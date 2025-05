Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, también predica prudencia: "Creo que la temporada que viene será muy difícil"

Lo avanzó Felipe Miñambres cuando pidió al tinerfeñismo que se pusiera la “camiseta de Primera Federación”, lo apuntaló esta semana Manu Guill en su primera intervención pública y lo ratificó, por último, Álvaro Cervera. “Creo que la temporada que viene será muy difícil porque solo nos vale estar arriba desde el principio. Es nuestra obligación y será complicado”, ha advertido el preparador.

En su comparecencia previa al duelo de este fin de semana frente al Real Oviedo, el técnico del CD Tenerife apostó, igual que lo hicieron antes Miñambres y Guill, por un mensaje cauto. A pesar de ser la tercera categoría del fútbol español, la Primera RFEF “es dura” y, en el caso concreto del representativo insular, contará con el probable hándicap de cerrar su plantilla “muy tarde” a la espera de que puedan fructificar las operaciones con futbolistas que esperen por equipos de Segunda División.

Con la vista en el futuro

A la vista de la nula relevancia que suponen para los intereses del conjunto insular los duelos de las dos últimas jornadas, las reflexiones de Cervera se centran, desde hace semanas incluso, en la temporada 25/26. Así, cualquier oportunidad es buena para tratar de adelantar cuántos, y cuáles, de los actuales futbolistas continuarán la próxima campaña. El técnico no se moja porque, expresa, entiende al club, pero también a los jugadores que quieran “jugar en otra categoría o piensen que tienen mejores opciones en otros lugares”. “Hay que entenderlo todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar confeccionar el mejor equipo la temporada que viene con gente que quiera estar aquí".

En la toma de decisiones, la opinión del preparador será siempre tenida en cuenta, aunque será el club el que marque “el camino”. “Es verdad que, si tienes un tipo de entrenador que tiene preferencias a ciertos perfiles, sería bueno que tiraras por ahí para que esté más cómodo, pero entiendo que el club fiche lo que crea que es mejor para su futuro”, manifestó el ecuatoguineano.

Su paso por el Oviedo

Con pasado reciente en el Oviedo, el ahora adiestrador del combinado insular apenas duró seis partidos en el cargo en el arranque de la 23/24. Cervera, que había llegado a mitad de la campaña anterior, reconoce ahora que fue él “el primero en fallar”. “Hubo muchas cosas que no supe poner en orden y me sacaron muy pronto. Luego el equipo reaccionó”, recordó.

En un final de temporada ligado de forma permanente a las actuaciones arbitrales, el técnico valoró las novedades más recientes: los tres partidos de sanción que le han impuesto por su expulsión en Cartagena, la roja que Apelación retiró a Landázuri, que López Toca haya esquivado la nevera a pesar del error que cometió e, incluso, el hecho de que no haya VAR en Primera RFEF.

Landázuri gesticula incrédulo justo después de haber sido expulsado en el duelo frente al Cartagena. / Agencia LOF

Expulsado en Cartagena

El míster, para empezar, reconoce que se equivocó en el Cartagonova. “Si miras el contexto, hay una lógica humana detrás de todo esto. Jugamos 70 minutos con uno menos y después se ha demostrado que no era expulsión. Nos vamos cabreando y, cuando haces algo que no tienes que hacer, te castigan, como es mi caso”.

No obstante, Cervera asegura no estar en contra “de absolutamente nada” -en referencia a quienes le han erigido como el azote de los árbitros-, sino “a favor de que las cosas se hagan bien”. “Ahora no hay error [de los árbitros] porque hay una televisión para que puedas visionar lo que ha pasado y si te has equivocado, echarlo para atrás. Es en eso en lo que yo levanto un poco la voz para decir que esto hay que utilizarlo bien o no utilizarlo y que juguemos como se ha hecho siempre, pero si está, hay que utilizarlo bien”, defiende.

Su idea del VAR

Así, su criterio es muy simple, el VAR está para cosas “exactas”. Es decir, “fueras de juego” o un gol que “entra o no entra” porque, en las jugadas en las que hay lugar a la interpretación, debe prevalecer la decisión del árbitro de campo. La cuestión es que, con la herramienta en la mano, los árbitros ya “no se pueden equivocar”.

Con todo, "hay una herramienta que se puso para ayudar y parece que lo único que crea es más polémica y debería ser al revés”. “Desde la lejanía, creo que es más sencillo. Hay que dar protagonismo al árbitro”, sentenció el preparador tras recordársele que no habrá monitor en los duelos del representativo en la próxima campaña.