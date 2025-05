Fin de trayecto: termina la penitencia del descendido CD Tenerife

Otro partido que sobra en una temporada de pesadilla. El Tenerife lleva tres jornadas despidiéndose de la Segunda División, desde que se produjo su descenso matemático en la víspera del encuentro en el Heliodoro ante el Racing de Ferrol. Luego le tocó visitar al Cartagena y recibir al Real Oviedo. De nuevo sin nada en juego, con los técnicos y los futbolistas tratando de cumplir y con el tinerfeñismo pensando en lo que está por venir. Porque ahora interesa más emprender el camino de vuelta que mirar al campo o a la clasificación, urge saber quiénes seguirán y quiénes llegarán, asomarse a lo desconocido con cierta sensación de seguridad, y como aconseja el director general Felipe Miñambres, dar pasos sintiendo ya en el cuerpo la camisa de Primera RFEF.

La maniobra de aterrizaje en la nueva categoría ya ha comenzado. Cuanto antes, mejor, dadas las circunstancias. Pero en el tránsito será necesario cerrar antes el calendario de una Liga para olvidar, o para aprender. La penitencia cesará, al fin, con un duelo de contrastes. Como ocurrió el fin de semana anterior, un Tenerife vacío de alicientes se cruzará este domingo (17:30) con un rival conectadísimo a la competición por tener un objetivo que alcanzar, ni más ni menos que un ascenso. Hace siete días, el Oviedo hizo valer la diferencia de necesidades y se impuso en el Rodríguez López con más suerte que fútbol. Ahora será el Almería el que intentará ajustarse a los pronósticos para asegurarse su pase al playoff. Le valdrá con ganar para terminar en la sexta plaza. Es un resultado que también le abrirá la posibilidad de ser quinto si el Racing no vence al Granada, que es séptimo, en El Sardinero. Los tres equipos se jugarán los dos billetes que están sin asignar y cualquiera se puede quedar fuera, incluyendo al Almería.

Los números

El Tenerife, ajeno a la efervescencia de lo que sucede en la otra punta de la clasificación, sabe que bajará como antepenúltimo y que lo hará con menos de 40 puntos: tiene 36, dos menos que cuando cayó a Segunda B en la 2010/11.

Ya es lo de menos, pero el equipo de Álvaro Cervera se presentará en el Almería Stadium atascado por una racha de siete jornadas sin vencer. No gana desde el 5 de abril, al Sporting (1-3). De momento es su única victoria a domicilio de este curso. A partir de ahí encadenó cinco empates –Burgos, Deportivo, Eibar, Levante y Ferrol– y dos derrotas –Cartagena y Oviedo–. En ese tramo, la producción ofensiva fue de solo dos goles, los anotados por Gallego y Cantero ante el Eibar (1-1) y el Levante (1-1).

Novedades en la convocatoria

Son dos de los blanquiazules que forman parte de la última convocatoria, una lista en la que no entraron ni el sancionado Fabio ni el lesionado León. Tampoco Waldo, cuya desvinculación del club fue anunciada este sábado por el Tenerife. La relación de bajas se completa con César, en su caso por un proceso gripal. La principal novedad es José Amo, que debuta en una citación al final de un curso en blanco por la lesión de rodilla que sufrió en verano. Se supone que el central no tendrá minutos. Los otros cambios respecto a la jornada anterior son la entrada de Jorge Padilla y las salidas de Juande Rivas, Adrián Guerrero y Marlos Moreno. Faltará igualmente Álvaro Cervera, que se quedó en la Isla por tener cerca una intervención quirúrgica. El entrenador no se habría podido sentar en el banquillo por la sanción que arrastra desde la visita al Cartagena. Repetirá en su lugar su ayudante, el entrenador tinerfeño Roberto Perera.

La convocatoria está formada por los porteros Salvi Carrasco y Edgar Badia, y por los jugadores de campo David Rodríguez, Jérémy Mellot, Anthony Landázuri, Sergio González, José Amo, Fernando Medrano, Aitor Sanz, Yann Bodiger, Aarón Martín, Teto Martín, Maikel Mesa, Luismi Cruz, Yussi Diarra, Dani Fernández, Alejandro Cantero, Ángel Rodríguez, Enric Gallego y Jorge Padilla.