estábamos terminando, no se hablaría de esto. Pero bueno. Es cierto que cuando ya nos estábamos jugando algo importante y aparecen esos factores, se te queda una sensación extraña, ¿no? De pensar: ¿Por qué cuando nos lo jugamos nos perjudica?

«El Tenerife de la Primera RFEF va a ser el equipo top; si fuera canterano, me mataría por hacerme un hueco» Nahuel Omiliani — Exfutbolista del CD Tenerife

La categoría que viene es una invitación directa a mirar a la cantera, ¿no cree?

Esto ya se ha vivido en años anteriores, y al final han salido jugadores. Este año, el Tenerife de la Primera Federación va a ser el equipo top, y hay que aprovecharlo. Si yo fuera jugador del B, apretaría los dientes y me mataría por hacerme un hueco en el primer equipo cuanto antes.