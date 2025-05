Las camisetas del CD Tenerife sustraídas eran para los futbolistas

Convulsión en el CD Tenerife. Las oficinas blanquiazules amanecieron este miércoles con el impacto de la publicación de la investigación en curso de la Guardia Civil y que afecta a varios empleados de la institución blanquiazul por un posible robo y venta de material oficial.

Las averiguaciones realizadas por el club revelan que las camisetas sustraídas son aquellas que debían entregárseles a los futbolistas de los distintos equipos del representativo. Es decir, las que la firma Hummel destina a consumo interno para cada uno de los equipos a los que viste. Por ello tardó en descubrirse que había un descuadre, además muy cuantioso.

Las alarmas saltaron cuando se detectó que el número de serigrafías que realiza la empresa tinerfeña especializada en esta tarea excede con mucho la cifra total de camisetas vendidas a través de los cauces oficiales. Había momentos en que el volumen de indumentarias sobre las que trabajaba la empresa serigrafiadora era propia de un club de los grandes de Primera División, cuando en cambio en la tienda y en la web del club las ventas no llegaban ni mucho menos a esos dígitos tan notables.

La investigación, que lideran los Agentes del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), se ha realizado en diversos negocios de la Isla donde se habrían despachado camisetas a precios extraordinariamente bajos, muy diferentes a los que el club establece como oficiales. De ahí que el Tenerife entienda que el perjuicio económico ha sido grave, así como también el daño reputacional, pues estaba muy extendida la creencia de que podían obtenerse los productos blanquiazules en canales distintos al oficial y a precios muy reducidos. De hecho, en las redes sociales es frecuente encontrarse con anuncios donde se publicita la venta de camisetas oficiales de distintas temporadas que es la misma que sale de fábrica y se vende incluso por un 60% menos que en la tienda del club o en la web.

Indumentarias

En el club no tardaron en percatarse de que el volumen de camisetas que estaba desapareciendo era altísimo. Fue entonces cuando se emprendieron acciones policiales y se abordó el asunto en reuniones del consejo de administración que preside José Daniel Díaz. En una de las ocasiones, el propio dirigente isleño se dirigió a altos mandos de la Guardia Civil para compartir su desasosiego por la complejidad del entramado y las evidentes dificultades que había hallado la institución para encontrar remedio a esta venta y distribución ilegal de su material oficial. En este sentido, es relevante remarcar que la comercialización de las camisetas y otras prendas es uno de los epígrafes que supone una mayor rentabilidad para los clubes que militan en categoría profesional, sobre todo los que, como el representativo, tienen una gran masa social detrás.

Del contenido de esta denuncia llegó a ponerse al corriente también al expresidente de la entidad Paulino Rivero. Por aquel entonces, el dirigente isleño recibió una llamada de un alto cargo nacional. Las pesquisas ofrecían ya conclusiones categóricas y se había podido determinar que en diversos puntos de venta aparecían camisetas del CD Tenerife que eran idénticas a las oficiales, no imitaciones ni copias. En ese momento, las indagaciones se centraron en determinar quién era la persona que contactaba con esos puntos de venta para ofrecer el material para su posterior venta a precios bajos.

En el club creen que el informe resultante de las indagaciones va a resultar «demoledor», explican fuentes consultadas por este periódico. Hasta el momento, las investigaciones habrían eximido de responsabilidad a la empresa serigrafiadora, que ha podido probar que no formaba parte de la red de contrabando. No obstante, hace tiempo que el foco no se centra en un solo empleado, pues el alto volumen de camisetas que han salido de los canales oficiales invita a pensar que podría haber varios implicados.

Reunión con Hummel

Ayer mismo se producía en Tenerife una reunión entre altos cargos del equipo isleño y el responsable de Hummel en España, José Coe García. «Poco puedo aportar, me he enterado de todo por la prensa esta misma mañana», fueron sus palabras en una breve conversación telefónica con este periódico. El alto cargo de la firma danesa expresó que ya estaban «avanzando en el futuro» con los jerarcas blanquiazules, toda vez que el representativo ha decidido seguir de la mano de esta marca a lo largo de las próximas temporadas.

En la entidad consideran que las facilidades que ofrece Hummel son más ventajosas que las que pudiera aportar cualquier otra firma de su competencia (Castore, Nike o Adidas). El Tenerife comparte patrocinio deportivo con otros equipos como Betis, Málaga o Las Palmas; la selección danesa y clubes foráneos como Werder Bremen o Bröndby IF.

En la directiva insular creen que uno de los motivos para seguir apostando por esta empresa, a la que se aliaron en 2013, es su predisposición plena a implicarse en ofrecer al Tenerife los diseños personalizados que quiera para sus equipaciones oficiales. Además, han encontrado pleno respaldo y colaboración de Hummel en esta investigación.

«Hay cosas que no se pueden permitir» Varios exempleados del CD Tenerife mostraron su extrañeza y en algunos casos su estupor por el escándalo que ayer destapó EL DÍA. Braulio de Léon, técnico que estuvo vinculado a la institución a través de su cadena de filiales, emitió su opinión a través de la red X: «Grandísimos profesionales dentro del club, conozco a varios, pero hay cosas que no se pueden permitir porque es la imagen de toda la institución. Creo que alguno no se ha enterado aún de lo que significa ser del Tenerife», apuntó. Un ex alto cargo consultado al respecto por este periódico aseguró que la escasez de camisetas para el primer equipo y algunos de sus filiales «era un secreto a voces, pero antes nadie se atrevía a poner el asunto encima de la mesa». Asimismo, explicitó que «este tipo de noticias no ayudan a la imagen del club, pero es mejor que todo se sepa para que pueda ponérsele solución a un problema que viene de lejos». Varios peñistas también utilizaron el vehículo de las redes para mostrarse escandalizados. «Es el enésimo episodio de una serie de Netflix. Han pasado tantas historias que ésta es una más, pero de una gravedad extrema porque revela un posible lucro por parte de algún empleado. Lo condenamos y creemos que el club hace bien en denunciarlo», apuntó Héctor Rodríguez, de la Peña Ibérica.