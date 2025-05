El ruego de Manu Guill a la afición del Tenerife: "Les pido paciencia; buscaremos una mezcla y firmaremos a jugadores de Primera y Segunda RFEF"

Aterrizado en Tenerife hace cerca de mes y medio, no fue hasta este jueves cuando Manu Guill tomó por primera vez la palabra en calidad de director deportivo del CD Tenerife. Acompañado por el vicepresidente Ayoze García, y bajo la atenta mirada del director general Felipe Miñambres y el consejero y accionista Rayco García, el nuevo mandamás de la parcela deportiva blanquiazul desveló los entresijos de su llegada, sus experiencias en las primeras semanas de trabajo y las claves del Tenerife que viene. “Somos todos de Primera Federación. No va a ser fácil, pero a la afición le pido paciencia”, ha manifestado el protagonista.

“Estoy muy contento e ilusionado de estar en un club histórico como este. Tenía muchas referencias, pero hasta que no llegas a la Isla no conoces la dimensión del club. Llevamos tres semanas trabajando. El Tenerife es un club espectacular en el que hay muchas cosas por hacer, vamos a poder trabajar muy bien y tenemos una idea muy clara. Tenemos claro cuál es el objetivo y cuál es el camino. Estamos trabajando mucho y muy duro para conseguir los objetivos del club”, reflexionó Guill en su primera intervención, antes incluso del turno de preguntas.

La Primera RFEF, territorio conocido

Responsabilizado ante la empresa tiene por delante, el director deportivo adelantó que el camino “no va a ser fácil”. Con pasado en el Eldense, club que militó en Primera RFEF una sola temporada antes de ascender a Segunda, Guill argumentó que se trata de una categoría “muy complicada”, por lo que hará falta unidad en los “momentos difíciles”. “Todos juntos tenemos que remar para devolver al Tenerife a donde se merece estar”.

La meta, por supuesto, no puede ser ninguna otra que regresar cuanto antes al fútbol profesional. "No vamos a engañar a nadie, el objetivo es el ascenso. No nos vamos a meter ninguna presión, pero es la realidad. Tenemos que afrontar ese objetivo con ilusión. Estoy seguro de que vamos a lograr conformar una plantilla ganadora en la Primera RFEF. Teniendo paciencia y controlando el mercado como controlamos nosotros, se va a quedar una plantilla para hacer disfrutar a la gente y conseguir el objetivo", expresó con contundencia el director deportivo.

La 'camiseta' de Miñambres

Guill, que trató siempre de encontrar el complicado equilibrio entre ilusión y ambición con la prudencia necesaria ante un escenario de incertidumbre, se remitió a las recientes declaraciones de Miñambres, quien apeló a la necesidad de que el tinerfeñismo se pusiera la “camiseta de Primera RFEF”. "Somos todos de Primera RFEF, no va a ser nada fácil. Ojalá dentro de un año estemos otra vez en Segunda División. A la afición le pido paciencia porque los proyectos nuevos tardan en arrancar. En mayo del año que viene debemos estar en disposición de conseguir ese objetivo, pero como desde agosto hasta mayo no estemos todos juntos... esto se puede complicar. Habrá momentos en los que lo vamos a pasar mal. Yo, sobre todo, pido humildad", recalcó el dirigente.

Al margen del cambio de chip que solicitan desde la entidad, Guill se dirigió también a la profunda renovación que a la que se va a someter la plantilla. "Va a haber jugadores que nos gustaría que se quedasen y que no se van a poder quedar porque el jugador así lo decida. Habrá otras situaciones en las que nosotros no vamos a querer que esos jugadores continúen y luego habrá otras que se van a alargar en el tiempo. Hay otras situaciones en las que vamos a esperar a que termine la competición para abordar. Ha habido un descenso y un descenso tiene consecuencias a nivel deportivo y económico", adujo el ejecutivo para tratar de eludir los casos particulares.

En todo caso, la voluntad es clara. La idea del club es la de elaborar una “mezcla” entre jugadores veteranos y piezas cotizadas con otras de perfil bajo o jóvenes con ganas de progresar. "No vamos a hacer ni debemos hacer una plantilla solamente con jugadores con nombre o con jugadores de Segunda División. A eso la gente aquí no está acostumbrada y le pedimos paciencia. A lo mejor, a la afición del Tenerife, que es una gran afición, le suena un poco raro tener que firmar jugadores de Primera RFEF o Segunda RFEF, que si tienen nivel nosotros no tenemos miedo y lo hemos hecho, pero vamos a tener que buscar esa mezcla perfecta para formar una plantilla ganadora".

De izquierda a derecha: Antonio Porro, Manu Guill, Ayoze García y los ayudantes Ángel Medina y Hugo Rincón. / Andrés Gutiérrez

Son optimistas

En todo caso, y al margen de la necesidad de adaptar el elenco insular a las necesidades de la categoría en la que se va a desempeñar el representativo, en la entidad apuntan “alto”, incluso a jugadores que manejan propuestas de Segunda División o del extranjero. "Yo creo que al final vamos a conformar una muy buena plantilla. Tenemos mucha ilusión y lo vamos a lograr", declaró Guill antes de aclarar que la opinión de Álvaro Cervera, “un emblema del club”, y de su cuerpo técnico, serán siempre "importantes" a la hora de tomar decisiones.

Para Manu Guill y su equipo, a pesar de las dificultades y de la exigencia, el desafío es se percibe como una excelente oportunidad. "El proyecto que se nos ofreció nos gustó mucho desde el principio, la categoría no nos importaba, la cercanía y la seriedad que nos ha transmitido Rayco y Ayoze nos ha hecho que la decisión sea muy fácil. Fue todo fácil porque, cuando te llama un equipo histórico como el Tenerife, es muy sencillo. No miramos la categoría, miramos el club y las personas que están ahora", expresó con orgullo.