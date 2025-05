Cervera le abre la puerta de salida del CD Tenerife a Teto: "Entiendes que vaya a otro equipo y haga una temporada espectacular"

De apuntar alto en la cadena de filiales a explotar en el 'playoff' de ascenso a Segunda Federación de la temporada 21/22, cuando anotó dos goles en la eliminatoria a partido único frente al Villa Santa Brígida. El sueño del ascenso se esfumó frente al Olot en el duelo definitivo, cuando el Tenerife B cedió por 1-0 en el minuto 86. Para ese entonces, no obstante, el desconocido Alberto Martín ya empezaba a ser Teto. Esa misma campaña había debutado con el primer equipo en Copa del Rey de la mano de Luis Miguel Ramis y, el siguiente verano y con la cabeza rapada –habitual novatada que pagan los canteranos en los 'stages' de pretemporada–, dio el salto al primer equipo.

Parecía, por ese entonces, que el representativo había encontrado a un futbolista para una década. De esos que, si bien podrían no llegar a rendir a un nivel tan sobresaliente como para acabar marchándose vía traspaso, tienen talento y compromiso de sobra para acabar convirtiéndose en pilares de la entidad.

No casa con Cervera

Ahora, y después de tres cursos en el equipo de su vida, el camino de Teto apunta a estar lejos de la Isla. Con contrato hasta 2027, el centrocampista apenas ha contado para Álvaro Cervera en el marco de Segunda División y, según ha declarado el técnico, su rol no cambiará en Primera RFEF pese al lógico descenso en la calidad de la plantilla. No se trata de una cuestión de capacidad, sino de estilo. El suyo, no casa en la idea del técnico. «En el contexto de un equipo que juega 4-3-3, es un jugador que juega bien, tiene buen primer toque, tiene llegada... en un contexto de un equipo más físico, por ejemplo en 4-2-3-1, en el doble pivote me cuesta verlo y en la media punta sí, pero un mediapunta es un jugador que tiene que meter 8-10 goles por temporada, y no sé yo si Teto es un jugador que lo vaya a hacer», reflexionó el técnico en sala de prensa al ser cuestionado por el futuro del jugador.

"Depende de él"

El míster, de hecho, aseguró que se trata de un futbolista del que «entiendes que salga a otro equipo, haga una temporada espectacular y meta 12 goles». En cualquier caso, la decisión «depende de él». «Si cree que todavía le quedan por hacer cosas aquí, es un jugador de aquí que es un buen futbolista. Si piensa que ha estado varios años aquí y que no termina de arrancar y se quiere ir, ya es cosa de él. Yo sigo pensando lo mismo, es buen futbolista, tiene cosas muy buenas y otras que, a lo mejor, no le hacen llegar a dónde él quisiera».

Ni por dentro, donde han jugado fundamentalmente Bodiger y Aitor Sanz, ni por fuera, donde lo han hecho Waldo y Luismi, ni tampoco por detrás del 9, espacio propiedad de Yussi Diarra en el que ni siquiera Maikel Mesa ha podido desempeñarse.

La 24/25, su peor temporada

De esta manera, la 24/25 ha sido, con diferencia, la peor campaña de Teto desde que escalara hasta el primer equipo. A falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, el canterano ha intervenido en 19 compromisos, pero apenas suma 510 minutos. Es decir, una pobrísima media de 26 por encuentro, puesto que solo ha sido titular en dos ocasiones (las dos en septiembre) y no ha podido completar ningún partido. Así, solo ha jugado el 14% de los minutos totales de la campaña. En la etapa de Cervera, 155 minutos repartidos en siete partidos. En Cartagena, el día de las rotaciones y de las oportunidades, fue suplente y entró en el 84. Otro mensaje.

Atrás quedan la 22/23, en la que Teto se asentó con Ramis y llegó a participar en 36 de los 38 duelos ligueros (más otro en Copa del Rey), y la 23/24, cuando Garitano siguió creyendo en él y lo utilizó en otros tantos encuentros. En las dos anotó tres tantos y en la actual no ha podido ver portería.

Teto celebra, frente al Málaga en septiembre de 2022, su primer gol con la camiseta del CD Tenerife. / Carsten W. Lauritsen

Aviso a Dylan Perera y Dani Fernández

«Los canteranos que están entrenando con el primer equipo no van a ser jugadores que vayan a tener protagonismo en estos dos últimos partidos. Ellos necesitan entrenar con el primer equipo y el cambio de categoría es algo que ellos van a notar. Llevan unos días, pero bajo mi punto de vista hay una diferencia entre lo que ellos piensan de fútbol y lo que realmente es el fútbol profesional», respondió Cervera al ser cuestionado por la posibilidad de que Dylan Perera y Dani Fernández pudieran participar frente a Oviedo o Almería.

La pasada semana, también al ser interpelado al respecto, el preparador aseguró que su cuerpo técnico no iba a regalar minutos a ningún futbolista. «Las oportunidades se tienen que ganar», aseveró.