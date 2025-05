Álvaro Cervera habla sobre el futuro del CD Tenerife: Maikel Mesa, Aitor Sanz, Enric Gallego...

Últimos coletazos de una temporada difícil. La penúltima conferencia de prensa de Álvaro Cervera trajo consigo algunas respuestas sobre el futuro y la certidumbre de que «de esta plantilla, se van a quedar pocos». El técnico blanquiazul rubricó que cuenta con Maikel Mesa, quien ya ha hecho un esfuerzo salarial y está dispuesto a hacer otro, pero quiso enfatizar que no puede garantizarle un puesto relevante en el proyecto 2025/26 en Primera RFEF. Además, se mostró muy partidario de que sigan Aitor Sanz y Enric Gallego, si bien admitió que la delantera es una parcela donde va a haber «muchos cambios».

«Ahora mismo yo soy el entrenador y hay una dirección deportiva nueva. Estamos en una nueva realidad, en una categoría más abajo. YMaikel Mesa por supuesto es un jugador que para mí y el club es de la casa, que ha hecho un esfuerzo por estar aquí, que es válido... pero la diferencia, y es donde yo quiero contestar, sin individualizar ni especificar, es que yo no voy a asegurar a nadie jugar 35 partidos de 40. Yo cuento con muchos futbolistas de aquí, pero si hay jugadores que creen asegurado que van jugar, eso en el Tenerife no va a pasar. Aquí el año que viene vamos a tener que pelear mucho por un puesto y por una clasificación. Todo el que esté dispuesto a eso, de acuerdo», fue su mensaje.

«Con Maikel se cuenta, porque creemos que es bueno para el club y para el equipo; pero contar con él no supone que yo le vaya a decir:quédate, que vas a jugar 35 partidos seguro», aclaró de nuevo. Asimismo, manifestó que el caso del laguenro es diferente al de Aitor Sanz, quien aún no ha revelado si renovará su contrato con el representativo, que expira el 30 de junio. «Yo no he hablado con él, pero este caso es diferente al de Maikel. Yo conozco a Aitor y sé por qué se quedaría. Él vino hace mucho tiempo y le cuesta irse dejando al club en Primera RFEF. Tiene un apego especial al Tenerife y va a dar todo lo que pueda, para ayudar y no con ningún condicionante ni obligación. Lo vemos como una ayuda, como alguien que siempre va a estar ahí», apuntó el preparador blanquiazul sobre la especialísima situación del capitán. «No sé lo que va a hacer, no me lo ha dicho personalmente», agregó a continuación.

Cervera también se mostró partidario de la continuidad de Enric Gallego. «En la opinión mía personal, es un caso similar al de Aitor. Pero no vamos a hacer un equipo dándole a nadie el puesto asegurado. Aquí, el lunes no se sabe quién va a jugar el domingo», verbalizó el jefe. En todo caso, prevé una transformación muy profunda a lo largo del verano. «De la plantilla que hay ahora, por lo que oigo y tras alguna reunión, van a quedarse muy pocos. La mayoría, casi todos tienen un escenario en Segunda División. Hay además muchos que acaban contrato. No lo veo mal, es el fútbol», anotó.

Fichajes

Respecto al proceso de reconstrucción del proyecto, sí dio algunas pinceladas. «Creo que la plantilla se va a construir tarde, porque es lo normal. Vamos a ser un club muy puntero en Primera RFEF, y van a venir jugadores punteros, que ahora mismo piensan que van a jugar en Segunda División», declaró el entrenador. A renglón seguido, reconoció que ha sido muy difícil poner el foco en el partido de mañana en Almería.

«El estado anímico no es malo para un equipo que ya ha descendido y no se ha jugado nada en los últimos partidos. No hay peleas, no hay un ambiente hostil... pero muchos ya piensan en su futuro».