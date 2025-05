Tenerife-Oviedo, tarde de despedidas en el Heliodoro Rodríguez López

El CD Tenerife, descendido a Primera RFEF desde hace dos jornadas, juega este domingo (17:30) su último partido de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López. Fútbol en clave de despedida, de más de una, y no solo de la categoría, que es la más dolorosa; también de muchos de los jugadores que forman parte de la plantilla y que seguirán sus carreras en otros destinos. En realidad, tantas bajas confirmadas no hay. De momento son más las sospechas que las certezas. De hecho, la única ruptura oficial por fin de contrato es la de Fabio, que tampoco estaría para jugar por la sanción de cuatro partidos que sigue cumpliendo. Las demás se irán confirmando con el paso de los días. Seguramente hay más de una ya asumida antes de que el balón empiece a rodar en el césped del estadio. Aunque no se sepan de puertas afuera.

Es lo que tiene un desenlace traumático como el de esta Liga. La caída a una categoría no profesional se presta a una profunda renovación, ya sea por necesidad, por obligación, por el deseo de la otra parte... Ni siquiera está claro que vaya a continuar Aitor, que sí cuenta. El del capitán es un ejemplo de tantos, pero no uno cualquiera, con vistas a una cita crucial solo para el rival, el Real Oviedo, en la que quizás importe más lo que suceda después del minuto 90 y pico, cuando cada uno emprenda el camino a los vestuarios. Para la mayoría, por última vez en casa.

Lo vivirán desde fuera por no poder participar el citado Fabio y, por una rotura muscular, José León. Tampoco será el día para que debute en este curso José Amo, a quien se le ha ido agotando el calendario sin poder reencontrarse con la competición después de la lesión que sufrió el verano pasado.

Landázuri, sin sanción

En la relación de ausentes iba a estar Landázuri por la tarjeta roja directa que recibió en el encuentro de la jornada anterior –derrota por 1-0 en Cartagena–, pero el juez del Comité de Competición decidió dejar sin castigo al ecuatoriano tras atender las alegaciones presentadas por el club y confirmar que el árbitro Moreno Aragón se había equivocado al mandar a 'Bam Bam' a la caseta en el minuto 17.

La del defensa no fue la única expulsión en ese partido. Cervera acabó igual por protestar en otra jugada. El entrenador, ex del Oviedo al igual que Aitor, no se podrá librar de la consecuencia y faltará en el banquillo, lo mismo que en el próximo compromiso, en Almería.

Se supone que Álvaro optará por una alineación más parecida a la que utilizó para tratar de acercar al Tenerife a la permanencia, y no una con tantas novedades como la de Cartagonova. De ser así, volverán al once jugadores como Mellot, Aitor SanzBodiger o Luismi Cruz. No está claro que Badia vaya a ser uno de ellos. El portero tuvo fiebre esta semana e inicialmente fue descartado por el entrenador, pero sí aparece en una convocatoria en la que no entraron ni Gabri Palmero ni Jorge Padilla –titulares en Cartagena–, y en la que hay seis novedades, las de Gabri de Vuyst, Medrano, Guerrero, Juande, Marlos Moreno y Dani Fernández.

El equipo de Paunovic

Para el Oviedo sí habrá mucho en juego. Los de Veljko Paunovic –regresa el que fuera destacado futbolista del Tenerife en el curso 02/03– tienen asegurada una plaza para disputar la fase de ascenso y todavía pueden apurar sus opciones de subir por la vía directa –están a dos puntos del segundo y el tercero–. Pierde al delantero Fede Viñas por una lesión y recupera al lateral Nacho Vidal. Y entre los citados, un jugador con pasado blanquiazul, Carlos Pomares.