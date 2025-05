El CD Tenerife comienza los cambios: Sipcic no volverá y habrá cambios en la delantera

Felipe Miñambres dejó entrever este martes que los jugadores cedidos en otros clubes no entran en los esquemas de la dirección deportiva para el venidero curso 2025/26 y sobre uno de ellos, Nikola Sipcic, dio por segura su definitiva desvinculación del CD Tenerife.

«Tengo buena relación con su agente y hemos hablado de su intención de salir para mantenerse en la selección», confirmó el consejero blanquiazul. El balcánico ha estado a préstamo durante este curso en las filas del Cartagena, también descendido.

«Si no se soluciona su situación antes, tendrán que venir», sugirió sobre los jugadores cedidos en otros destinos. Acerca del canterano Javi Alonso, reveló que quiso firmarlo para el Celta B. «Ha tenido problemas con las lesiones, pero en todo caos serán los entrenadores y la dirección deportiva los que deban darle valor a los futbolistas, que a veces es cambiante», sugirió.

Proyecto solvente

Felipe se mostró convencido de que lograrán armar un proyecto solvente y competitivo, a lo que agregó que ya tienen lo principal: un gran entrenador.

«Álvaro Cervera ya conoce el camino que nos llevó en determnado momento a volver a Segunda División», sintetizó. «Tenemos las armas y las herramientas para hacerlo bien», apostilló.

Para Miñambres, el Tenerife «va a ser el club más grande, o uno de los más grandes en Primera RFEF». En esta dirección, corroboró que ya hay futbolistas que les han mostrado interés «por venir» aunque sea para competir en la liga de bronce del fútbol nacional.

Dinero en caja

«Habrá jugadores con renombre y otros que no lo tengan tanto; a veces te llevas una decepción con los que llegan contrastados. Uno también quiere hacer impacto en la sociedad, en el club, en la afición... pero no es mi principal preocupación fichar así. Es verdad que hay agentes que nos llaman. Vamos a hacer un equipo con el que iremos adonde pretendemos ir», cerró.

Asimismo, se le preguntó al directivo si ya hay ofertas en firme por alguno de los jugadores que tienen mercado y pretendientes, entre los que se enumeró a Luismi Cruz o Yussi Diarra. Por lo pronto, la predisposición mostrada por sus respectivos agentes invita a pensar que no saldrán por las bravas, sino dejando dinero en caja.

«Tanteos es una cosa, ofertas es otra. Vamos a ver el mercado que tienen. Las expectativas parece ser que sí, que podría ser [su salida] pero hay que ver si es cierto. Tendremos que valorar las proposiciones formales que nos lleguen», añadió Felipe, quien no aclaró cuál de las partes debe llevar la voz cantante en una posible negociación. «Yo, más que poner, prefiero que pongan el precio los compradores», se limitó a decir.

Maikel Mesa

Lo que no hizo Miñambres fue confirmar la permanencia en nómina de Maikel Mesa, quien se ha mostrado dispuesto a rebajar sus condiciones salariales para seguir otro año más. «Oí esas declaraciones y son de agradecer. Ahora hay que ver si la dirección deportiva y el cuadro técnico consideran que nos puede encajar. Todas las veces que me he enfrentado a Maikel Mesa, es un jugador difícil y que ha hecho goles en casi todos lados», respondió el alto cargo blanquiazul.

Los mensajes emitidos por el leonés revelan la casi segura desvinculación definitiva de Enric Gallego o Ángel. «Necesitamos espacio para hacer fichajes en esas demarcaciones», apuntó. Solo está cubierta una, el lateral derecho con David y César.