El CD Tenerife aspira a hacer tres o cuatro traspasos para equilibrar sus cuentas

La venta de futbolistas como un recurso indispensable para enderezar el rumbo de la institución, estabilizar las finanzas y garantizar para la entidad un proyecto competitivo en Primera RFEF. El CD Tenerife tiene previsto recurrir al más viejo –y a la vez más eficaz– argumento futbolístico para hacer caja: el traspaso de sus activos más relevantes. En otras circunstancias, el paisaje sería otro; pero ahora mismo, ya fuera del fútbol profesional y con la necesidad perentoria de cuadrar los números, en el club dan por hecho que será un verano de movimientos. Con presumible récord de altas y bajas, pues la transformación del plantel será casi absoluta.

La primera buena noticia a este respecto es que la dirección general, que comanda Felipe Miñambres, ha hallado buena receptividad por parte de los agentes de los futbolistas a los que se ha declarado transferibles. Son aquellos con contrato en vigor, opciones de mercado y posibilidad real de hacer negocio, ya que hay otros (como Mellot o Cantero) con cláusulas de extinción automática por descenso que ya son libres para negociar con terceros.

La principal baza para firmar un gran traspaso se llama Luismi Cruz. Con los números en la mano, el representativo incluso podría hacer un esfuerzo y quedárselo en nómina para que sea relevante en Primera RFEF. No obstante, es un escenario tan improbable que ni se contempla. Por lo pronto, el entorno del gaditano ya ha transmitido al club su voluntad de alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para todas las partes. Esto es, para el jugador, que podrá seguir haciendo carrera en el fútbol profesional;y para el Tenerife, que prevé recaudar una importante cifra a cambio de su salida. Ya hay equipos potentes de Segunda al acecho. De hecho, ya los hubo en invierno, cuando una conversación entre el segundo máximo accionista y el propio Cruz aplazó el asunto hasta el verano. Entonces, equipos como Cádiz o Racing ya se mostraron predispuestos a mover ficha.

Nombres propios

Caso semejante es el de Yussi Diarra, con una adaptación salarial estipulada por contrato en caso de descenso. El maliense sabe que es imprescindible presentarle al representativo una buena oferta si quiere salir, como así parece. Desde su agencia de representación verbalizan que le ha costado mucho llegar al fútbol profesional y esperan que este descenso no corte su notable trayectoria, acreditada además con números muy meritorios a lo largo de este curso.

La lista de transferibles incluye igualmente a Landázuri, que también ha recibido el mismo mensaje por parte del club. Puede irse, pero si el pacto de traspaso resulta beneficioso para todos. En este sentido, como ya informó EL DÍA, sus aspiraciones de entrar en la convocatoria para el Mundial de 2026 chocan con su primigenia voluntad de quedarse en el Tenerife y ayudar a recuperar la categoría perdida.

El caso de Dani Fernández

De puertas adentro no descartan que la lista de ventas se amplíe con la de un canterano que ya tuvo cartel en mercados anteriores. Se trata de Dani Fernández, a quien la directiva quiere poner en el escaparate. Por lo pronto, han conseguido que suba a entrenar a las órdenes de Álvaro Cervera. No obstante, el técnico no ve señales que le inviten a darle protagonismo y no quiere «regalar» oportunidades, como así indicó en una de sus últimas comparecencias de prensa. En el staff blanquiazul creen que Dani tiene talento para dar mucho más. El Como y el Barça le tienen en sus respectivas agendas.