El regreso de un ilustre: lo que ha dicho Paunovic del CD Tenerife

El próximo partido para el CD Tenerife es el de la despedida del Heliodoro Rodríguez López al fútbol profesional –en un año tan especial como el de su 100 cumpleaños– pero también hay otros alicientes que animarán a muchos blanquiazules a acercarse al coliseo de la calle San Sebastián. Por un lado, la oportunidad de decir adiós a muchos futbolistas blanquiazules que han sido relevantes en la historia reciente del representativo y no seguirán el curso que viene en Primera RFEF. Y por el otro, el reencuentro con un ilustre como Veljko Paunovic, futbolista que dejó una huella imborrable a su paso por la Isla.

La del serbio es la historia de lo que pudo haber sido y no fue. De hecho, su último tramo como profesional pudo vivirlo de blanco y azul, pero cuando lo tenía todo acordado con el Tenerife para su vuelta a casa, la negativa de su club de entonces lo frenó todo. Luego sonó varias veces como entrenador, si bien ha sido el Real Oviedo (rival del domingo) el que le abrió realmente las puertas del fútbol profesional en España. Su desembarco en el club del Tartiere ha sido muy tardío, con la liga en su tramo final, pero el librillo del balcánico ya se nota en funcionamiento colectivo, actitud y resultados. Así, el Oviedo llegará a Tenerife con opciones muy reales de disputar la promoción.

Buenos recuerdos

Respecto a la importancia del estilo hablaba Paunovic, en conversación con EL DÍA, hace solo unos años con motivo del centenario blanquiazul. «Yo creo que desde luego hay equipos y ciudades con un estilo de juego definido, pero que también hay que actualizarlo. El Tenerife debe priorizar rendimiento, distinguir lo importante de lo urgente para volver por sus fueros. Por ejemplo, en los años de Segunda B no iba a estar pendiente de cómo jugar, sino de salir del pozo cuanto antes. Si los éxitos se acompañan de la filosofía y la vistosidad de sus mejores años, de un juego dinámico y que agrade a la gente del Heliodoro Rodríguez, magnífico; pero hay momentos donde lo urgente es otra cosa. Otro ingrediente fundamental es la paciencia. Y la claridad en las ideas, no perder confianza por una mala racha o un mal momento. No sé si me explico. Para mí el estilo claro que es relevante, pero también lo son los resultados y tener claro cómo conseguirlos», reflexionaba en voz alta.

Paunovic hizo sus pinitos en los banquillos en la Sub 19 de su país y luego en distintas plazas como entrenador. «Estoy muy contento y feliz de seguir dedicándome al fútbol. Fui a muchos cursos para formarme, alguno de ellos en la Federación Española; por ejemplo, el de director deportivo. Cuanto más pueda uno ampliar sus conocimientos, mucho mejor. Todo aprendizaje viene bien. Quiero cumplir objetivos como entrenador, pero sin dejar de crecer y progresar cada día como profesional y como persona. Para cualquier entrenador en los tiempos que corren es importante entender que ha de estar actualizado día a día. Si no, es muy probable que pueda perder el ritmo con los demás. El fútbol avanza a velocidad de vértigo», decía. La respuesta más llamativa del serbio venía a continuación, cuando se le preguntó si se veía algún día en el banquillo local del Heliodoro. «Sería un honor para mí», fue su lacónica respuesta. No había olvidado Veljko todo lo que significaron la Isla y el representativo en su brillante trayectoria como atacante en España. Su exhibición en La Romareda ya está en los libros de historia blanquiazules. «Los recuerdos de Tenerife son todos bastante buenos . Pero ese fue justamente uno de mis mejores partidos durante mi estancia en el club y seguramente uno de los más buenos de toda mi carrera», subraya.

Le dejó el Tenerife tan buen pálpito a Paunovic que puso todo de su parte para volver. «Ha pasado mucho tiempo desde entonces y lo único que puedo decir es que hubo predisposición total por todas las partes. Económicamente en la relación Tenerife-Paunovic no hubo problemas, pero yo tenía que rescindir en el Rubin Kazan y con las condiciones exigentes que ellos me marcaban yo no estaba para nada de acuerdo. Tuvimos que esperar... y no pudimos volver a vernos». Ese reencuentro será este domingo, aunque con Paunovic como enemigo.