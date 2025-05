Con el Tenerife a todos lados

Tuvo la desgracia de que su cumpleaños coincidiera con el día que se consumaba el descenso matemático a Primera RFEF. José Juan Gutiérrez Déniz (84 recién cumplidos) asegura que, pese a la onomástica, no fue su mejor día «pero hay que seguir adelante». Este domingo, el histórico exfutbolista (también fue técnico, asesor, directivo y delegado, entre otros cargos) será uno de los más de 200 entusiastas seguidores blanquiazules que acompañará al representativo a Almería. «Saqué el billete cuando aún había opciones y a mi equipo no lo voy a dejar tirado nunca, ni antes ni ahora», verbaliza, aún dolido por lo que considera que ha sido «la peor temporada de la historia».

«Yo mantuve la esperanza hasta última hora, casi hasta el día que se produjo el descenso matemático. Estuve en Riazor con toda la esperanza del mundo; ahora, el palo ha sido durísimo. La afición no se merece lo que ha ocurrido en esta campaña tan mala», subraya. «¿Qué le voy a decir a la gente? Sé que la afición va a estar con el equipo porque el Tenerife es un sentimiento muy grande, y que representa a todas las islas. Estos últimos días he visto lágrimas en el Heliodoro e incluso tengo algún amigo que ha tenido que coger cama», describe desde el desgarro emocional que le produce la pérdida de la categoría.

«Ahora, a ver si son capaces de hacer las cosas bien, pero no soy muy optimista viendo lo que estoy viendo alrededor del Tenerife», pronuncia José Juan, que fue ídolo en las dos orillas. Durante los últimos meses ha sufrido y ha vibrado, si bien admite que las sensaciones infelices han sido mayoría absoluta. «Al final, la balanza se ha desnivelado del lado que no queríamos. Yo en más de 60 años que llevo vinculado al club, incluso en la etapa de Javier Pérez como directivo y asesor, jamás había visto nada igual en el Tenerife. El descenso es la consecuencia lógica y normal al desastre. Acuérdate que ya hubo problemas con el director deportivo, una manifestación, desavenencias graves al elegir entrenador, el fichaje de Marlos para suplir a Corredera y tantos otros disparates», enumera.

«En mi larga trayectoria, yo jamás había visto nada así, ni parecido. Lo peor han sido las peleas. La de Garrido con Mauro, la de Mauro con el consejero aquel que había, los fichajes, ahora Felipe y el presidente... ¿qué voy a contar que la gente no sepa? La desunión nunca es una buena solución. Hay personas que le han hecho mucho daño al Tenerife y aún siguen dentro, y que tienen mucho que ver con el fracaso rotundo que ha sido esta última temporada», dice sin dar más detalles.

Gutiérrez confía en que la construcción del proyecto futuro empiece desde la cohesión de todos los estamentos del tinerfeñismo. Y como siempre es costumbre en su discurso, demanda más canariedad y apuesta por el producto propio. «Espero que cambie la política de cantera porque aquí a la cantera no se le respeta. Si das confianza, hay mucha calidad en el fútbol canario. Hasta la fecha, eso no ha interesado lo suficiente. Yo solo espero que no traigan jugadores de fuera para hacer relleno», añade, poniendo como referencia la última caída del representativo a la ya extinta Segunda División B. Entonces, al primer intento, el club fracasó. En cambio, a la segunda sí lo logró, y lo hizo cuando apostó «de verdad» por la promoción de valores y la repatriación de canteranos. Según recuerda José Juan, el Tenerife que subió lo hizo con altas dosis de protagonismo para Suso, Aridane o Cristo Martín. «No lo olvidemos ahora», enuncia.

En cuanto a sus propios sentimientos, asegura que se impone «el deseo de estar con el equipo». De ahí que no se plantee renunciar a sus pasajes ya emitidos y a su intención de arropar al equipo en el epílogo liguero de este domingo. «Yo voy a estar siempre con el Tenerife, incluso estando descendido. Es un sentimiento que no puedes dejarlo así porque sí; los aficionados ya se han mentalizado de lo que ha ocurrido y lo que quieren es ver a su equipo competir. Porque los jugadores no son los principales culpables; lo que se necesita es que las cosas en el club cambien», analiza.

Y acaba con un deseo en voz alta. «Espero no dejar este mundo sin ver otro ascenso del Tenerife». Coleccionista de eventos blanquiazules, rememora Gutiérrez que estuvo «por motivos obvios» en el primer ascenso a Primera, porque fue uno de sus héroes. «Nunca olvidaré el recibimiento, apoteósico, y la gente saludándonos en la Plaza de la Candelaria», sugiere desde su memoria prodigiosa. Pero es que estuvo luego también en el Villamarín, en la promoción de Riazor (como comentarista de Televisión Española, trabajo por el que le gratificaron con un reloj que todavía guarda) y más adelante en la fiesta de Montilivi «con ese gol de Kome que gritó toda una isla». Jaleó a su Tenerifito también en las eliminatorias contra Getafe o Girona, ambas con finales infelices; y este año no ha dejado de viajar con el equipo «como un aficionado más», pero desde su condición de ilustre. En el último desplazamiento, a Riazor, se le acercó el ahora consejero Ayoze García para darle las gracias por su apoyo. «Me gusta que estemos rodeados por gente de fútbol como él o como Felipe, pero sin unidad no vamos a ninguna parte». Palabra de sabio. n