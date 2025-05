Álvaro Cervera: "Este partido ha sido el espejo del año del Tenerife; cometimos un error infantil"

«El partido ha sido el espejo de todo el año», lamentó Álvaro Cervera en sala de prensa al término del encuentro. El técnico del CD Tenerife reseñó que el Oviedo se impuso en el Rodríguez López merced a «un error infantil» de su equipo, el que cometió Landázuri y propició el único gol del duelo. «Perder así me molesta. Me hubiese gustado pensar que el contrario es el que ha ganado», reflexionó dando a entender que había sido el propio representativo el que propició el triunfo visitante.

No fue el desenlace deseado a pesar de que el Tenerife «salió francamente bien contra un rival que se está jugando el ascenso». «De más a menos. Luego el partido se igualó. Cuando no pasaba nada... yo lo estaba viendo desde arriba y comentando que lo perdería el que cometía un error. Parecía difícil que lo ganara el que acertase porque ninguno estaba haciendo nada bueno por ganar, no salía nada. Cuando ellos hicieron un cambio a cinco defensas porque igual el punto les valía, cometimos el error y lo aprovecharon. Es un poco el espejo de todo el año. Hemos perdido, o dejado de ganar, más por errores nuestros que por aciertos de los contrarios», argumentó el técnico con frustración.

Buena imagen

El cuadro insular, en todo caso, fue un bloque «reconocible», el mismo que todo el año 2025, pero también con idéntico destino: la derrota. «Es verdad que el campo estaba seco y ha faltado algo de intensidad, de velocidad. Hemos plantado cara a un equipo que puede ascender. Ellos han resuelto el partido en un error nuestro. No estoy contento porque hemos vuelto a perder y no me gusta, pero sé la realidad de la situación en la que estamos. Me hubiese gustado pensar que el equipo contrario es el que ganó. Perder así, me molesta. Hemos tenido muchos aciertos, pero los errores nos han condenado», lamentó el preparador tinerfeñista.

Expulsado en Cartagena, a Cervera le tocó seguir el partido desde la grada –concretamente desde la zona de cabinas de prensa–. Arriba, «tienes la sensación de que puedes manejar mejor al equipo porque ves a los jugadores y el espacio». «Estaba fastidiado por no poder intervenir, pero no nervioso. Estaba pasando lo que suponíamos. Ellos necesitaban ganar y podían dar un paso adelante y nosotros aprovecharlo. Hubo un momento en el que se igualaron las cosas y no había porteros: un error, un balón parado... algo así. Cometimos un error infantil y ellos lo aprovecharon», volvió a insistir el míster.

Anthony Landázuri, triste protagonista del duelo al perder el balón que acabó en el gol del Oviedo. / María Pisaca

Diarra, de '9'

De entre sus decisiones en el último partido en el Rodríguez López de la temporada, destacó la ubicación de Yussi Diarra, que jugó de 9. La idea, según explicó el adiestrador, era dejar sin referencia a los centrales del Oviedo, que destacan por ser «muy fuertes». «Por dentro es un equipo que mete a mucha gente, incluidos los jugadores de banda. Si te quedas en inferioridad ahí, pierdes soluciones. Yo quería igualdad en el centro del campo y eso lo conseguimos, pero nos faltó crearles problemas», reconoció después.

Noticias relacionadas El CD Tenerife aspira a hacer tres o cuatro traspasos para equilibrar sus cuentas

Cervera, finalmente, se resistió a valorar la puesta en escena de Teto y de Dani Fernández, que entraron justo antes del 0-1 y apenas participaron. «No puedo contestar esa pregunta. Era complicado jugar este partido», concluyó.