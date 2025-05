José León no cuenta para el CD Tenerife 25/26 y Bodiger ya tiene ofertas para dejar el representativo

Con el paso de los días, las conversaciones y primeras tomas de contacto con los agentes de los futbolistas del CD Tenerife van clarificando el paisaje del representativo para la próxima temporada. Las últimas noticias en trascender tienen que ver con las intenciones del club blanquiazul respecto a José León y Yann Bodiger. El central madrileño tiene un año adicional de contrato y una reducción salarial ya contemplada en caso de descenso, pero ni aún así entra en los planes de la dirección deportiva. En cuanto al francés, su desvinculación ya era un secreto a voces. Su salario figura entre los más elevados del plantel y la ruptura parece la más aconsejable de las soluciones. Además, ya tiene ofertas.

Estas salidas se suman a las que ya se conocían y a la casi anunciada en la portería el pasado sábado por Álvaro Cervera, quien reveló exiguas posibilidades de quedarse con Edgar Badia, uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha ofrecido durante la segunda mitad de esta campaña. Así, la relación de bajas sobrepasará con total seguridad la docena: los nombres de José León y Bodiger se agregan a los de Marlos Moreno, Juande Rivas, Waldo Rubio, Álex Cantero y un largo etcétera de blanquiazules que cambiarán de aires. Algunos de ellos ya se quedaron fuera de al convocatoria para ir a Cartagena en una diáfana declaración de intenciones. Ahora bien, como ya ha explicitado el consejero y futuro director general de la institución, Felipe Miñambres, cada caso es diferente por las especificidades contractuales de cada uno.

Entre los jugadores con contrato en vigor con el representativo hay que establecer algunas distinciones. Por un lado, en función de que tengan o no una cláusula de extinción automática por descenso; y por otra parte, conviene distinguir si existe, o no, una adaptación salarial por pérdida de categoría. Entre los que sí la tienen recogida por contrato está Maikel Mesa, que ha verbalizado su intención de quedarse; o Luismi Cruz y Diarra, por los que el club pedirá un traspaso si quieren salir. En idéntica situación está Anthony Landazuri, vinculado con el club hasta junio de 2027. Ahora bien, en esta lista de jugadores con contrato y reducción salarial figuran también los que no cuentan para el club por motivos estrictamente deportivos, y con los que habrá que llegar a acuerdos. En esta tesitura se encuentra José León, que lleva tiempo sin jugar y probablemente no vuelva a hacerlo con la indumentaria del Tenerife. De hecho, es de los pocos componentes del plantel que figuran ahora mismo en el parte médico oficial por una lesión reciente. Su rendimiento durante este curso no ha sido satisfactorio y su cuota de protagonismo se ha reducido respecto a años pretéritos.

¿Jugadores al ERE?

La obligación de llegar a acuerdos comprende también los casos muy especiales de Juande Rivas, al que no se le incrustó la cláusula de liberación por descenso por un descuido;y Adri Guerrero, que no ha tenido minutos con el equipo isleño desde el aterrizaje en el banquillo de Álvaro Cervera. Con estos dos, el club tiene la baza de incluirlos en el EREque planea sobre la sociedad anónima deportiva, siempre y cuando no se avengan con antelación a llegar a un amistoso pacto para la rescisión anticipada de sus contratos.

En el mismo epígrafe (jugadores con contrato en vigor y con reducción salarial estipulada por descenso) hay que incluir a Jorge Padilla, aunque su muy estrecho margen de protagonismo invita a pensar en su salida este verano.