Pérez Lima: "Que nadie piense que hay algo raro con los arbitrajes"

Manuel Ángel Pérez Lima, árbitro tinerfeño que dirigió cerca de 160 partidos entre Primera y Segunda, analiza el momento que vive el colectivo al que perteneció y al que, en cierto modo, sigue vinculado. Reconoce que el nivel de los colegiados no es óptimo y asegura que la llave de la solución está en poder de los clubes.

Cada vez son más los clubes, los entrenadores y los futbolistas que se quejan por los arbitrajes. Esta temporada se está viendo mucho en Segunda División. Y el Tenerife es un ejemplo cercano por jugadas polémicas en algunos de sus partidos de la segunda vuelta, ante el Elche, Racing, Burgos, Deportivo, Cartagena... ¿Qué está pasando?

Creo que llevamos mal un par de años. El arbitraje está en una crisis. ¿Cuál es el problema? En parte es por los ascensos a categorías profesionales de árbitros demasiado jóvenes. El arbitraje necesita otras cosas, otras herramientas, y una de las principales es saber de qué va esto, tener experiencia y entender de personas y de juego, aparte de tener claras las reglas y todo lo que se exige. Las Territoriales son las que nutren al Comité Nacional. Es un sistema burocrático que hace que los árbitros vayan subiendo desde las Territoriales, y todas tienen representación en el fútbol profesional. Pero si las Territoriales no hacen bien su trabajo y no tienen gente preparada para enseñar ni la paciencia necesaria para sacar árbitros, pasa lo que pasa, que suben sin experiencia y eso provoca una debilidad en el fútbol profesional.

¿El uso del VAR también está relacionado con ese déficit?

Es lo mismo. Tenemos que entender que el VAR es una tecnología que se ha implantado para ayudar al fútbol, y tendría que adaptarse a las necesidades de este deporte, pero lo que se ha hecho es adaptar el fútbol al VAR;ese es el problema principal. Se han empezado a rearbitrar jugadas después de decisiones que se toman en el césped. Las acciones grises son las que crean conflictos. El VARestá para las jugadas blancas o negras, en las que, por ejemplo, hay un penalti claro y el árbitro no lo ve en el campo.

¿Cómo analiza lo que le ha pasado al Tenerife esta temporada? Se ha visto perjudicado en demasiados partidos de la segunda vuelta. Sin ir muy lejos, por la tarjeta roja a Landázuri en Cartagena. Pero influyeron más otras situaciones en las que el equipo trataba de impedir el descenso.

Sigo haciendo trabajos para clubes profesionales y sigo investigando y en contacto con el colectivo, y sí puedo afirmar que aquí no hay nada en contra de nadie. Los errores se producen porque el nivel no es el que se exige. Y no olvidemos que los clubes son los que ponen a los presidentes de la Federación y que, a su vez, este es quien elige a los presidentes de los árbitros. Seamos serios: los clubes tendrían que exigir más. Y no me refiero a criticar o a levantar la voz en una rueda de prensa. Me parece bien que un entrenador hable cuando lo considera oportuno si se siente perjudicado, pero luego, a la hora de votar, los clubes tendrían que velar por el nombramiento de personas que estén preparadas y que sean capaces de resolver el problema del arbitraje. Pero no pensando cada uno en sus intereses, sino en el colectivo, en el fútbol, en la competición... Si hay cuatro árbitros buenos en Madrid, que asciendan los cuatro;o si son de Tenerife. Es lo mismo. Hay que trabajar más por el arbitraje, pero no se está haciendo. Yhabría que tener a personas responsables al frente del colectivo. Los clubes son los primeros que tienen que exigir un nivel que esté a la altura de la competición profesional.

¿Los árbitros tienen en cuenta las declaraciones que hacen los entrenadores o los jugadores en ruedas de prensa a la hora de tomar una decisión en el campo? Álvaro Cervera dijo el pasado sábado, en Cartagonova, que los árbitros «no merecen su respeto».

Álvaro Cervera está en su derecho de quejarse. Lo mismo que los árbitros. Todos podemos tener una opinión y hablar. Pero insisto en que lo que hay que exigir es un nivel, pero no solo de los árbitros, sino también de las personas que los eligen, de las que los preparan... Ningún árbitro va a tener en cuenta las quejas de un entrenador. El árbitro va a querer hacer bien su trabajo y ser responsable. Luego están los niveles. Es como un futbolista:por mucho que me critiquen desde fuera, si estoy delante del portero y quiero meter un gol, lo meteré. Los árbitros son serios, honestos, responsables.... Ahora bien, creo que la preparación no va acorde con las necesidades del fútbol actual. Pero aquí no hay manos negras en contra de nadie, es un tema de nivel.

¿Cómo se explica que el árbitro principal no revisara en la pantalla la jugada de la expulsión de Anthony Landázuri en Cartagena?

Pero el Elche también se quejó este fin de semana. Y lo hacen los grandes, el Madrid, el Barcelona... No es normal que pase. En cada semana de esta temporada se ha hablado de los arbitrajes. Todos los clubes han levantado la voz. Pero esos mismos clubes no hacen nada por cambiar esta situación. Y son los que tienen la llave; no los jugadores ni los entrenadores. Son los clubes a la hora de depositar su voto. Hay que exigir una mejor preparación de los árbitros. Aparte de eso, pongo algún ejemplo más. ¿No es mejor que los árbitros, siendo un colectivo profesional, estén concentrados en una misma zona para que luego se elija a los mejores para dirigir los partidos? Aquí, cada uno vive en su casa, hace su vida y después, el viernes, va a su partido.Y después, en cada comienzo de temporada, te mandan a un árbitro de tu zona a explicar unas normas que se van a aplicar, pero no es lo mismo una regla que utiliza un árbitro para tomar una decisión que la interpretación que hace un futbolista de esa misma regla. Son dos cosas diferentes.

¿Qué conclusión extrae?

Por una parte, que nadie piense que hay algo raro. El nivel es el que es y hay que mejorarlo. Y hay que adaptar el VARa la necesidad del fútbol. El conocimiento es el que nos va a ayudar a entender. Si no sabemos bien de qué va el fútbol, tendremos un problema serio.